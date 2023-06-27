Tại Khoa Ngoại Gan Mật Tụy, bác sĩ siêu âm gan và phát hiện khối u kích thước lớn với đường kính trên 10 cm. Làm xét nghiệm cũng cho thấy các chỉ số ung thư tăng rất cao. Người bệnh sau đó được phẫu thuật nội soi cắt gan, kết quả phục hồi tốt, tiếp tục theo dõi định kỳ sau mổ.

Theo thông tin ghi nhận từ báo Người Lao Động, bệnh nhân là ông T.T.A (45 tuổi, ở TP HCM) đến Bệnh viện Đại học Y Dược trong tình trạng đau tức hạ sườn phải với tiền sử viêm gan siêu vi B.

Trong các loại ung thư, ung thư gan được xem là "sát thủ hàng đầu" với số ca tử vong là 25.272 trường hợp, chiếm 21% tổng số tử vong do ung thư các loại.

PGS-TS-BS Bùi Hữu Hoàng, Trưởng Khoa Tiêu hóa - Bệnh viện Đại học Y Dược, cho biết Việt Nam thuộc vùng dịch tễ viêm gan siêu vi B, C dẫn đến tỉ lệ mắc mới của ung thư gan là 26.418 ca mỗi năm.

Ung thư gan nguyên phát chủ yếu là ung thư biểu mô tế bào gan (chiếm 80%-90%), còn lại là ung thư đường mật trong gan và một số loại hiếm gặp khác. 80% bệnh nhân ung thư gan trên nền bệnh nhân viêm gan mạn tính như viêm gan B, viêm gan C.

"Ngoài ra, những người bị gan nhiễm mỡ lâu ngày, đái tháo đường type 2, bệnh gan do di truyền, nhiễm độc chất Afla-toxin, Dioxin, hút nhiều thuốc lá,... cũng là đối tượng có nguy cơ bị ung thư gan rất cao" - bác sĩ Hoàng lưu ý.

Ung thư gan nguyên phát chủ yếu là ung thư biểu mô tế bào gan (chiếm 80%-90%), còn lại là ung thư đường mật trong gan và một số loại hiếm gặp khác - Ảnh minh họa: Internet

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đình Song Huy, Trưởng Khoa U gan, Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu - Bệnh viện Chợ Rẫy, một khảo sát ung thư biểu mô tế bào gan tại bệnh viện gần đây cho thấy trong hơn 42.000 bệnh nhân mới, 92% là từ 40 tuổi trở lên, phổ biến trong lứa tuổi 50 đến 70. Căn nguyên chủ yếu gây bệnh là nhiễm virus viêm gan B, C mạn tính cùng với tình trạng lạm dụng rượu bia gây xơ gan.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy hơn 82% mắc ung thư gan là nam, gấp 4,57 lần so với nữ. Hơn 50% bệnh nhân ung thư gan ngay từ khi phát hiện đã ở giai đoạn bệnh tiến xa, không thể điều trị tại chỗ hay phẫu thuật, chỉ có thể điều trị giảm nhẹ.

Nguyên nhân gây ung thư gan đối với người trẻ ?

Ung thư có thể là do sự thay đổi DNA (đột biến) dẫn đến kích hoạt gen sinh ung thư hoặc loại bỏ gen ức chế ung thư. Một số các gen khác cần nhiều sự thay đổi để biến một tế bào trở thành ung thư.

Các chất hóa học gây ung thư gan như aflatoxins đã được chứng minh gây hủy hoại DNA trong tế bào gan. Ví dụ các nghiên cứu đã chỉ ra rằng aflatoxins có thể gây phá hủy gen ức chế ung thư TP53, đây là gen ngăn chặn sự phát triển quá mức của tế bào. Phá hủy gen TP53 có thể là nguyên nhân hàng đầu làm tăng sự phát triển bất thường và hình thành tế bào ung thư.

Ung thư có thể là do sự thay đổi DNA (đột biến) dẫn đến kích hoạt gen sinh ung thư hoặc loại bỏ gen ức chế ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Virus viêm gan cũng có thể thay đổi DNA khi chúng lan tràn trong các tế bào gan. Ở một số người bệnh, DNA của virus có thể tự lây lan vào DNA của các tế bào gan, nơi chúng có thể kích hoạt gen sinh ung thư.

Như vậy, ung thư gan có rất nhiều nguyên nhân và có nhiều gen khác nhau liên quan đến sự phát triển của khối u.

Các yếu tố nguy cơ của ung thư gan

Yếu tố nguy cơ là bất kỳ điều gì làm tăng khả năng nhiễm một bệnh, ví dụ như ung thư. Các loại ung thư khác nhau có các yếu tố nguy cơ khác nhau. Trong đó, nguy cơ về thói quen, lối sống (hút thuốc lá, chế độ ăn, vận động) có thể thay đổi. Còn một số yếu tố khác như tuổi, tiền sử gia đình là không thể thay đổi.

Tuy nhiên, khi bạn có một hoặc vài yếu tố nguy cơ không có nghĩa bạn sẽ chắc chắn mắc bệnh đó. Và một số người mắc bệnh nhưng lại có ít hoặc không có yếu tố nguy cơ.

Các yếu tố làm giảm nguy cơ ung thư gan

Vaccine viêm gan B

Do nhiễm virus viêm gan B mạn tính có thể dẫn đến xơ và sau đó là ung thư gan nên việc tiêm vaccine phòng ngừa virus viêm gan B có thể bảo vệ chúng ta khỏi ung thư gan do virus viêm gan B gây ra.

Nhiễm virus viêm gan B mạn tính có thể dẫn đến xơ và sau đó là ung thư gan - Ảnh minh họa: Internet

Điều trị virus viêm gan

Như chúng ta đã biết, viêm gan mạn tính do virus viêm gan B hoặc thậm chí virus viêm gan C có thể là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến xơ gan và ung thư gan. Nên việc điều trị tình trạng viêm gan có thể làm giảm nguy cơ gây ung thư gan của mỗi người.