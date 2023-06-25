Giới Y học Mỹ phát hiện loại trầm cảm hoàn toàn mới có biểu hiện rất lạ

Bệnh nhân trầm cảm thường được mô tả là những người thường xuyên tỏ ra buồn, u uất, thu mình trước xã hội, có tâm lý buông bỏ, thậm chí là có ý tưởng và hành vi tự làm hại bản thân.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, một nhóm nghiên cứu từ Trường Y khoa Stanford nổi tiếng của Mỹ, loại trầm cảm họ vừa xác định chiếm tới 27% số bệnh nhân trầm cảm thực tế và việc điều trị bằng thuốc chống trầm cảm thông thường là không hiệu quả với nhóm này.

Những dấu hiệu này dường như khiến người ta liên tưởng đến việc xao nhãng, thiếu năng lực trong công việc hơn là bệnh trầm cảm.

Nhưng loại trầm cảm họ mô tả trong bài công bố trên JAMA Network Open - "dán nhãn kiểu sinh học nhận thức" - lại được đại diện bởi việc thiếu khả năng lập kế hoạch trong công việc, khó thể hiện sự tự chủ, khó tập trung và chố ng lại các mối phân tâm, khó ngăn chặn các hành vi không phù hợp, hay mất ngủ, có nhận thức chậm đối với các sự việc...

Tuy nhiên, thực sự họ đang bị bệnh, với hoạt động suy giảm giữa hai vùng nào chịu trách nhiệm cho các nhiệm vụ nói trên.

Cũng vì tác động theo kiểu đặc biệt đó, các thuốc trị trầm cảm thông dụng - thường nhắm vào serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh trí nhớ, giấc ngủ, tiêu hóa, tâm trạng... - sẽ không hiệu quả cho những bệnh nhân mắc dạng trầm cảm mới này.

Bệnh trầm cảm mới khiến người bệnh cảm thấy thiếu tự tin trong công việc, không tập trung, dễ xao nhãng - Ảnh minh họa: Internet

Thay vào đó, họ cần sử dụng các phương pháp điều trị khác nhằm giảm bớt triệu chứng, khôi phục các kỹ năng xã hội và nghề nghiệp.

Kết quả đã được đưa ra sau cuộc nghiên cứu dựa trên hơn 1.000 trưởng thành được chẩn đoán mắc rối loạn trầm cảm nặng. Họ được điều trị bằng một số thuốc phổ biến trong vòng 8 tuần, ghi nhận các triệu chứng và dùng kỹ thuật fMRI để kiểm tra các vùng não.

27% bệnh nhân mắc dạng trầm cảm lạ đều thể hiện sự giảm hoạt động một số vùng não liên biệt, khiến họ thường bị ảnh hưởng tới các hoạt động liên quan đến nhận thức, khó kiểm soát một số suy nghĩ và hành động theo chuẩn mực.

Cách khắc phục tình trạng trầm cảm của bản thân?

Tập thể dục thường xuyên

Bất kì một loại hình vận động nào đều rất tốt cho cơ thể nói chung và chứng trầm cảm nói riêng.

Tập thể dục giúp não tiết hormone endorphins, serotonin và dopamine có thể điều chỉnh tâm trạng. Tập thể dục còn làm tăng nhiệt độ cơ thể, làm dịu hệ thần kinh trung ương. Bên cạnh đó, các hoạt động thể chất giúp ăn ngon miệng hơn, tăng cường trao đổi chất và kích thích não cải thiện tâm trạng.

Tập thể thao, nhất là yoga để tâm trạng tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Ngủ đủ giấc

Một giấc ngủ chất lượng rất quan trọng cho cả sức khỏe tinh thần và thể chất. Theo National Sleep Foundation, những người bị mất ngủ có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm cao gấp 10 lần so với những người ngủ ngon.

