Học sinh nhập viện cấp cứu vì bụng co cứng, sốt cao do áp lực thi cử

Sức khỏe 07/06/2023 12:04

Một nam sinh tên N.X.Đ (nam, 15 tuổi), học lớp 9 đang chuẩn bị thi cuối cấp lên lớp 10. Vào buổi tối sau khi đi học thêm về có hiện tượng đau bụng dữ dội, sốt cao, gia đình đã đưa đi cấp cứu.

Dẫn nguồn tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa Gan mật Tụy, BV Bạch Mai vừa phẫu thuật viêm phúc mạc do thủng ổ loét hành tá tràng cho một học sinh thi chuyển cấp từ lớp 9 lên lớp 10.

Người nhà bệnh nhân cho biết, Đ. có tiền sử viêm dạ dày tá tràng đã điều trị nội khoa nhiều đợt. Gần đây, lo lắng chuyện thi cử, luyện thi nên đau bụng vùng trên rốn nhiều hơn. Sau một ca học thêm buổi tối, Đ. về nhà thì bị đau bụng dữ dội kèm theo sốt cao, gia đình đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng có hội chứng nhiễm trùng rõ, bụng đau co cứng như khúc gỗ.

Sau khi được làm những xét nghiệm cần thiết, bệnh nhân Đ. được chẩn đoán viêm phúc mạc do thủng ổ loét hành tá tràng. Ngay lập tức các bác sĩ mổ cấp cứu phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng ổ loét hành tá tràng, lau rửa, dẫn lưu ổ bụng. Sau 5 ngày điều trị, Đ. được ra viện nhưng vẫn phải tiếp tục điều trị thuốc và theo dõi khám lại. 

Học sinh nhập viện cấp cứu vì bụng co cứng, sốt cao do áp lực thi cử - Ảnh 1

Hình khí tự do dưới cơ hoành (mũi tên đỏ) trước mổ của bệnh nhân Đ, chứng tỏ có thủng tạng rỗng (ảnh đen trắng). Ảnh thủng mặt trước hành tá tràng quan sát trong mổ của bệnh nhân Đ (mũi tên xanh) - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống 

Theo thông tin ghi nhận trước đó từ báo Tuổi Trẻ, em Đ. không phải là trường hợp nhập viện do viêm loét dạ dàyáp lực thi cử

Vào tháng 4/2023 vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương truyền máu tối khẩn cấp để cứu bệnh nhi 15 tuổi vì xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày. Bệnh nhi được đưa đến viện trong tình trạng mệt lả, nhợt nhạt, nôn ra dịch dạ dày màu đen số lượng lớn (khoảng 400ml) kèm đi ngoài phân đen. 

Bệnh nhân là em P.V.T. (15 tuổi, Hà Nội) trong một năm phải cấp cứu 4 lần tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vì nôn và đi ngoài ra máu do chảy máu dạ dày. 

Nguyên nhân một phần do em bị áp lực học hành, lại thường thức khuya xem tivi, chơi điện tử, chế độ ăn uống vô độ, ăn nhiều thức ăn nhanh... 

Học sinh nhập viện cấp cứu vì bụng co cứng, sốt cao do áp lực thi cử - Ảnh 2

Nội soi dạ dà y cho trẻ tại Bệnh viện Hùng Vương, Phú Thọ - Ảnh: Tuổi Trẻ 

Các bác sĩ tiêu hóa cho biết lúc trước bệnh viêm loét dạ dày - tá tràng chỉ gặp ở người lớn, nhưng hiện nay gặp nhiều ở trẻ từ 10 - 13 tuổi, thậm chí dưới 6 tuổi cũng nhiều cháu bị, nhẹ thì viêm trợt, loét, nặng thì xuất huyết chảy máu, hẹp môn vị…

Điều đáng nói là khi trao đổi đề nghị các bậc phụ huynh giảm áp lực học tập cho con, không nên cho con thức khuya, ăn thức ăn lành mạnh..., nhiều người không tin và cho rằng việc học hành không thể bỏ được.

GS.TS Nguyễn Anh Tuấn, trưởng khoa phẫu thuật tiêu hóa (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), cho biết nguyên nhân chính gây ra việc xuất huyết tiêu hóa trong mùa thi có thể liên quan đến căng thẳng thần kinh và áp lực tâm lý mà các thí sinh phải đối mặt trong quá trình học tập và thi cử.

Căng thẳng thần kinh có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của chúng ta thông qua nhiều cơ chế khác nhau. Điều này có thể gây ra các vấn đề như loét dạ dày, viêm đại tràng và chảy máu tiêu hóa.

Khi chúng ta trải qua căng thẳng thần kinh, cơ thể sẽ sản xuất các chất gây stress như cortisol, adrenaline và noradrenaline. Các chất này có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa bằng cách làm tăng lượng axit trong dạ dày và giảm lượng máu và chất dinh dưỡng đến các mô trong niêm mạc dạ dày và tá tràng. 

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