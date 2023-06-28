Người phụ nữ có lá phổi 'trắng xóa', biểu hiện khó thở khi thường xuyên uống 2,5 lít nước một ngày

Để thanh lọc cơ thể, người phụ nữ uống 2,5 lít nước mỗi ngày, kèm theo là những trái cây mọng nước và thường xuyên uống canh hầm. Kết quả nhập viện trong tình trạng khó thở và phổi ''trắng xóa''.

Theo thông tin ghi nhận từ VTC News, việc uống nước có lợi cho cơ thể nhưng mọi người vẫn cần dựa theo tình trạng cơ thể để xác định mức uống vừa phải, nếu lạm dụng sẽ nguy hiểm. Chia sẻ mới đây của bác sỹ Viên Vu Đình, (Đài Loan, Trung Quốc) về một trường hợp uống quá nhiều nước dẫn đến suy tim nghiêm trọng thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân. Trên "Y sư hảo lạt" - chương trình chuyên về sức khoẻ nổi tiếng, bác sỹ Viên Vu Đình cho biết, cách đây không lâu, bà tiếp nhận một nữ bệnh nhân 60 tuổi. Người này có tiền sử tiểu đường và bệnh tim, phải dùng thuốc trong thời gian dài. Sợ rằng lượng thuốc lớn đưa vào cơ thể sẽ gây độc, và nghe nói thói quen uống nhiều nước mỗi ngày sẽ giúp thanh lọc, giải độc, nữ bệnh nhân quyết tâm làm theo.

Mỗi ngày, người phụ nữ này uống 2,5 lít nước và ăn thêm nhiều trái cây mọng nước, uống canh hầm. Duy trì kiểu ăn uống này được 2 tuần, bà bắt đầu có triệu chứng khò khè, khó thở, không thể nằm xuống mà ngủ được, nên gia đình phải đưa đi khám. Qua xét nghiệm và chụp X-quang, bác sỹ phát hiện toàn bộ phổi của bệnh nhân đã trắng xóa. Bà còn bị suy tim nghiêm trọng. Người phụ nữ uống 2,5 lít nước mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet Theo bác sỹ Viên Vu Đình, uống nước để thanh lọc cơ thể là tốt, là cách tăng cường trao đổi chất. Tuy nhiên, điều này không phù hợp với một số người, chẳng hạn như người bị suy tim và bệnh thận. Cơ thể người suy tim không thể thải nước theo cách bình thường do trái tim không hoạt động đủ mạnh để đẩy nước ra ngoài. Người bị bệnh thận cũng không loại bỏ nước một cách dễ dàng do chức năng thận kém đi. Do đó, họ chỉ được uống nước vừa phải.

Được điều trị, tình trạng bệnh giảm, nữ bệnh nhân được ra viện sau vài ngày nằm theo dõi - Ảnh minh họa: Internet Uống nước đúng cách theo khoa học là như thế nào? - Thức dậy: Uống 1 ly nước (250 ml) giúp cơ thể bạn thải độc sau một giấc ngủ dài. - Bữa sáng: Nhâm nhi 1/2 ly nước với bữa sáng - Giữa bữa sáng và bữa trưa: Uống ít nhất 1 ly nước - 30-45 phút trước bữa trưa: Uống 1 ly nước - Ăn trưa: Nhâm nhi nửa ly nước trong bữa trưa - Giữa bữa trưa và bữa tối: Uống ít nhất 1-1,5 ly nước - 30-45 phút trước bữa tối: Uống 1 ly nước - Bữa tối: Nhâm nhi 1/2 ly nước với bữa tối - Giữa bữa tối và giờ đi ngủ: Uống ít nhất 1 ly nước. Uống nước đúng cách và khoa học - Ảnh minh họa: Internet Vậy là bạn đã uống đủ 2 lít nước (8 ly*250ml) mỗi ngày hoặc hơn một chút nếu bạn ăn thêm thực phẩm giàu nước khác, nhưng điều này là có lợi cho sức khỏe của bạn.

Người phụ nữ thoát khỏi 'thần chết' ngoạn mục nhờ 12 lần sốc điện khi tim đã ngừng đập Hai ngày trước khi nhập viện, người phụ nữ 38 tuổi thấy mệt mỏi, khó thở, buồn nôn. Chị được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đã ngừng tim.

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