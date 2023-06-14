Người phụ nữ ngã xe lún cột sống vì áo chống nắng vướng vào bánh xe máy

Đang tham gia giao thông, bị váy chống nắng cuốn vào bánh xe, khiến người phụ nữ bị ngã chấn thương nghiêm trọng.

Dẫn nguồn tin từ báo Người Lao Động, ngày 13/6 vừa qua, bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) cho biết tại đây mới tiếp nhận bệnh nhân nữ (63 tuổi) nhập viện với chấn thương nặng do tai nạn xe máy. Nguyên nhân là do áo chống nắng vướng vào bánh xe khiến người phụ nữ bị ngã.

Bệnh nhân nhập viện với chấn thương gãy hở độ 2 đầu dưới xương quay trái, lóc da mặt mu bàn tay trái, lún xương cột sống đoạn D12, L1. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã phẫu thuật xử trí vết thương cho người bệnh.

Áo chống nắng vướng vào bánh xe khiến người phụ nữ bị thương nặng - Ảnh minh họa: Internet

Đây chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp người bệnh nhập viện với các chấn thương nặng mà nguyên nhân từ việc sử dụng áo chống nắng. Trước đó, một bé gái 8 tuổi ở Nghệ An đã bị ngã gãy tay vì áo chống nắng của mẹ cuốn vào bánh xe kéo con ngã xuống.

Áo chống nắng là phụ kiện không thể thiếu với nhiều phụ nữ đi xe máy vào mùa hè. Thiết kế dáng rộng, tà áo dài và chất vải dày dặn, áo giúp người mặc bảo vệ da, che nắng nóng, chống chọi với thời tiết khắc nghiệt của mùa hè. Tuy nhiên, do dài rộng, áo khá vướng víu, bất tiện khi người mặc điều khiển phương tiện. Nhiều vụ việc áo vướng vào bánh xe gây tai nạn nghiêm trọng, như trường hợp trên.

Do dài rộng, áo khá vướng víu, bất tiện khi người mặc điều khiển phương tiện - Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ khuyến cáo khi tham gia giao thông, phụ nữ nên chọn loại áo, váy chống nắng không quá dài quá rộng. Khi ngồi trên xe nên kéo khóa, vén áo gọn gàng để không trùm vào phần đuôi xe dễ bị mắc kẹt dẫn đến tai nạn.

Nhiều người mặc áo mưa loại trùm cả người cũng dễ bị vướng, cuốn vạt vào xe máy, ngã chấn thương.

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