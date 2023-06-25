Các loại cá bán đầy ngoài chợ nhưng bổ ngang ngửa nhân sâm, tổ yến ai cũng nên ăn

Dinh dưỡng 25/06/2023 12:36

Những loại cá bình dân, được bày bán ngoài chợ không chỉ ngon mà còn có nhiều chất dinh dưỡng sánh ngang bằng với nhân sâm, tổ yến khiến ai nghe xong cũng muốn dùng.

Lợi ích của việc ăn cá là gì? 

Cá nhiều vitamin D, E, canxi, omega-3, DHA… có lợi cho tim mạch, thị giác, tăng cường hệ miễn dịch, giúp xương chắc khỏe, nên ăn ít nhất ba lần mỗi tuần.

Cá là một trong những thức ăn đầu tiên xuất hiện trong bữa ăn của loài người. Qua nhiều giai đoạn lịch sử, cá luôn giữ vai trò quan trọng trong chế độ dinh dưỡng của con người từ xưa cho đến nay. Cá giàu dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, được khuyến nghị nên đưa vào thực đơn hàng tuần.  

Những loại cá ngon - bổ - rẻ bán đầy ngoài chợ ?  

Cá chép

Trong Đông y cho rằng, cá chép có vị ngọt, có tính bình, hàm lượng protein và vitamin dồi dào, có tác dụng trị ho, hen suyễn, thông sữa, lợi tiểu tiêu phù, tạo thèm ăn và tốt cho tiêu hóa.Cá chép nổi tiếng lành tính và giàu dinh dưỡng, thường được những mẹ bầu dùng đề tẩm bổ.

Với những người đang mắc chứng ứ tích nước trong cơ thể, tiêu chảy nước, vàng da, bí tiểu, thai nghén phù thũng nên bổ sung món cá chép vào thực đơn.

Các loại cá bán đầy ngoài chợ nhưng bổ ngang ngửa nhân sâm, tổ yến ai cũng nên ăn - Ảnh 1
Cá chép - Ảnh minh họa: Internet

Cá cấn

Cá cấn thuộc dạng cá đồng, sống theo đàn thường có nhiều ở các vùng quê, được bán rất rẻ. Trong cá cấn chứa protein, canxi, kali, magiê, selen chất béo, và rất nhiều chất dinh dưỡng khác.

Không chỉ có vậy, thịt cá cấn ăn rất mềm, dễ tiêu hóa, phù hợp cho trẻ em, người già và những người có chức năng tiêu hóa kém. Đặc biệt là loại cá này còn có tác dụng bổ sung máu, tốt cho dạ dày. 

Các loại cá bán đầy ngoài chợ nhưng bổ ngang ngửa nhân sâm, tổ yến ai cũng nên ăn - Ảnh 2
Cá cấn - Ảnh minh họa: Internet

Cá trích

Cá trích là một loại cá ít tanh, ăn rất lành, thịt trắng, ít mỡ ăn rất béo và là một trong các loại cá dễ đánh bắt nhất. Cá trích thường có tập tính di cư thành đàn lớn. 

Trong thành phần dinh dương của cá chích có chứa rất nhiều thành phần Omega-3 thường được biết tới là dạng axit béo sản xuất ra DHA, một chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của não, tăng cường sức khỏe của não bộ, tốt cho tim mạch và giúp điều chỉnh huyết áp. 

Các loại cá bán đầy ngoài chợ nhưng bổ ngang ngửa nhân sâm, tổ yến ai cũng nên ăn - Ảnh 3
Cá trích - Ảnh minh họa: Internet

Cá mè hoa

Cá mè hoa là loại cá dân dã rẻ tiền nhưng chứa hàm lượng dinh dưỡng cao. Trong 100g thịt cá mè chứa 15,3g đạm; 2,2g mỡ; 82mg canxi; 18mg photpho; 0,8mg sắt; 229mg kali, 4,7g carbohydrate và các vitamin B1, B2; 2,8mg axit Nicotinic; 2,65mg vitamin E.

Theo y học cổ truyền, cá mè hoa tính ôn, vị ngọt, rất tốt cho người mắc chứng đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, nhiều đờm, cao huyết áp, suy thận, đau lưng, đau khớp, gân cốt yếu, tiêu hóa kém, tứ chi phù, tì vị suy hàn. 

Các loại cá bán đầy ngoài chợ nhưng bổ ngang ngửa nhân sâm, tổ yến ai cũng nên ăn - Ảnh 4
Cá mè hoa - Ảnh minh họa: Internet

Cá chim

Cá chim và đặc biệt là cá chim trắng rất ngon và giàu dinh dưỡng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ trung bình trong 100g thịt cá chứa 75,2g nước, 19,4g protein, 185mg photpho, 0,6mg sắt, 145mg natri, 263mg kali, 27mg vitamin A, 2mg vitamin PP, 1mg vitamin C, các vitamin B1, B2, 5,4g lipit, 1,1g tro, 15mg canxi, … cung cấp được 126kcal. Đồng thời, cá chim còn giúp cho người bị suy nhược cơ thể phục hồi sức khỏe rất tốt, giải cảm mạo... 

Các loại cá bán đầy ngoài chợ nhưng bổ ngang ngửa nhân sâm, tổ yến ai cũng nên ăn - Ảnh 5
Cá chim - Ảnh minh họa: Internet

Cá nục

Cá nục không chỉ chứa nhiều chất bổ, thành phần omega – 3 có trong cá nục có tác dụng trị đau khớp và làm giảm viêm nhiễm và đau khớp. Cá nục thường bán nhiều ở ngoài chợ với giá cả rất bình dân. Vì vậy, bạn có thể tìm mua chúng một cách rất dễ dàng chứ không khó khăn.

Nhưng, trong cá nục lại chứa rất ít chất béo và hàm lượng cholesterol thấp so với các loại thịt khác nên có tác dụng làm giảm nồng độ cholesterol trong máu, từ đó giúp tăng cường hệ miễn dịch nếu ăn thường xuyên. 

Các loại cá bán đầy ngoài chợ nhưng bổ ngang ngửa nhân sâm, tổ yến ai cũng nên ăn - Ảnh 6
Cá nục - Ảnh minh họa: Internet
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