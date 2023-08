Trước một ngày nhập viện tại Khoa Sản của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long để theo dõi thai kỳ, sản phụ T.T.T.Đ (23 tuổi; ngụ tỉnh Trà Vinh) đau bụng nhiều kèm theo dấu hiệu chuyển dạ, con so, thai 34 tuần. Các bác sĩ sau khi thăm khám đã phát hiện sản phụ khung chậu hẹp, dọa sinh non nên sản phụ được chuyển mổ cấp cứu.

Dẫn nguồn tin từ Người Lao Động, chiều 14/6, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long (TP Cần Thơ) cho biết các bác sĩ đã nỗ lực cứu sống và nuôi ăn thành công 2 bé sinh đôi non tháng, suy hô hấp sơ sinh.

Sau sinh, 2 bé gái (cân nặng 2 kg và 1,8 kg) đều suy hô hấp, thở chậm, rên, co lõm ngực, tím môi… Sau hồi sức 5 phút, 2 bé hồng lại, được chuyển hồi sức nhi (NICU) theo dõi và điều trị.

Người thân của 2 bé sinh đôi non tháng rất vui mừng khi các bé được cứu sống - Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin ghi nhận trước đó từ báo Công An TP.HCM, sáng 13/3, sản phụ Đào Hồng C. (SN 1975, ngụ phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) dần hồi phục sức khỏe, hai bé gái song sinh được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng TP.Cần Thơ.

9 giờ ngày 12/3, bệnh nhân C. nhập viện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ với tình trạng khó thở, lơ mơ, vật vả, tím đầu chi, bức rức... Lập tức các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn khẩn cấp bệnh viện với nhiều khoa tham dự: Cấp cứu, Sản, Gây mê hồi sức, Tim mạch, Hồi sức Phẫu thuật tim, hồi sức tích cực...

Bệnh nhân được chẩn đoán tiền sản giật nặng, bệnh cơ tim chu sinh, suy hô hấp, suy thai, phù phổi cấp trên nền song thai 32 tuần. Các bác sĩ cho rằng, đây là tình trạng cấp cứu cả mẹ lẫn con, nếu không xử lý kịp thời rất nguy hiểm cho mẹ và 2 bé. Bệnh nhân được xứ trí nội khoa tích cực và được chuyển đến Khoa Gây mê hồi sức để tiến hành phẫu thuật khẩn.

E Kíp gồm Ths. BS Ngô Quốc Vĩ và BsCK1 . BS Chung Cẩm Ngọc trong 15 phút đã phẫu thuật thành công với kết quả 2 bé gái cân nặng lần lượt là 1,7 kg và 1,5 kg. Trong quá trình phẩu thuật huyết áp bệnh nhân dao động và phải sử dụng vận mạch để nâng huyết áp.

Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân lúc này vẫn còn rất nặng, chưa ổn định: Huyết áp thấp, mạch nhanh … nên các bác sĩ đã thực hiện hội chẩn lần 2 để có hướng xử trí phù hợp .

BS.CKI. Phạm Thanh Huy, Khoa Nhi của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết theo Tổ chức Y tế thế giới, trẻ sinh càng non thì nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe trong giai đoạn sơ sinh cũng như nguy cơ chậm phát triển tâm thần vận động trong những năm đầu đời càng cao.

Trẻ sinh non dễ bị lạnh trong nhiệt độ phòng bình thường do cơ thể của bé chưa có khả năng tự ổn định thân nhiệt trong khi lớp mỡ dự trữ dưới da không có hoặc rất ít. Khi đó, bé cần phải được điều trị và hỗ trợ tích cực trong phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh. Tại đây, cơ thể của bé sẽ được giữ ấm bằng cách đặt trong lồng ấp hoặc dưới một hệ thống sưởi ấm đặc biệt.