Tìm ra 'thủ phạm' khiến bụng cô gái 18 tuổi như có thai 5 tháng

Bệnh nhân là em Y.M (18 tuổi, trú tại xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch) nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, đau âm ỉ vùng hạ vị, tiểu khó.

Dẫn nguồn tin từ báo VietNamNet, vào ngày 6/6, theo Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình), cơ sở này đã tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhân có khối u buồng trứng dạng u quái, chứa đầy tóc và da gây nguy hiểm và đe dọa nghiêm trọng tính mạng của người bệnh.

Bệnh nhân được các bác sĩ Khoa Phụ khoa phẫu thuật nội soi cắt bỏ khối u, bảo tồn buồng trứng bảo vệ chức năng sinh sản cho bệnh nhân trong tương lai. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chăm sóc và điều trị tích cực tại khoa Phụ khoa. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

Qua thăm khám kết hợp các kết quả cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán có khối u nang buồng trứng kích thước 15×8,5cm tương đương với phụ nữ đang mang thai 20 tuần.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân bằng phương pháp nội soi - Ảnh: VietNamNet

Theo nguồn tin ghi nhận trước đó từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 26/4/2021, Bệnh viện đa khoa Thái Bình Dương, TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) cho biết đã phẫu thuật lấy thành công khối u khá lớn trong buồng trứng ra khỏi cơ thể một phụ nữ.

Trước đó, ngày 22/4, chị N.T.T. (45 tuổi, trú tại Tam Kỳ) đến khám bệnh với triệu chứng mệt mỏi và đau bụng dưới.

Bác sĩ siêu âm, phát hiện một khối u trong buồng trứng của chị T. kích thước 93mm x 70mm dạng đặc và dạng sợi. Chị T. được chỉ định phẫu thuật nội soi bóc tách khối u và bảo tồn toàn vẹn buồng trứng. Sau khi đưa khối u ra ngoài, hiện sức khỏe chị T. đang dần ổn định và hiện tại đã xuất viện.

Theo bác sĩ Nguyễn Đức Ly - trưởng khoa sản Bệnh viện đa khoa Thái Bình Dương, khối u trong buồng trứng của người bệnh là dạng u quái, chứa đầy răng và tóc.

Bác sĩ phẫu thuật nội soi tách khối u ra khỏi cơ thể người phụ nữ - Ảnh: Tuối Trẻ

Dù có vẻ lạ kỳ nhưng đó thực chất là những biểu hiện điển hình của u quái, một dạng u phát triển từ tế bào mầm.

U quái ở buồng trứng có thể gặp ở mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến phụ nữ trong độ tuổi sinh con và đôi khi là cả người lớn tuổi.