Người đàn ông bụng to như 'mang thai' vì gặp phải khối u hiếm nặng 5,5 kg trùm toàn bộ thận trái

Sức khỏe 27/06/2023 12:21

Bệnh nhân mắc u vỏ bào thần kinh ác tính, bệnh chỉ chiếm khoảng 5-10% trong số tất cả các khối u vỏ bào thần kinh, đây là trường hợp bệnh rất hiếm.

Theo thông tin ghi nhận từ Vietnam Plus, ngày 27/6, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho hay các bác sỹ Khoa Phẫu thuật Ống tiêu hóa của bệnh viện đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt khối u “khổng lồ” nặng 5,5kg chèn ép nhiều bộ phận cho bệnh nhân Đ.V.L, sinh năm 1960, ở tại thành phố Vùng Tàu.

Bệnh nhân mắc một loại bệnh khá hiếm là u vỏ bào thần kinh ác tính, bệnh chỉ chiếm khoảng 5-10% trong số tất cả các khối u vỏ bào thần kinh.  

Người đàn ông bụng to như 'mang thai' vì gặp phải khối u hiếm nặng 5,5 kg trùm toàn bộ thận trái - Ảnh 1
Bệnh nhân mắc một loại bệnh khá hiếm là u vỏ bào thần kinh ác tính, bệnh chỉ chiếm khoảng 5-10% - Ảnh: Người Lao Động 

Theo thông tin trước đó từ báo Người Lao Động, bệnh nhân Đ.V.L, SN 1960, trú tại TP Vùng Tàu, thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phát hiện một khối u vào tháng 8/2022 và được phẫu thuật lần 1 cắt khối u sau phúc mạc với kích thước 18 cm, khối lượng 3 kg tại TP HCM, xác định giải phẫu sau mổ chỉ là u mỡ lành tính.  

Sau mổ 5 tháng, bệnh nhân thấy khối u xuất hiện lại, làm bụng to dần, không đau nhưng toàn thân mệt mỏi, ăn uống kém, sút 6 kg, đại tiện khó, khối u to lên rất nhanh làm bệnh nhân khó thở và hạn chế vận động. 

Người đàn ông bụng to như 'mang thai' vì gặp phải khối u hiếm nặng 5,5 kg trùm toàn bộ thận trái - Ảnh 2
Hình ảnh khối u được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân - Ảnh: Người Lao Động 

Tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108, bệnh nhân được phát hiện có khối u sau phúc mạc kích thước lớn, đẩy thận và niệu quản trái ra trước và vào trong, dính nhiều vào cuống thận trái, đẩy động mạch chủ bụng sang phải, đẩy đại tràng trái cùng tụy ra trước và lên trên, có chứa thành phần mỡ và mô đặc. 

Bệnh nhân ung thư gan ngày càng được trẻ hóa, nhiều bác sĩ quan tâm lo lắng

Bệnh nhân ung thư gan ngày càng được trẻ hóa, nhiều bác sĩ quan tâm lo lắng

Ung thư gan liên quan mật thiết đến bệnh viêm gan siêu vi B, C và tình trạng lạm dụng bia rượu sẽ gây sơ gan, nên tầm soát sức khỏe 6 tháng/lần để biết bệnh, chữa sớm.

Xem thêm
Từ khóa:   khối u hiếm khối u 5.5kg mổ khối u

TIN MỚI NHẤT

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 27 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Ngoại tình 1 giờ 22 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm