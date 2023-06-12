Thai phụ 23 tuổi ăn món 'lạ' bị ngộ độc, dị ứng, nổi mẩn toàn thân, khó thở, phải đi cấp cứu

Sức khỏe 12/06/2023 16:40

Thai phụ 23 tuổi, sau bữa cơm có món trứng cò, xuất hiện tình trạng ngộ độc, dị ứng, nổi mẩn toàn thân, thậm chí còn khó thở, gia đình phải đưa đi cấp cứu gấp

Theo thông tin ghi nhận từ VietNamNet, có ba người trong gia đình ở Quảng Ninh có biểu hiện ngộ độc gồm thai phụ, em trai và em gái. Họ được gia đình đưa cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hạ Long, Bệnh viện Bãi Cháy, riêng thai phụ tên N.A được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Bác sĩ xác định chị N.A đang mang thai 38 tuần 1 ngày, nhập viện trong tình trạng khó thở, lơ mơ, ngứa, nổi mẩn toàn thân, xuất hiện cơn co tử cung nhẹ, dấu hiệu suy thai, tim thai 70-80 lần/ phút.

Ngay khi tiếp nhận, kíp trực lập tức đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện, xử trí các biện pháp hồi sức tích cực, bóp bóng qua ống nội khí quản, dùng Adrenalin, Methyl prednisolon, Dimedrol, truyền dịch cấp cứu sản phụ.

Kết quả hội chẩn toàn viện kết luận bệnh nhân bị sốc phản vệ độ 2, suy thai cấp, được chuyển đến phòng mổ chỉ định mổ cấp cứu lấy thai ngay để bảo toàn tính mạng cho hai mẹ con.

Ca phẫu thuật đã đón được một bé trai nặng 2.500g, khóc yếu, phản xạ yếu, suy hô hấp sơ sinh. Bé được bác sĩ sơ sinh đón, hồi sức tích cực, đặt ống nội khí quản tại phòng sinh và chuyển khoa Sơ sinh theo dõi, chăm sóc thiết yếu. Đồng thời, sản phụ cũng chuyển sang khoa Hồi sức tích cực tiếp tục thực hiện hồi sức và chăm sóc sau sinh. 

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Chị N.A cùng con trai được cứu sống sau khi chị bị sốc phản vệ sau ăn trứng cò. - Ảnh minh họa: VietNamNet 

Sau 7 ngày điều trị, sản phụ và con đã hồi phục tốt. Chị N.A tỉnh, tự thở, SpO2 99%, bụng mềm, không sốt, không còn ban đỏ. Riêng trẻ phản xạ tốt, tự thở, tự bú, sữa ăn tiêu, được ghép mẹ. Ngày 12/6, hai mẹ con được xuất viện. 

Thai phụ nên ăn gì trong thai kỳ để đảm bảo cơ thể và thai nhi khỏe mạnh 

Khoai lang 

Trong khoai lang có nhiều vitamin B6. Vitamin B 6 đã được chứng minh là có tác dụng giảm buồn nôn và nôn trong thời kỳ đầu mang thai. Bạn có thể tìm đến các thực phẩm khác để giảm tình trạng ốm nghén- hãy xem: Cách giảm nghén 3 tháng đầu

Bên cạnh đó khoai lang chứa nhiều chất xơ bổ dưỡng, kali, Vitamin C, sắtđồng và beta-carotene, rất tốt cho phụ nữ mang thai. 

Súp lơ 

Súp lơ là loại rau xanh có chứa rất nhiều acid folic và sắt. Ngoài ra, bạn cũng có thể thường xuyên đổi vị các loại rau có màu xanh đậm như cải bẹ xanh, xà lách cũng chứa rất nhiều acid folic.

Thai phụ 23 tuổi ăn món 'lạ' bị ngộ độc, dị ứng, nổi mẩn toàn thân, khó thở, phải đi cấp cứu - Ảnh 2
Súp lơ rất tốt cho thai phụ - Ảnh minh họa: Internet

Các loại quả có nhiều múi như cam, quýt, bưởi 

Đây là những loại trái cây có chứa hàm lượng axit folic cao nhất trong tất cả các loại trái cây. Ngoài ra, trong cam quýt bưởi rất giàu vitamin C, vừa giúp hỗ trợ hấp thu sắt tốt hơn, và vừa rất tốt cho hệ miễn dịch của cơ thể.

Trong giai đoạn mới mang thai bạn nên uống một cốc nước cam vắt mỗi ngày rất tốt cho sức khỏe nhé!

