Công dụng: Dùng thường xuyên có tác dụng điều hòa huyết áp và phòng ngừa váng đầu, chóng mặt.

Canh cải cúc lòng trắng trứng gà - Ảnh minh họa: Internet

Trứng gà ngâm giấm: Lấy 5 quả trứng gà tươi, rửa sạch vỏ bằng cồn rồi lau khô, cho vào lọ rộng miệng đã sát trùng, đổ thêm 1000ml giấm tốt, đậy kín nút, để vào chỗ tối, ngâm trong 7 ngày đêm; sau đó loại bỏ vỏ trứng, quấy cho nước trứng (lòng trắng và lòng đỏ) hòa tan đều với giấm là có thể dùng được. Mỗi ngày dùng 3 lần, mỗi lần 2 thìa canh.

Công dụng: Dùng cho người tăng huyết áp, mỡ máu cao, chống xơ vữa động mạch và chữa viêm loét đường tiêu hóa (giấm có tác dụng tiêu thực, tán ứ, giải độc, sát trùng, chỉ huyết - cầm máu).

Trứng gà ngâm giấm - Ảnh minh họa: Internet

Giấm, vừng, mật ong trứng gà: Trứng gà tươi vỏ đỏ 1 quả, vừng 30g; giấm, mật ong mỗi thứ 30ml. Vừng giã nhỏ rồi cho giấm, mật ong, lòng trắng trứng quấy đều, mỗi lần uống 10ml, ngày uống 3 lần.

Công dụng: Dùng cho người tăng huyết áp đầu váng mắt hoa, phân khô, đi tiêu khó, vài ngày mới đại tiện một lần (vừng, mật ong có tác dụng nhuận táo).

Lá dâu trứng gà: Lá dâu (tang diệp) 6g, trứng gà 1 quả, luộc lên đến khi trứng chín. Ngày 2 lần ăn sau bữa ăn. Mỗi đợt 1 tuần; hoặc ăn liên tục vài ngày.

Công dụng: Dùng cho người tăng huyết áp có đau đầu do kinh can uất nhiệt (lá dâu có tác dụng sơ tán phong nhiệt, thanh can minh mục).

Cách phòng ngừa bệnh tăng huyết áp là gì?

Kiểm soát cân nặng:

- Luôn duy trì cân nặng ở mức hợp lý. Những người béo phì thừa cân thường có nguy cơ mắc THA cao hơn những người có cân nặng bình thường.

- Những trường hợp dư cân và có vòng bụng quá to (với nam giới là trên 90cm), thì cần tập luyện và áp dụng chế độ giảm cân khoa học bằng cách hạn chế tinh bột, đường, dầu mỡ và tăng cường rau xanh, trái cây cũng như uống đủ nước mỗi ngày.

Tập thể dục để kiểm soát cân nặng - Ảnh minh họa: Internet

2.Chế độ ăn uống khoa học:

Tích cực sử dụng thực phẩm hỗ trợ hiệu quả phòng ngừa THA như:

Rau xanh và trái cây: Những loại trái câychứa nhiều vitamin E, C hoặc kali giúp phòng ngừa THA hiệu quả: cam, quýt, bưởi, táo, bơ, dâu, thanh long, chuối, dưa hấu, dứa.

Ngũ cốc thô: Ngoài tác dụng chống táo bón, chất xơ từ các loại ngũ cốc thô như gạo lứt, bo bo, bắp, yến mạch, bánh mì đen... còn có tác dụng hạn chế sự hấp thu cholesterol vào máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và tăng cường khả năng tiết axit mật hỗ trợ tiêu hóa.

Cá: Để bổ sung đạm, tốt nhất bạn nên dùng cá thay thịt, đặc biệt là 2-3 lần ăn cá biển mỗi tuần vì cá chứa nhiều axit béo không bão hòa, giúp giảm cholesterol máu.

Thường xuyên ăn cá - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng chất béo không bão hòa từ dầu ôliu, dầu bắp, dầu hướng dương, dầu đậu nành... Ngoài ra, hãy thay các món chiên, xào bằng thức ăn nướng hoặc hấp để tốt cho sức khỏe.

Tránh những thực phẩm có thể gây THA như:

Muối: Việc giảm bớt thức ăn mặn có thể giúp giảm huyết áp. Qua đó không nên ăn thức ăn kho mặn, nước chấm mặn, các thực phẩm giàu natri như trứng vịt muối, thịt chà bông...

Chất béo bão hòa: cần tránh ăn thức ăn xào, chiên, lòng đỏ trứng gà, da hoặc nội tặng động vật, nước xương hầm...

Chất bột đường (glucid): Để giảm thiểu nguy cơ THA, cần ăn vừa đủ lượng, cơm, bún, phở, đồng thời tránh các thực phẩm, trái cây nhiều ngọt như bánh kẹo, nước ngọt, mứt, xoài, nhãn, mít, vải, tươi...

Thịt đỏ: Đạm từ thịt bò, cừu, dê, chó sẽ làm tăng cholesterol dẫn đến tăng huyết áp nên cần tránh sử dụng.

Hạn chế ăn thịt đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Thức ăn chế biến sẵn: Hạn chế thịt xông khói, thịt muối, lạp xưởng, xúc xích vì đây đều là những thực phẩm chứa tỉ lệ muối và chất bảo quản cao.

Các chất kích thích: Cà phê, bia rượu, trà, gia vị cay nóng sẽ làm hưng phấn thần kinh, gây mất ngủ, rối loạn nhịp tim, từ đó dẫn đến THA.

Luyện tập thường xuyên:

- Cần lên kế hoạch duy trì luyện tập từ 30 - 60 phút/ngày và 5 ngày/tuần. Việc luyện tập còn giúp bạn tránh xa stress là một trong những nguyên nhân khiến huyết áp tăng cao.

- Các hình thức tập luyện tốt cho sức khoẻ có thể chọn là đi bộ, bơi lội, các môn thể thao tùy vào sức kkoer của tưng người.

Nếp sinh hoạt lành mạnh:

- Ăn đủ bữa, không ăn quá nhiều hay quá muộn.

- Không thức khuya, đảm bảo ngủ đủ giấc mỗi đêm.

- Duy trì lối sống lành mạnh, giữ tâm trạng thoải mái, tránh lo âu hay căng thẳng thần kinh.