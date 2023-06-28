Để hoàn thành tốt kỳ thi THPT quốc gia, các sĩ 'nên' và 'không nên' ăn những gì để đảm bảo sức khỏe?

Một số thực phẩm có thể có ích cho não, nhưng cũ g có một số thực phẩm cản trở chức năng nhận thức, tư duy. Vì thế, trước kỳ thi, cha mẹ cần đảm bảo con được duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế những thực phẩm sau.

Trước kỳ thi, chế độ ăn uống của thí sinh đóng vai trò quan trọng đối với khả năng làm bài. Những gì con bạn ăn có thể ảnh hưởng lớn đến sự tập trung, khả năng ghi nhớ và chức năng chung của não bộ.

Thực phẩm chứa nhiều đường như kẹo, nước ngọt, bánh nướng có thể khiến lượng đường trong máu tăng đột ngột. Điều này dẫn đến sự bùng nổ năng lượng nhanh chóng, sau đó là "sụp đổ", khiến con cảm thấy mệt mỏi, uể oải.

Thực phẩm chứa nhiều đường như kẹo, nước ngọt, bánh nướng có thể khiến lượng đường trong máu tăng đột ngột - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm có đường cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung và ghi nhớ thông tin của học sinh. Vì thế, tốt nhất, các em cần tránh thực phẩm có đường và thay thế bằng món ăn nhẹ lành mạnh như trái cây, rau, ngũ cốc.

Thực phẩm giàu chất béo

Thức ăn nhanh, đồ chiên rán, đồ ăn vặt chế biến sẵn là những ví dụ về những món chứa nhiều chất béo - loại thực phẩm có thể khiến con bạn cảm thấy uể oải, đầy bụng. Điều này khiến thí sinh mệt, rất khó tập trung vào việc học.

Ngoài việc làm chậm quá trình tiêu hóa, chế độ ăn nhiều chất béo có thể làm cạn kiệt năng lượng của con trước khi bước vào kỳ thi quan trọng. Cha mẹ nên lưu ý chọn các món ăn ít chất béo như thịt nạc, trái cây và rau xanh.

Đồ uống chứa caffeine

Đồ uống chứa caffeine như cà phê, trà, nước tăng lực có thể giúp con bạn tăng cường năng lượng nhanh chóng. Tuy nhiên, loại đồ uống này cũng có thể gây bồn chồn, lo lắng, hồi hộp.

Nhiều sĩ tử lạm dụng caffeine để tỉnh táo thức đêm học bài, việc này gây nguy hại cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Caffeine còn làm gián đoạn giấc ngủ - hoạt động cần thiết để củng cố trí nhớ và chức năng não. Do đó, học sinh nên hạn chế hoặc tránh đồ uống chứa caffeine trước kỳ thi và lựa chọn một số lựa chọn thay thế phù hợp, tốt cho sức khỏe hơn như nước lọc hoặc trà thảo mộc.

Thực phẩm chế biến sẵn

Khoai tây chiên, bánh quy giòn và bánh quy... là những ví dụ về thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều muối, đường và chất béo xấu.

Những thực phẩm này có thể gây ra chứng viêm trong cơ thể, đồng thời dẫn đến kiệt sức, mất năng lượng, khiến đầu óc khó tỉnh táo. Thí sinh cần ưu tiên thực phẩm đầy đủ, giàu chất dinh dưỡng thay vì chỉ ăn đồ chế biến sẵn.

Khoai tây chiên, bánh quy giòn và bánh quy... là những ví dụ về thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều muối, đường và chất béo xấu - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm gây nặng bụng

Tiêu hóa là quá trình tiêu tốn năng lượng. Đó là lý do chúng ta cảm thấy buồn ngủ sau khi ăn no vì cơ thể lúc đó bắt đầu xử lý, phân hủy và hấp thụ chất dinh dưỡng.