Trứng gà 

Là món ăn phổ biến của các bà bầu, lòng đỏ trứng gà không những là nguồn bổ sung protein dồi dào, mà còn là một trong số ít thực phẩm có chứa vitamin D, cần thiết cho sự phát triển xương của thai nhi. Tuy nhiên mẹ bầu chỉ nên ăn từ 3 – 4 quả trứng gà mỗi tuần

Cá hồi 

Cá hồi chứa nhiều vitamin D và canxi, là một trong những loại cá an toàn nhất cho thai kỳ của bạn. Đồng thời, lượng omega 3 trong cá hồi cũng hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển tế bào não của thai nhi.

Thai phụ 23 tuổi ăn món 'lạ' bị ngộ độc, dị ứng, nổi mẩn toàn thân, khó thở, phải đi cấp cứu - Ảnh 3
Nên cho thai phụ bổ sung nhiều thịt cá hồi - Ảnh minh họa: Internet

Các loại thịt đỏ 

Thịt đỏ chứa rất nhiều chất sắt, rất tốt cho sức khỏe của mẹ và bé. Tuy nhiên, bạn không nên ăn thịt bò sống, tái vì như vậy rất nguy hiểm. Hãy để thịt chín kỹ hơn để an toàn cho cả mẹ và bé nhé! 

Sữa chua 

Sữa chua chứa nhiều vitamin D, canxi và các lợi khuẩn rất tốt cho hệ tiêu hóa của bạn. Ngoài ra, sữa chua còn giúp ngăn ngừa triệu chứng táo bón cực kỳ khó chịu trong thai kỳ

Đậu phụ 

1 bìa đậu chứa khoảng 800mg canxi, cung cấp gần đủ nhu cầu canxi hàng ngày nên thường xuyên ăn đậu phụ là cách bổ sung canxi hiệu quả cho cơ thể. Tuy nhiên đậu phụ bán ngoài chợ dễ chứa thạch cao nên mẹ có thể học cách tự làm/ mua ở những nơi uy tín, đảm bảo nhé

Đậu đen 

1 ly chè đậu đen có thể mang đến 105mg canxi cho bà bầu. Ngoài ra mẹ có thể bổ sung thêm các loại đậu khác vì chúng đều ngon và giàu dưỡng chất, đặc biệt là canxi

Nho 

Nho chứa nhiều đường glucose, canxi, phốt pho, sắt, vitamin, amino axit… những chất này rất cần thiết để tăng cường sức khỏe và bổ sung máu cho cơ thể phụ nữ mang thai và những người thường xuyên mệt mỏi do thiếu máu

Chuối 

Chuối là nguồn thực phẩm dồi dào sắt và khoáng chất cần thiết cho mẹ bầu. Ăn chuối vào bữa sáng là sự lựa chọn hoàn hảo để điều trị và ngăn ngừa tình trạng thiếu máu cho phụ nữ mang thai. Ngoài ra, chuối còn giúp giảm triệu chứng táo bón hiệu quả 

Bơ 

Đây là nguồn dưỡng chất tuyệt hảo dành cho mẹ. Một nửa quả bơ chứa 90mcg folic. Không chỉ thế, giống như cá hồi và quả óc chó, quả bơ rất nhiều axit béo omega-3 tốt cho mẹ và bé

Măng tây 

Măng tây có chứa hàm lượng axit folic cao nhất, 5 cây măng tây có chứa khoảng 1.000 mcg folate.

Vẫn là tìm cách bổ sung axit folic trong giai đoạn quan trọng này. Bạn có thể đổi món để đỡ chán, ngán hay do bạn sợ những món giàu axit folic vừa nhắc ở trên. 3 tháng đầu nghén với mỗi người khác nhau, bạn nên tìm cách thay thế các thực phẩm có giá trị tương đương. Với măng tây bạn có thể xào nấu hay luộc chấm mắm ớt đều rất ngon và đủ dinh dưỡng.

Thai phụ 23 tuổi ăn món 'lạ' bị ngộ độc, dị ứng, nổi mẩn toàn thân, khó thở, phải đi cấp cứu - Ảnh 4
 Măng tây có chứa hàm lượng axit folic cao nhất - Ảnh minh họa: Internet

Hạnh nhân 

Hãy bổ sung hạt hạnh nhân vào đồ ăn vặt của bạn. Đây là nguồn vitamin E dồi dào mẹ bầu không nên bỏ qua.

Nghiên cứu cho thấy rằng vitamin E chống oxy hóa, đặc biệt là khi kết hợp với vitamin C, giúp bảo vệ chống sẩy thai và tiền sản giật – một loại huyết áp cao có thể xảy ra ở một số thai kỳ. Các nguồn cung cấp vitamin E dồi dào khác là lòng đỏ trứng và dầu ô liu.

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