Ăn lành mạnh không bỏ bữa

Những gì bạn ăn và uống có thể tác động đáng kể đến cảm xúc của bạn. Khi ăn thức ăn ngon miệng, cơ thể bạn sẽ giải phóng hormone tạo sự phấn chấn, vui vẻ.

Ngược lại, nếu thường xuyên ăn nhiều chất béo có thể có tác động tương tự như căng thẳng mãn tính về mặt gây trầm cảm. Ngoài ra, một chế độ ăn uống không lành mạnh sẽ làm cơ thể bạn mất đi các chất dinh dưỡng quan trọng cần thiết để duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần.

Ăn thức ăn lành mạnh và không bỏ bữa - Ảnh minh họa: Internet

Duy trì cân nặng

Béo phì sẽ làm bạn tự ti hơn, đặc biệt là khi bạn để ý đến những phán xét và chỉ trích của người khác. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (Hoa Kỳ), có mối tương quan rõ ràng giữa béo phì và trầm cảm. Theo khảo sát của tổ chức này thì có đến 43% người lớn bị trầm cảm bị béo phì.

Bên cạnh việc tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc và ăn uống đầy đủ thì bạn cần giữ cân nặng hợp lý để tăng tự tin, tránh những suy nghĩ tiêu cực.

Kết nối với mọi người

Giao tiếp là một yếu tố rất quan trọng để cải thiện tâm trạng của chúng ta. Hãy hạn chế ở một mình quá lâu, nếu không nói chuyện với mọi người bạn sẽ dễ bị trầm cảm hơn.

Hãy nói chuyện với bạn bè và gia đình thường xuyên hơn, ngay cả khi công việc của bạn rất bận rộn. Những mối quan hệ thân tình giúp bạn cảm nhận được sự yêu thương và gắn bó.

Gặp gỡ và nói chuyện với đồng nghiệp ngoài giờ làm cũng là một cách tốt để phát triển quan hệ và giúp bạn có tâm trạng thoải mái hơn.

Ngoài ra, bạn có thể gặp gỡ thêm bạn bè mới, xây dựng thêm những mối quan hệ mới bằng cách tham dự một số sự kiện xã hội hay đi chơi ở những nơi công cộng.

Mạnh dạng kết nối nhiều hơn với mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế sử dụng mạng xã hội

Ngày nay, việc sử dụng mạng xã hội giúp chúng ta kết nối được với người thân, bạn bè, đồng nghiệp dễ dàng hơn bằng cách thường xuyên trò chuyện và chia sẻ tin tức với nhau. Tuy nhiên, mạng xã hội có thể gây nghiện, khiến một người thu mình lại với xã hội và trở nên khó tương tác với mọi người trong các tình huống ngoài thực tế.

Nếu bạn nhìn vào điện thoại trong một thời gian quá lâu, bạn sẽ cảm thấy bứt rứt, lo lắng khi không nhìn thấy chúng, bạn có thể dễ bị trầm cảm hơn. Đây là một trong những nguyên nhân gây ra trầm cảm ở tuổi mới lớn.

Hạn chế sử dụng mạng xã hội - Ảnh minh họa: Internet

Tránh xa những tiêu cực

Bên cạnh những mối quan hệ tích cực thì đôi khi chúng ta sẽ gặp phải những mối quan hệ độc hại. Đó có thể là những hành động hay lời nói hạ thấp lòng tự trọng của bạn, khiến chúng ta cảm thấy tồi tệ về bản thân, hoặc có những hành vi lợi dụng. Những hành vi này kéo dài sẽ khiến tâm trạng bạn ngày càng tệ đi, có thể dẫn đến trầm cảm. Chính vì vậy bạn cần tránh tiếp xúc với những kiểu người này.

Bạn cũng không nên xem những bộ phim tâm lý, tình cảm ủy mị hoặc nghe nhạc buồn thường xuyên, nhất là khi tâm trạng bạn đang không tốt. Vì chúng chỉ khiến tâm trạng của bạn trở nên tệ hơn.