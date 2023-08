Tại bệnh viện, bé N. được hội chẩn liên khoa, các bác sĩ kết luận bé bị lồng ruột và được tiến hành tháo lồng bằng hơi.

Tuy nhiên, do khối ruột bị lồng quá to, ê kíp các bác sĩ đã không thể tháo bằng hơi. Cụ thể, qua nội soi phát hiện khối lồng to góc hồi manh tràng, bờ mạc treo hồi tràng có nhiều hạch, ruột thừa bị cuốn vào khối lồng, viêm to...