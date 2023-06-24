Nữ chủ spa nhận cái kết ''đắng lòng'' khi bị biến dạng mũi sau 9 lần ‘sửa chữa’

Sau khi nâng mũi tại một viện thẩm mỹ, chị Hương (35 tuổi) không hài lòng, ''sửa chữa'' tận 9 lần, kết quả mũi lõi lõm, biến dạng, viêm nhiễm.

Theo thông tin ghi nhận từ VnExpress, ngày 23/6, tiến sĩ, bác sĩ Tống Thanh Hải, Chủ nhiệm khoa Vi phẫu và Tái tạo, Trung tâm Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Tái tạo, Bệnh viện bỏng Quốc gia, cho biết da mũi bệnh nhân co cứng, mũi thủng vách ngăn chính và mỏng niêm mạc gây chít hẹp khó thở, bên trong chứa nhiều xơ do phẫu thuật bóc tách nhiều lần.

10 năm trước, chị Hương cảm thấy mũi tẹt nên lần đầu phẫu thuật nâng mũi. Từ đó đến nay, chị không hài lòng nên muốn thay đổi dáng mũi cao hơn, sửa đi sửa lại đến 10 lần, trong đó 5 lần làm ở spa không có chuyên môn y tế. Sửa xong, mũi không đẹp hơn mà bị viêm nhiễm, biến chứng, đau đớn, mất thẩm mỹ, không thể quay về hình dáng ban đầu.

Chị Hương có chiếc mũi biến dạng sau khi phẫu thuật thay đổi tận 9 lần - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo thông tin ghi nhận từ báo Tuổi Trẻ, để khắc phục tình trạng này, các bác sĩ đã dùng sụn sườn dựng lại vách ngăn, bóc tách chuyển niêm mạc mũi làm rộng đường thở trong mũi, bóc tách xơ làm mềm da và giãn da vùng mũi.

Đồng thời ghép sụn sườn tạo sụn cánh mũi, đặt sống mũi, kết hợp bọc cân làm dày lên vùng da mũi, đặt ống nong rộng ngách mũi và lỗ mũi.

"Ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng, hiện vẫn cần theo dõi tránh tình trạng viêm tái phát như những lần trước", bác sĩ Hải thông tin.

Mũi biến dạng sau nhiều lần sửa chữa - Ảnh: VnExpress

Theo bác sĩ Hải, hiện nay dịch vụ làm đẹp đang nở rộ, nhiều spa không có chuyên môn cũng thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật gây biến chứng nặng nề.

Vì vậy, nếu chị em muốn làm đẹp, thẩm mỹ trước tiên cần lựa chọn bác sĩ có chuyên môn và cơ sở thẩm mỹ uy tín để thực hiện. Tránh thực hiện tại các cơ sở không có chuyên môn, để xảy ra những biến chứng đáng tiếc.

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