Ăn một bữa no trước kỳ thi có thể khiến con bạn cảm thấy uể oải, buồn ngủ. Điều này làm giảm khả năng tập trung và ghi nhớ của các em. Vì thế, thay vì cho con ăn những món gây nặng bụng, cha mẹ nên chọn những món nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa như ngũ cốc nguyên hạt cùng sữa ít béo.

Đồ ăn cay

Đồ ăn cay không phù hợp với thí sinh vì gây hại nhiều hơn là tạo hương vị. Sốt cay, ớt, cà ri có thể gây khó chịu cho dạ dày và dẫn đến một số triệu chứng như đau bụng, ợ hơi, trào ngược axit.

Cơ thể mệt mỏi sau khi ăn đồ cay sẽ khiến thí sinh mất tập trung, không thoải mái và khó dồn năng lượng để ôn tập. Sát thềm thi cử, bạn nên hạn chế cho con ăn cay, thay thế bằng những món dễ tiêu như rau luộc, cá hấp...

Không nên ăn đồ ăn cay nóng - Ảnh minh họa: Internet

Các sĩ tử nên ăn gì để thi thật tốt kỳ thi THPT quốc gia?

Chè đậu đỏ - Thi gì đậu đó

Những ngày ôn thi, dù ăn vặt thôi cũng hãy tận dụng triệt để các món từ đậu đỏ nhé. Vừa "đỏ" vừa "đậu" thì vận may không thể thoát khỏi tầm tay của chúng ta rồi. Món chè đậu đỏ vừa dễ ăn lại rất giàu dinh dưỡng và tốt cho trí não nữa đấy.

Đậu hũ nhồi thịt sốt cà – Vừa đỏ vừa đậu

Cái gì cũng đậu thì thi cũng phải đậu thôi. Đậu hũ nhồi thịt sốt cà “vừa đỏ vừa đậu”, nghe tên món thôi cũng thấy thích rồi, quá phù hợp để mang lại may mắn trong bất kì dịp nào, nhất là trong mùa thi.

Đây cũng là món ngon chứa nhiều dinh dưỡng bổ sung năng lượng, cùng vào bếp và chế biến ngay cho các sĩ tử của chúng ta nhé!

Đậu hủ nhồi thịt sốt cà là món ngon chứa nhiều dinh dưỡng bổ sung năng lượng - Ảnh minh họa: Internet

Giò heo hầm đu đủ - Thi trúng tủ, lấy đủ hết điểm

Món chân giò hầm đu đủ rất thích hợp cho những bạn cần bồi bổ sức khỏe hoặc người gầy yếu bởi sự kết hợp “ăn ý” từ 2 nguyên liệu đơn giản nhưng rất giàu dinh dưỡng.

Ăn canh đu đủ hầm giò heo không chỉ giúp các sĩ tử ngủ ngon, giảm suy nhược lại còn thi trúng tủ và lấy “đủ” điểm trong kỳ thi sắp tới đấy.

Gà nấu đậu – Cứ thi là đậu

Nói đến thi là chỉ muốn ăn đậu thôi đúng không? Ai mà chẳng muốn thi đâu đậu đấy, bách phát bách trúng. Nếu đã có món chè đậu đỏ thì không thể thiếu món gà nấu đậu may mắn, ngon miệng và giàu dinh dưỡng.

Món ăn có sự kết hợp từ thịt gà dai dai, đậu váng bùi béo và phần nước hầm đậm vị thì sẽ dễ ăn, hấp dẫn các sĩ tử hơn rất nhiều món khác đấy.

Gà nấu đậu bổ dưỡng, thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Đùi gà tiềm sâm bổ lượng - Bổ dưỡng thanh mát

Đùi gà tiềm sâm bổ lượng chính là lựa chọn tuyệt vời nhất để lấy lại năng lượng sau những ngày ôn thi vất vả hoặc giải nhiệt vào những ngày hè oi nóng. Món ăn dinh dưỡng này có công dụng giúp an thần, bồi bổ và làm mát cơ thể, rất thích hợp cho các sĩ tử vào mua thi này.