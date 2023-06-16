Cảm động câu chuyện anh trai hiến thận cứu sống em đang bị suy thận giai đoạn cuối

Sức khỏe 16/06/2023 14:32

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) vừa hoàn thành xong ca phẫu thuật ghép thận cùng huyết thống đầu tiên cho người bệnh bị suy thận mạn giai đoạn cuối.

Dẫn nguồn tin từ báo Pháp Luật Việt Nam, bệnh nhân là anh N.T.Đ (32 tuổi), địa chỉ Tràng Minh, Kiến An, Hải Phòng. Người bệnh được chẩn đoán và điều trị suy thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp, suy tim, lọc máu chu kì 3 lần/tuần tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Thấy em trai mắc bệnh suy thận nhiều năm phải chịu đau đớn bệnh tật, uống đủ các loại thuốc điều trị cũng như đến bệnh viện chạy thận để duy trì sự sống từng ngày, anh là N.T.Đ (35 tuổi) đã quyết định hiến thận của mình cho em trai mình.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận rằng cơ thể của hai anh em tương thích, phù hợp để tiến hành kỹ thuật ghép thận. Hai anh em bệnh nhân N.T.Đ đã được các bác sĩ thực hiện các xét nghiệm sàng lọc cần thiết cũng như chuẩn bị hồ sơ pháp lý đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật và Bộ Y tế.

Cảm động câu chuyện anh trai hiến thận cứu sống em đang bị suy thận giai đoạn cuối - Ảnh 1
Hiến thận cứu em trai đang bị suy thận giai đoạn cuối - Ảnh: Pháp Luật Việt Nam 

Sáng ngày 6/6, kíp phẫu thuật của bệnh viện dưới sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của TS.Nguyễn Thế May – Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp; PGS.TS Nguyễn Công Bình – Nguyên Phó Giám đốc, Cố vấn chuyên môn, Trưởng kíp Ghép thận đã tiến hành ghép thận cho người bệnh cùng sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Sau hơn 3 giờ thực hiện, ca phẫu thuật ghép thận được các chuyên gia đánh giá bước đầu thành công. Quả thận được ghép bắt đầu hồng hào, được tưới máu tốt và bắt đầu có nước tiểu, các chỉ số sinh tồn của người bệnh hiện ổn định và được chăm sóc hậu ghép tích cực.

Cảm động câu chuyện anh trai hiến thận cứu sống em đang bị suy thận giai đoạn cuối - Ảnh 2
Tiến hành phẫu thuật thay thận cùng huyết thống - Ảnh: VTV 

Theo thông tin ghi nhận từ VTV, sau ghép thận 5 ngày, sức khỏe cả người cho và người nhận hoàn toàn ổn định, chức năng thận ghép và các chỉ số cận lâm sàng trong giới hạn bình thường và nhanh chóng hồi phục. Đây là ca ghép thận cùng huyết thống thành công đầu tiên tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

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