Sốc khi phát hiện búi tóc lớn trong ruột non của bé gái 4 tuổi

Qua thăm hỏi người nhà, bác sĩ phát hiện bé gái có thói quen nuốt tóc, thể trạng bé suy dinh dưỡng , da xanh, tóc lưa thưa. Tiến hành khám lâm sàng, siêu âm, X-Quang bụng... bác sĩ phát hiện khối dị vật và có cả ghim bấm giấy trong đường tiêu hóa.

Dẫn nguồn tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, trước đó, ngày 11/6, Khoa Cấp cứu Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng tiếp nhận bé gái T.C.N. (4 tuổi, ngụ tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng). Bé nhập viện trong tình trạng nôn ói, đau bụng từng cơn, chướng bụng và sốt.

Các bác sĩ chẩn đoán bé bị tắc ruột do dị vật (nghi là tóc) và quyết định phẫu thuật ngay. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra 1 búi tóc ở ruột non, gây tắc hoàn toàn ruột. Sau ca phẫu thuật, bé gái tỉnh, sức khỏe đã tiến triển tốt.

Theo thông tin ghi nhận trước đó từ báo Dân Trí, ngày 13/12, đại diện Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết, vừa qua các bác sĩ nơi đây tiếp nhận điều trị một trường hợp mang hội chứng "ăn tóc" rất đặc biệt.

Bệnh nhi là bé K.B. (4 tuổi, quê Cà Mau). Khai thác bệnh sử từ gia đình, cách nhập viện ít ngày bé bất ngờ ói liên tục, tiêu lỏng phân xấu và đau quặn bụng. 2 ngày nằm tại BV tỉnh, bụng bé chướng dần, nhiễm trùng đường ruột và không thể đi đại tiện, kết quả siêu âm nghi ngờ tắc ruột.

Bệnh diễn tiến nhanh chóng sau đó, khiến bé phải chuyển lên tuyến trên trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng nề, tổn thương gan cấp, thở máy và liên tục truyền kháng sinh, vận mạch...

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ BV Nhi đồng Thành phố khẩn trương siêu âm, chụp X-quang theo dõi tình trạng tắc ruột. Khi đặt sonde trực tràng thấy ra phân lẫn tóc, các cô điều dưỡng đã hỗ trợ tháo phân cho bé và kinh hãi phát hiện một lọn phân quấn tóc khổng lồ trôi ra dần qua đường hậu môn.

Ngay sau khi giúp bé đi tiêu ra khối tóc, tình trạng sốc nhiễm trùng nhanh chóng cải thiện, bụng xẹp hẳn. Theo đó, bệnh nhi đã may mắn thoát "một cuộc mổ khẩn" trong gang tấc. Hiện, các bác sĩ đang sắp xếp điều trị về mặt tâm lý khi tình trạng sức khỏe bé ổn định.

Bệnh nhi may mắn thoát khỏi một cuộc mổ khẩn - Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi cho biết hai trường hợp trên của bé gái là Hội chứng Rapunzel hay còn được gọi là "Hội chứng công chúa tóc mây. Hầu hết những người mắc hội chứng này đều có dấu hiệu suy dinh dưỡng, đau bụng, nôn ói rồi mới đi kiểm tra và phát hiện bệnh.

Hội chứng thích ăn tóc là một hội chứng rất hiếm gặp và đối tượng mắc bệnh chủ yếu là nữ giới. Người bệnh mắc hội chứng này thường có biểu hiện ăn chính tóc của mình hoặc người khác. Tóc khi đã nuốt vào không tiêu hóa được, kẹt trong dạ dày, ruột và tích tụ lâu ngày thành búi tóc lớn tại dạ dày hoặc xuống ruột gây tắc, thủng ruột.

Các bác sĩ khuyên phụ huynh không thể chủ quan, dù là một dấu hiệu nhỏ từ con mình như lười ăn, mệt mỏi, hay nôn, hay cáu bẩn, hoặc thấy con hay than vãn, bực tức mỗi khi đi học về. Những dấu hiệu này có thể chỉ điểm việc sức khỏe của bé đang gặp bất thường.