Loại củ mọc dại ở Việt Nam được mệnh danh là 'thần dược' hồi xuân cho phụ nữ trung niên

Sâm tố nữ có tên khoa học là Pueraria mirifica Airy Shaw et Suvat. Cây thuộc họ đậu, dây leo cứng, leo quanh các gốc cây lớn, lá hình chân vịt, có 3 lá chét trên 1 cuống. Lá đơn, hình trứng, đỉnh nhọn. Hoa màu tím hơi xanh, cụm hoa dài 30 cm, mọc ở đầu cành. Quả già có vỏ màu nâu, có 3-5 hạt. Rễ củ có nhiều kích thước khác nhau. Củ trông giống củ khoai lang, bên trong màu trắng, khi nếm có thể gây đau đầu, chóng mặt. Củ to hay nhỏ là phụ thuộc vào điều kiện môi trường, thổ nhưỡng và thời gian trồng.

Theo thông tin ghi nhận từ báo Phụ Nữ Việt Nam, BSCKII Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, sắn dây củ tròn là một trong những thực phẩm tốt cho phụ nữ. Sắn dây củ tròn còn được biết tới với cái tên " sâm tố nữ " (thực phẩm tốt cho nữ giới).

Tại Việt Nam, sâm tố nữ phân bố ở các tỉnh phía Tây Bắc như: Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang và một số huyện miền núi của Thanh Hóa và Nghệ An.

Cách đây 800 năm, sâm tố nữ lần đầu tiên được tìm thấy ở phía Bắc Thái Lan, Myanmar. Hiện nay, loài cây này phân bố chủ yếu trong các khu rừng rụng lá ở vùng Đông Bắc và Tây Bắc Thái Lan, Myanma, Ấn Độ.

Bác sĩ Vũ cho biết, sâm tố nữ được sử dụng phổ biến ở Thái Lan như một phương thuốc bí truyền giúp cải lão hoàn đồng với tác dụng làm đẹp da, đen tóc, tăng tuần hoàn máu, cải thiện trí nhớ và duy trì sinh lí cho phụ nữ.

Sâm tố nữ giúp phụ nữ trung niên trở nên hồi xuân - Ảnh minh họa: Internet

Ở Việt Nam, thường dân tộc Thái trắng (tại Sơn La) dùng củ sâm tố nữ này đắp mặt, sắc lấy nước uống để giúp tóc dài mềm mại, da dẻ mịn màng, eo thon và tăng khả năng sinh đẻ.

Bác sĩ Vũ nhấn mạnh thêm, sâm tố nữ còn được dùng để giảm các triệu chứng liên quan đến tuổi và thiếu hụt estrogen như ngực chảy xệ, da nhăn, loãng xương và tóc bạc do có chứa các thành phần tác dụng tương tự như estrogen.

Uống sâm tố nữ lúc nào là hợp lý nhất ?

Bạn có thể uống sâm tố nữ vào trước hoặc sau bữa ăn ít nhất là 30 phút. Đối với sâm tố nữ được bào chế ở dạng viên, bạn chỉ nên dùng sản phẩm theo sự khuyến cáo và chỉ định của các bác sĩ với liều lượng là từ 25mg đến 100mg/ngày hoặc từ 1 đến 5mg/kg cân nặng một ngày. Để đạt được hiệu quả lâu dài, bạn nên dùng sâm tố nữ đều đặn và thường xuyên.

Nếu dùng sâm tố nữ với liều 200mg/kg cân nặng mỗi ngày có thể khiến cho tế bào ở trong tuyến vú bị tăng sinh. Sử dụng quá liều trong thời gian dài sẽ gây ra một số tác dụng phụ như làm xuất huyết, giãn nở tử cung, ung thư tuyến vú, lạc nội mạc tử cung, viêm thành tử cung…

Nếu dùng sâm tố nữ với liều 200mg/kg cân nặng mỗi ngày có thể khiến cho tế bào ở trong tuyến vú bị tăng sinh - Ảnh minh họa: Internet

Trong quá trình sử dụng sâm tố nữ cần lưu ý dùng quá liều có thể gây nên các tác dụng phụ như chóng mặt, đau đầu, đau ngực… Do đó, cần phải dùng dược liệu này theo đúng liều lượng và thời gian mà bác sĩ quy định. Người u nang buồng trứng, u tuyến giáp cần phải tham vấn ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Những lưu ý khi dùng sâm tố nữ ?

Để tránh những tác dụng không mong muốn có thể xảy ra, khi sử dụng sâm tố nữ, bạn nên lưu ý về các vấn đề sau:

- Việc dùng sâm tố nữ với liều lượng quá mức sẽ có thể khiến cho bạn gặp phải một số tác dụng phụ như đau ngực, đau đầu, chảy máu âm đạo, chóng mặt… Chính vì vậy, bạn nên dùng dược liệu theo đúng sự chỉ dẫn của các bác sĩ.

Sâm tố nữ giúp phụ nữ thêm tự tin ở tuổi trung niên - Ảnh minh họa: Internet

- Thành phần dược tính trong sâm tố nữ có thể can thiệp vào hệ thống nội tiết tố. Do đó, nếu như bạn bị ung thư tuyến giáp, u nang buồng trứng, mắc bệnh gan hay trong người có các khối u… thì không nên dùng sâm tố nữ để tránh trường hợp tình trạng bệnh lý trở nên trầm trọng hơn.

- Hàm lượng Deoxymiroestrol ở sâm tố nữ thường có đặc tính không bền vững nên khi gặp nhiệt độ cao rất có thể bị oxy hóa nhanh chóng. Chính vì vậy, để chất lượng được đảm bảo, bạn nên sử dụng trực tiếp. Bên cạnh đó, để tăng hiệu quả, bạn có thể mua và sử dụng những sản phẩm chăm sóc sức khỏe được điều chế từ nguyên liệu này.