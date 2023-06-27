Giải thích vì sao đôi bàn chân lại có vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, bác sĩ Hoàng cho biết y học cổ truyền (YHCT) quan niệm có 12 đường kinh chính là những con đường dẫn khí huyết lưu thông khắp cơ thể, trong số này có đến 6 đường kinh khởi đầu hoặc kết thúc ở bàn chân.

Theo thông tin ghi nhận từ báo Thanh Niên, thạc sĩ, bác sĩ Trần Hoàng (Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Cơ sở 3) cho biết, dù là thời xưa hay thời nay, bàn chân luôn cần được quan tâm chăm sóc đúng cách để góp phần cải thiện sức khỏe .

Với đặc trưng khí hậu và thói quen sinh hoạt của người Việt Nam, bác sĩ khuyến nghị mọi người nên cố gắng vệ sinh chân sạch sẽ hằng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Chúng bao gồm kinh tỳ, vị liên quan chủ yếu đến chức năng tiêu hóa; kinh thận, bàng quang thì liên quan chức năng sinh dục, bệnh lý xương khớp, ù tai...; kinh can, đởm liên quan đến một số vấn đề nội tiết, giấc ngủ, đau nửa đầu, đau hông sườn, rối loạn kinh nguyệt…

Bác sĩ nói thêm rằng bàn chân cũng chứa nhiều huyệt quan trọng, liên hệ mật thiết với các cơ quan nội tạng trong cơ thể. Thông qua xoa bóp các huyệt này có thể điều chỉnh các rối loạn khắp cơ thể.

Cách chăm sóc bàn chân đúng cách ?

Với đặc trưng khí hậu và thói quen sinh hoạt của người Việt Nam, bác sĩ Trần Hoàng khuyến nghị mọi người nên cố gắng vệ sinh chân sạch sẽ hằng ngày. Cần cắt móng chân gọn gàng, giữ khô ráo bàn chân, đặc biệt là kẽ ngón.

Nếu da chân quá khô, bị nứt nẻ cần bôi kem dưỡng ẩm. Bên cạnh đó, cũng nên đi giày vừa chân, dùng vớ thoáng khí và nữ giới cũng nên hạn chế mang giày cao gót thường xuyên.

Ngoài ra, nếu muốn thực hiện những biện pháp chăm sóc, trị liệu bàn chân như ngâm hoặc mát xa bàn chân, tốt nhất là có sự hướng dẫn từ nhân viên y tế, đặc biệt là với người có bệnh đái tháo đường.

Tương tự, khi muốn tự bấm huyệt trị bệnh, cũng cần có hướng dẫn cụ thể từ nhân viên y tế để chọn huyệt phù hợp với cơ địa và bệnh lý.

Với đặc trưng khí hậu và thói quen sinh hoạt của người Việt Nam, mọi người nên cố gắng vệ sinh chân sạch sẽ hằng ngày - Ảnh minh họa: Internet

6 dấu hiệu từ bàn chân tố cáo cơ thể có bệnh

Chân thường xuyên bị chuột rút

Chân bị chuột rút xảy ra khi căng cơ đột ngột hoặc cơ thể bị mất nước. Nếu bạn thường xuyên bị chuột rút, hãy bổ sung nhiều thực phẩm chứa magie, canxi, kali cho cơ thể.

Giải pháp: Cách giảm đau cho bạn là uốn cong bàn chân, xoa bóp vùng chân bị đau. Ngoài ra bạn cũng có thể chườm khăn lạnh vào vùng bị chuột rút hoặc uống một cốc sữa nóng trước khi ngủ.

Chân và các ngón chân nhợt nhạt

Đây là biểu hiện của bệnh tuần hoàn máu kém gây ra. Lượng máu cung cấp cho chân không đủ khiến chân dễ bị tê. Biểu hiện như khi bạn đang ngồi rồi đứng dậy, chân sẽ chuyển sang màu nhợt nhạt, hoặc đột nhiên đứng bật dậy, bạn sẽ thấy đầu ngón chân chuyển sang màu trắng nhợt, tê buốt.

Giải pháp: Cải thiện tuần hoàn máu bằng cách tập luyện hoặc chế độ ăn uống

Ngón chân hơi lõm, có vết lõm hình thìa

Đây là biểu hiện của bệnh thiếu máu. Do không đủ huyết sắc tố (một loại protein giàu chất sắt tồn tại trong tế bào máu để vận chuyển oxy) gây ra. Xuất huyết trong cơ thể (như loét) hoặc kinh nguyệt bất thường nghiêm trọng cũng dẫn tới tình trạng thiếu máu.

Khi thiếu máu, móng chân cũng sẽ có tình trạng tương tự; Màu sắc móng trở nên nhạt đi. Hơn nữa móng còn dễ gãy, chân luôn cảm thấy lạnh. Mệt mỏi là triệu chứng đầu tiên của bệnh thiếu máu, các triệu chứng khác bao gồm khó thở khi đứng lên, chóng mặt hoặc đau đầu.

Giải pháp: Có thể chẩn đoán bệnh thiếu máu bằng cách xét nghiệm máu.

Ngón chân hơi lòi lõm có vết lõm hình thìa - Ảnh minh họa: Internet

Chân đau lâu không khỏi

Đây là biểu hiện chủ yếu của bệnh tiểu đường. Nồng độ đường trong máu tăng cao có thể gây tổn thương thần kinh cho đôi chân, biểu hiện là các vết trầy xước. vết cắt hoặc bị dị ứng do áp lực hoặc do mát xoa không cẩn thận gây ra.

Biểu hiện khác của bệnh tiểu đường thường là hay khát nước, đi tiểu nhiều lần, dễ mệt mỏi, mờ mắt, dễ đói hặc sút cân.

Giải pháp: Lập tức điều trị những chỗ viêm loét và kiểm tra bệnh tiểu đường.

Bàn chân lạnh

Chân lạnh toát có thể do thiếu máu, chức năng tuyến giáp hoạt động thiếu hiệu quả, bởi tuyến giáp có thể điều tiết nhiệt độ cơ thể và sự trao đổi chất. Ngoài ra, tuần hoàn máu trong cơ thể kém cũng là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng này.

Giải pháp: Thường xuyên ngâm chân nước ấm, giữ ấm cho chân về mùa đông.

Chân lạnh toát có thể do thiếu máu, chức năng tuyến giáp hoạt động thiếu hiệu quả, bởi tuyến giáp có thể điều tiết nhiệt độ cơ thể và sự trao đổi chất - Ảnh minh họa: Internet

Móng chân dày và vàng ố

Móng chân vàng cảnh báo sự hoạt động kém hiệu quả của hệ thống miễn dịch trong cơ thể hoặc do bạn sử dụng quá nhiều sơn móng chân khiến móng chân bị tổn thương. Giải pháp: Khi gặp hiện tượng này bạn nên dừng sơn móng chân (nếu bạn đang làm như vậy) hoặc đi khám bác sĩ để được thăm khám cụ thể.