Người đàn ông bụng to như 'mang thai' vì gặp phải khối u hiếm nặng 5,5 kg trùm toàn bộ thận trái

Bệnh nhân mắc u vỏ bào thần kinh ác tính, bệnh chỉ chiếm khoảng 5-10% trong số tất cả các khối u vỏ bào thần kinh, đây là trường hợp bệnh rất hiếm.

Theo thông tin ghi nhận từ Vietnam Plus, ngày 27/6, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho hay các bác sỹ Khoa Phẫu thuật Ống tiêu hóa của bệnh viện đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt khối u “khổng lồ” nặng 5,5kg chèn ép nhiều bộ phận cho bệnh nhân Đ.V.L, sinh năm 1960, ở tại thành phố Vùng Tàu.

Bệnh nhân mắc một loại bệnh khá hiếm là u vỏ bào thần kinh ác tính, bệnh chỉ chiếm khoảng 5-10% trong số tất cả các khối u vỏ bào thần kinh.

Bệnh nhân mắc một loại bệnh khá hiếm là u vỏ bào thần kinh ác tính, bệnh chỉ chiếm khoảng 5-10% - Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin trước đó từ báo Người Lao Động, bệnh nhân Đ.V.L, SN 1960, trú tại TP Vùng Tàu, thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phát hiện một khối u vào tháng 8/2022 và được phẫu thuật lần 1 cắt khối u sau phúc mạc với kích thước 18 cm, khối lượng 3 kg tại TP HCM, xác định giải phẫu sau mổ chỉ là u mỡ lành tính.

Sau mổ 5 tháng, bệnh nhân thấy khối u xuất hiện lại, làm bụng to dần, không đau nhưng toàn thân mệt mỏi, ăn uống kém, sút 6 kg, đại tiện khó, khối u to lên rất nhanh làm bệnh nhân khó thở và hạn chế vận động.

Hình ảnh khối u được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân - Ảnh: Người Lao Động

Tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108, bệnh nhân được phát hiện có khối u sau phúc mạc kích thước lớn, đẩy thận và niệu quản trái ra trước và vào trong, dính nhiều vào cuống thận trái, đẩy động mạch chủ bụng sang phải, đẩy đại tràng trái cùng tụy ra trước và lên trên, có chứa thành phần mỡ và mô đặc.

Bệnh nhân ung thư gan ngày càng được trẻ hóa, nhiều bác sĩ quan tâm lo lắng Ung thư gan liên quan mật thiết đến bệnh viêm gan siêu vi B, C và tình trạng lạm dụng bia rượu sẽ gây sơ gan, nên tầm soát sức khỏe 6 tháng/lần để biết bệnh, chữa sớm.

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