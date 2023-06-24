Cách bảo quản thịt heo, bò, gà trong thời gian chuẩn nhất để vẫn đảm bảo được chất dinh dưỡng cần thiết

Dinh dưỡng 24/06/2023 11:53

Các loại thịt như heo, bò, gà rất phổ biến đối với tất cả mọi người, tuy nhiên không phải ai cũng biết cách bảo quản, vì thế ảnh hưởng trực tiếp đến chất dinh dưỡng của thịt, gây hại cho sức khỏe.

Các loại thịt như heo, bò, gà được coi là loại thịt chủ yếu trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, nguồn protein lành mạnh và thơm ngon này có nguy cơ nhiễm vi khuẩn cao. Đó là lý do tại sao việc chuẩn bị, bảo quản và nấu đúng cách là rất quan trọng bởi nếu không nó có thể trở thành nguồn gây bệnh.

Bảo quản các loại thịt trong tủ lạnh rất tiện lợi, nhưng nhiều người có thể thắc mắc rằng họ có thể ướp lạnh thịt heo, bò gà trong bao lâu một cách an toàn. 

Thịt gà bảo quản tủ lạnh bao lâu? 

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), thịt gà sống có thể được giữ trong tủ lạnh khoảng 1-2 ngày. Điều tương tự cũng áp dụng cho gà tây sống và các loại gia cầm khác. Trong khi đó, gà đã nấu chín có thể để được trong tủ lạnh khoảng 3-4 ngày. Bảo quản thịt gà trong tủ lạnh giúp làm chậm sự phát triển của vi khuẩn, vì vi khuẩn có xu hướng phát triển chậm hơn ở nhiệt độ dưới 4 độ C.

Cách bảo quản thịt heo, bò, gà trong thời gian chuẩn nhất để vẫn đảm bảo được chất dinh dưỡng cần thiết - Ảnh 1
Cách bảo quản thịt gà - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, thịt gà sống tốt nhất nên được bảo quản trong đồ đựng không rò rỉ để ngăn nước thịt tiết ra và làm nhiễm bẩn các thực phẩm khác. Thịt gà đã nấu chín nên được bảo quản trong hộp kín. 

Nếu bạn cần bảo quản thịt gà lâu hơn vài ngày, tốt nhất nên bảo quản gà trong tủ đông. Những miếng thịt gà sống có thể được bảo quản trong tủ đông tới 9 tháng, trong khi một con gà nguyên con có thể được đông lạnh tới 1 năm. Thịt gà đã nấu chín có thể bảo quản trong tủ đông từ 2-6 tháng. Nếu bạn để gà trong tủ lạnh hơn một vài ngày, rất có thể nó đã bị hỏng. 

Thịt bò bảo quản được bao lâu? 

Chú ý chọn thịt bò ngon, thịt còn tươi, mặt thớ thịt chắc chắn, màu đỏ tươi, không nên mua thịt màu đỏ sẫm mà nên chọn loại có thớ nhỏ, mềm. Bạn cũng có thể sơ chế thịt bò trước khi cho vào bảo quản trong ngăn mát bằng cách luộc qua thịt. Khi luộc thịt bò ta tiến hành bỏ vào nồi một thìa cà phê rượu trắng/ 1kg thịt, đun trong vòng 10 đến 15 phút cho thịt mềm ra. Sau khi chế biến phải phân thịt bò ra từng loại, mỗi loại đựng vào một túi nilon khác nhau, nên bọc mỗi loại trong hai lớp túi nilon sau đó cho vào từng hộp kín riêng.

Cách bảo quản thịt heo, bò, gà trong thời gian chuẩn nhất để vẫn đảm bảo được chất dinh dưỡng cần thiết - Ảnh 2
Cách bảo quản thịt bò - Ảnh minh họa: Internet

Thông thường thì thời hạn bảo quản các loại thịt bò sẽ là:

Bò bít tết, thịt quay bảo quản được từ 3 đến 5 ngày trong tủ lạnh. Thịt xay, xúc xích tươi bảo quản được trong tủ lạnh từ 1 đến 2 ngày (xúc xích chín đã mở gói thì 1 tuần, chưa mở gói thì 2 tuần). Thịt muối để được 7 ngày, thịt bò tươi bảo quản ở -3°C để được tối đa 2 tháng. 

Thịt heo bảo quản bao lâu? 

Đối với thịt sống, bạn nên rửa sạch và cho vào túi nilon trước khi bảo quản trong ngăn lạnh với nhiệt độ từ -17 đến - 18 độ C. Trong môi trường này, thịt heo sống có thể lưu trữ được từ 4 – 12 tháng. Còn trong môi trường ngăn mát (từ 1 – 3 độ C) thịt bảo quản được khoảng 5 ngày. 

Đối với thịt heo chín, dùng màng bọc thực phẩm bọc lại và cất ở ngăn đông trong điều kiện nhiệt độ từ -15 độ đến -18 độ C, thịt có thể bảo quản từ 2 – 6 tháng. Còn trong ngăn mát với điều kiện từ 4 – 5 độ C, thịt chín bảo quản được từ 3 -4 ngày. 

Cách bảo quản thịt heo, bò, gà trong thời gian chuẩn nhất để vẫn đảm bảo được chất dinh dưỡng cần thiết - Ảnh 3
Cách bảo quản thịt heo - Ảnh minh họa: Internet
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