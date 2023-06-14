Nỗ lực không ngừng trong 6 ngày cứu hai bé gái song sinh khỏi cơn nguy kịch

Sức khỏe 14/06/2023 15:08

Sau 6 ngày điều trị gian nan, hai bé gái sơ sinh tại bệnh viện TP Cần Thơ đã tự bú tốt, tiêu sữa, bắt đầu tăng cân, được chuyển về phòng nội trú với mẹ.

Dẫn nguồn tin từ Người Lao Động, chiều 14/6, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long (TP Cần Thơ) cho biết các bác sĩ đã nỗ lực cứu sống và nuôi ăn thành công 2 bé sinh đôi non tháng, suy hô hấp sơ sinh. 

Trước một ngày nhập viện tại Khoa Sản của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long để theo dõi thai kỳ, sản phụ T.T.T.Đ (23 tuổi; ngụ tỉnh Trà Vinh) đau bụng nhiều kèm theo dấu hiệu chuyển dạ, con so, thai 34 tuần. Các bác sĩ sau khi thăm khám đã phát hiện sản phụ khung chậu hẹp, dọa sinh non nên sản phụ được chuyển mổ cấp cứu.

Nỗ lực không ngừng trong 6 ngày cứu hai bé gái song sinh khỏi cơn nguy kịch - Ảnh 1
Hai bé gái được các bác sĩ của Bệnh viên Hoàn Mỹ Cửu Long nỗ lực cứu sống - Ảnh: Người Lao Động 

Sau sinh, 2 bé gái (cân nặng 2 kg và 1,8 kg) đều suy hô hấp, thở chậm, rên, co lõm ngực, tím môi… Sau hồi sức 5 phút, 2 bé hồng lại, được chuyển hồi sức nhi (NICU) theo dõi và điều trị.

Tại NICU, 2 bé được điều trị tích cực bằng cách thở máy không xâm nhập, kháng sinh, nằm giường sưởi ấm, nuôi ăn hỗ trợ đường tĩnh mạch và chăm sóc vô trùng. Sau 6 ngày điều trị, 2 bé tự bú tốt, tiêu sữa, bắt đầu tăng cân, được chuyển về phòng nội trú với mẹ.

Nỗ lực không ngừng trong 6 ngày cứu hai bé gái song sinh khỏi cơn nguy kịch - Ảnh 2
Người thân của 2 bé sinh đôi non tháng rất vui mừng khi các bé được cứu sống - Ảnh: Người Lao Động 

Theo thông tin ghi nhận trước đó từ báo Công An TP.HCM, sáng 13/3, sản phụ Đào Hồng C. (SN 1975, ngụ phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) dần hồi phục sức khỏe, hai bé gái song sinh được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng TP.Cần Thơ.

9 giờ ngày 12/3, bệnh  nhân C. nhập viện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ với tình trạng khó thở, lơ mơ, vật vả, tím đầu chi, bức rức... Lập tức các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn khẩn cấp bệnh viện với nhiều khoa tham dự: Cấp cứu, Sản, Gây mê hồi sức, Tim mạch, Hồi sức Phẫu thuật tim, hồi sức tích cực...

Bệnh nhân được chẩn đoán tiền sản giật nặng, bệnh cơ tim chu sinh, suy hô hấp, suy thai, phù phổi cấp trên nền song thai 32 tuần. Các bác sĩ cho rằng, đây là tình trạng cấp cứu cả mẹ lẫn con, nếu không xử lý kịp thời rất nguy hiểm cho mẹ và 2 bé. Bệnh nhân được xứ trí nội khoa tích cực và được chuyển đến Khoa Gây mê hồi sức để tiến hành phẫu thuật khẩn. 

E Kíp gồm Ths. BS Ngô Quốc Vĩ và BsCK1 . BS Chung Cẩm Ngọc trong 15 phút đã phẫu thuật thành công với kết quả 2 bé gái cân nặng lần lượt là 1,7 kg và 1,5 kg. Trong quá trình phẩu thuật huyết áp bệnh nhân dao động và phải sử dụng vận mạch để nâng huyết áp.

Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân lúc này vẫn còn rất nặng, chưa ổn định: Huyết áp thấp, mạch nhanh … nên các bác sĩ đã thực hiện hội chẩn lần 2 để có hướng xử trí phù hợp . 

BS.CKI. Phạm Thanh Huy, Khoa Nhi của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết theo Tổ chức Y tế thế giới, trẻ sinh càng non thì nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe trong giai đoạn sơ sinh cũng như nguy cơ chậm phát triển tâm thần vận động trong những năm đầu đời càng cao.

Trẻ sinh non dễ bị lạnh trong nhiệt độ phòng bình thường do cơ thể của bé chưa có khả năng tự ổn định thân nhiệt trong khi lớp mỡ dự trữ dưới da không có hoặc rất ít. Khi đó, bé cần phải được điều trị và hỗ trợ tích cực trong phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh. Tại đây, cơ thể của bé sẽ được giữ ấm bằng cách đặt trong lồng ấp hoặc dưới một hệ thống sưởi ấm đặc biệt.

 

Bóng cười, thú vui của giới trẻ thành thị, gây hại trực tiếp đến sức khỏe và hệ thần kinh

Bóng cười, thú vui của giới trẻ thành thị, gây hại trực tiếp đến sức khỏe và hệ thần kinh

Với nhịp sống phồn hoa tại nơi đô thị, giới trẻ dễ lầm đường lạc lối vào những thú vui ''độc hại'' như bóng cười, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và hệ thần kinh.

Xem thêm
Từ khóa:   hai bé gái song sinh cứu sống hai bé gái thành công cứu sống

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 44 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 3 giờ 44 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm