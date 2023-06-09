Ăn phải sinh vật nguy hiểm trong bữa trưa, hai người hôn mê sâu phải nhập viện

Trước đó, trưa 7/6, hai bệnh nhân cùng ăn con so nướng, sau ăn xuất hiện tình trạng tê bì môi lưỡi, yếu tay chân, nôn, khó thở, được người nhà chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Dẫn nguồn tin từ VietNamNet, hai bệnh nhân nam là ông L.V.K (64 tuổi) và L.V.N (57 tuổi, đều trú tại thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, mất toàn bộ phản xạ gân xương và đồng tử, suy hô hấp, tiên lượng nguy kịch.

Sau 24 giờ điều trị tích cực, đến thời điểm hiện tại, hai bệnh nhân đã thoát nguy cơ tử vong, chỉ số sinh tồn ổn định, có ý thức phản xạ cơ, tay chân đáp ứng y lệnh của bác sĩ.

Ngay khi tiếp nhận các trường hợp bệnh nhân ngộ độc so, các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy đã khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp cứu thải độc, hồi sức tích cực theo phác đồ như thông khí nhân tạo, thở máy, bơm than hoạt tính, rửa dạ dày.

Hai người bị ngộ độc sau khi ăn nhầm con so biển - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin ghi nhận trước đó từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 21h tối 4/2 vừa qua, nhân viên cùng chủ một quán ăn trên địa bàn thị xã Ninh Hòa hấp 2 con sam biển để ăn. Con sam thứ nhất có 4 người ăn, con thứ hai có 6 người ăn.

Sau khi ăn khoảng 30 phút, 3/6 người ăn con sam thứ hai có biểu hiện tê đầu lưỡi, tê các ngón tay và nôn. Chủ quán đưa 3 người này vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa cấp cứu. Sau đó, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa chuyển 3 bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Trên đường đưa 3 bệnh nhân chuyển viện thì ông N.V.S. (35 tuổi, ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) có biểu hiện ngưng tim, ngưng hô hấp, hôn mê sâu nhưng may mắn được các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu kịp thời.

Hai người còn lại phải nhập viện cấp cứu là N.G.H. (16 tuổi, trú phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa; cháu gọi ông S. bằng dượng) và N.P.Q. (19 tuổi, trú phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa; nhân viên quán). Hiện tại, bệnh nhân H. đã dần ổn định sức khỏe nên chuyển về khoa nội tổng hợp thần kinh, bệnh nhân Q. đã tỉnh lại tuy nhiên vẫn phải nằm tại khoa hồi sức tích cực và chống độc.

Những con sam nghi ngờ là con so mà nhóm người ăn ngộ độc được chủ quán chụp lại - Ảnh: Tuổi Trẻ

Đây là hai trường hợp bệnh nhân ngộ độc so nguy kịch trong số các trường hợp ngộ độc so tiếp nhận từ đầu năm đến nay.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thế Hưng, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bãi Cháy, cho biết độc tố so biển tác động mạnh lên thần kinh (đặc biệt là liệt), ngoài ra còn ảnh hưởng đến tim mạch và tiêu hóa.

Với liều rất thấp, độc tố này có thể gây rối loạn cảm giác như tê môi, lưỡi, tay, chân, liệt các cơ vận động, cơ hô hấp, giãn đồng tử, nôn, đau bụng, tiêu chảy, có thể gây rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp. Bệnh nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng suy hô hấp, thiếu oxy não, tổn thương thần kinh, ngừng tim, ngừng thở, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Hình dạng của con so rất giống con sam nên các bác sĩ khuyến cáo người dân cần thận trọng phân biệt khi sử dụng. Hiện nay, không có thuốc giải độc so biển đặc hiệu. Do đó, người bị ngộ độc cần được nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu kịp thời.