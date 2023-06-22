Đi mổ ruột thừa, nữ bệnh nhân được các bác sĩ phát hiện thêm một khối u ác tính chèn ép gây xẹp gần như toàn bộ phổi trái.

Theo thông tin ghi nhận từ báo Hà Nội Mới, sáng 22/6, theo tin từ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, tại đây vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cho nữ bệnh nhân V.T.T (58 tuổi ở quận Đống Đa, Hà Nội) mang khối u trung thất lớn, đẩy xẹp phổi trái. Đáng nói, khối u chỉ được phát hiện khi bệnh nhân đi mổ ruột thừa nên kích thước đã khá lớn, phẫu thuật khó khăn hơn. Trước đó, sức khỏe của bệnh nhân T hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu mệt mỏi, đau đớn hay khó chịu. Khi chuyển đến Bện viện Ung bướu Hà Nội, qua các xét nghiệm chụp chiếu, các bác sĩ xác định khối u kích thước 11x10cm đã chèn ép gây xẹp gần như toàn bộ phổi trái, dính vào màng phổi, màng tim và dịch màng phổi tương đối dày.

Khối u ác tinh được cắt bỏ - Ảnh: Hà Nội Mới Theo thông tin ghi nhận từ báo Kinh Tế Đô Thị, TS.BS Phan Lê Thắng – Trưởng khoa Ngoại Theo yêu cầu cho biết, khối u của bệnh nhân có kích thước lớn, nhiều mạch nuôi, gây tăng sinh mạch máu, dính các tạng xung quanh khiến quá trình phẫu thuật gặp nhiều khó khăn trong việc cầm máu và cắt u. Nếu không được phát hiện kịp thời, u phát triển xâm lấn cả hai phổi gây khó thở, suy hô hấp thì việc phẫu thuật sẽ càng khó khăn hơn. Thêm nữa, các ca mổ lồng ngực có đặc thù đường mổ hẹp, chỉ có thể rạch một khoang nhỏ giữa khe hai xương sườn để đưa dụng cụ phẫu thuật vào cắt u và cầm máu. Do đó, phẫu thuật viên cần có kinh nghiệm và tay nghề chuyên môn cao để có thể thực hiện các thao tác một cách chính xác, tránh gây mất máu ồ ạt đe dọa đến tính mạng người bệnh.

Sau hai giờ phẫu thuật, toàn bộ khối u đã được lấy ra. Với kinh nghiệm dày dạn của êkip phẫu thuật, ca mổ diễn ra thuận lợi, bệnh nhân không cần truyền thêm máu. Sau ba ngày phẫu thuật, bệnh nhân đã được rút ống dẫn lưu, sức khỏe ổn định. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy, khối u là loại u tuyến ức tuýp AB. U tuyến ức là căn bệnh hiếm gặp hơn so với các bệnh ung thư khác và hầu như không biểu hiện triệu chứng khi ở giai đoạn sớm. Tuy nhiên, khi mắc căn bệnh này, nếu được thăm khám và điều trị kịp thời thì cơ hội sống rất cao. Do đó, Tiến sĩ Phan Lê Thắng khuyến cáo, người dân nên khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện những bất thường trong cơ thể, nhất là với một số loại bệnh âm thầm phát triển chỉ có dấu hiệu khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

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