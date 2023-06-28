Phẫu thuật lấy thai kết hợp bóc tách khối u xơ tử cung nặng hơn 3kg cho sản phụ ở Hà Tĩnh

Sức khỏe 28/06/2023 10:55

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa cho biết đã thành công ca sinh mổ cùng lúc phẫu thuật bóc tách u xơ tử cung cho sản phụ 38 tuổi.

Theo thông tin ghi nhận từ báo Công Luận, bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh tiếp nhận sản phụ N.T.L (38 tuổi, Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) mang thai lần 2 nhập viện để sinh con.

Qua thăm khám, siêu âm, bác sĩ nhận định, sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ. Đặc biệt, sản phụ có khối u xơ tử cung tiền đạo kích thước lớn (khoảng 20x20cm), nằm ngay đoạn eo tử cung, ngôi thai bất thường.

Nhận định đây là trường hợp phức tạp bởi khối u có kích thước lớn cần phải loại bỏ bán phần tử cung của bệnh nhân do tử cung bị dính vào đại tràng gây chảy rất nhiều máu nên BS CKII Nguyễn Thanh Hà, Phó trưởng Khoa Điều trị theo yêu cầu cùng ekip nhanh chóng tiến hành phẫu thuật.

Sau 60 phút phẫu thuật, khối u xơ nằm ở vị trí khó nặng hơn 3kg được bác sĩ bóc tách thành công. Bé trai nặng 2,7 kg chào đời khỏe mạnh cùng lúc. Sau mổ, tình trạng bệnh nhân ổn định, được chăm sóc và theo dõi tại phòng bệnh.

Phẫu thuật lấy thai kết hợp bóc tách khối u xơ tử cung nặng hơn 3kg cho sản phụ ở Hà Tĩnh - Ảnh 1
Bác sĩ Nguyễn Thanh Hà thăm khám sản phụ hậu phẫu thuật - Ảnh: Công Luận 

Theo bác sĩ Hà, u xơ tử cung trong thai kì thường gặp với mẹ bầu trên 30 tuổi. Kích thước của u xơ trong 9 tháng mang thai có thể tăng nhanh do sự gia tăng của các hormon nội tiết.

U xơ tử cung trong quá trình mang thai có thể là nguyên nhân gây sảy thai, thai chết lưu. Đồng thời, khi khối u phát triển kích thước lớn sẽ gây chèn ép tử cung dẫn đến ngôi thai bất thường, sinh non, sau sinh có thể gây đờ tử cung, băng huyết, thậm chí phải cắt bỏ tử cung, nguy hiểm tính mạng. 

Nguyên nhân gây u xơ tử cung 

Hiện nay nguyên nhân gây ra bệnh u xơ cổ tử cung chưa được xác định rõ ràng. Phần lớn nhân xơ tử cung cung xảy ra ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và thường không gặp ở những phụ nữ trẻ chưa có kinh lần đầu.

Phẫu thuật lấy thai kết hợp bóc tách khối u xơ tử cung nặng hơn 3kg cho sản phụ ở Hà Tĩnh - Ảnh 2
Nguyên nhân gây u xơ tử cung - Ảnh minh họa: Internet

Một số giả thuyết cho rằng u xơ trong cổ tử cung có liên quan đến nội tiết, trong đó vai trò của estrogen và progesteron thông qua yếu tố tăng trưởng biểu mô hoặc khi người ta nhận thấy có các rối loạn nhiễm sắc thể ở trong khối u. Bên cạnh đó, một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh như:

- Di truyền học: Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy sự khác biệt về gen giữa u xơ và các tế bào bình thường trong tử cung.
Các yếu tố tăng trưởng: Các chất trong cơ thể giúp duy trì mô như yếu tố tăng trưởng giống insulin, chất này có thể đóng vai trò thúc đẩy sự phát triển của u xơ.

- Chất nền ngoại bào (ECM): ECM có tác dụng làm cho các tế bào của bạn kết dính với nhau. Người ta phát hiện trong các khối u xơ có nhiều ECM hơn các tế bào bình bình thường.

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