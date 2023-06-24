Khung giờ lý tưởng nhất cho ăn sáng, tập thể dục, đi tắm mà nhiều chị em không nên bỏ qua

Cuộc sống không tĩnh tại nên không có thời gi an cố định để làm gì, nhưng thực sự có những "thời điểm tốt hơn" cho một số việc, có thể mang lại lợi ích cho bạn nhiều hơn. Hãy cùng tìm hiểu nhé.

Mọi người đều muốn có thể làm điều đúng đắn vào đúng thời điểm, và cuộc sống lành mạnh cũng vậy. Do đó, ăn sáng, tắm, tập thể dục và các hoạt động hàng ngày khác, nhiều người bắt đầu tự hỏi thời gian nào tốt hơn để làm điều đó?

Khoảng 7h sáng, dù bạn còn nằm trên giường thì dạ dày và đường ruột bắt đầu hoạt động. Lúc này dạ dày và đường ruột đang trong thời kỳ hấp thụ chất dinh dưỡng hiệu quả nhất để ăn sáng.

Thời điểm lý tưởng để ăn sáng là khi nào?

Ăn sáng từ lúc 7h đến 9h30 - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, bữa sáng cần trung hòa sự tiết ra axit dạ dày và men tiêu hóa, nếu không rất dễ gây tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa.

Ngoài ra, các chuyên gia của Đại học Tel Aviv, Israel chỉ ra rằng thời điểm ăn sáng sẽ ảnh hưởng đến "gen đồng hồ sinh học", điều chỉnh lượng đường trong máu sau ăn và phản ứng insulin. Ăn sáng cũng sẽ liên quan đến bệnh béo phì, tiểu đường tuýp 2, huyết áp cao và bệnh tim mạch. Và ăn sáng trước 9h30 có thể giảm nguy cơ béo phì và tiểu đường.

Do đó, thời gian ăn sáng được bố trí tốt nhất là từ 7h - 9h30.

Thời điểm lý tưởng để tập thể dục là khi nào ?

Một nghiên cứu đăng trên "Tạp chí Quốc tế về Ung thư" cho thấy tập thể dục thường xuyên trong khoảng thời gian từ 8h -10h sáng hàng ngày có thể giúp nhịp sinh học bình thường trở lại (rối loạn nhịp sinh học có liên quan đến bệnh ung thư). Từ đó giúp cơ thể giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tập thể dục vào buổi trưa hoặc buổi chiều làm trì hoãn sự khởi đầu và đỉnh điểm của nhịp điệu melatonin, vốn có tác dụng chống ung thư. Do đó, tập thể dục buổi sáng có hiệu quả chống ung thư hơn tập thể dục buổi trưa hoặc buổi chiều.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tập thể dục vào buổi trưa hoặc buổi chiều làm trì hoãn sự khởi đầu - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm nào tắm là tốt nhất ?

Tắm trước khi đi ngủ không chỉ gột rửa bụi bẩn trong ngày mà còn giúp loại bỏ mệt mỏi, cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí "Reviews of Sleep Medicine" đã chỉ ra rằng: Chỉ khi tắm "vào một thời điểm nhất định" thì chất lượng và hiệu quả giấc ngủ mới được cải thiện.

Một nghiên cứu trong "Nhận xét về giấc ngủ" đã xem xét 5.322 báo cáo nghiên cứu và kết luận:

- Tắm nước nóng trước khi đi ngủ 1-2 tiếng có thể rút ngắn đáng kể thời gian tiềm ẩn giấc ngủ, tăng tốc độ đi vào giấc ngủ trung bình 10 phút, nâng cao chất lượng giấc ngủ tốt hơn.

- Tắm trước khi đi ngủ 2 tiếng hoặc sớm hơn có thể gây buồn ngủ nhưng sẽ không rút ngắn đáng kể thời gian tiềm ẩn của giấc ngủ.

- Các nhà nghiên cứu đã phân tích thêm về nhiệt độ nước tối ưu để tắm, sử dụng hai nhiệt độ nước khác nhau (41°C và 35,5°C) để tắm từ 5 giờ trở lên trước khi đi ngủ và quan sát thấy: Mức độ buồn ngủ tăng lên ở nhiệt độ 41°C, trong khi ở 35,5°C ℃ không làm tăng cảm giác buồn ngủ.

Vì vậy, nên tắm với nhiệt độ nước khoảng 41°C trước khi đi ngủ 2 tiếng.

Nên tắm với nhiệt độ nước khoảng 41°C trước khi đi ngủ 2 tiếng - Ảnh minh họa: Internet

Tác hại của sinh hoạt sai giờ giấc? Và làm thế nào để sinh hoạt đúng giờ?

Để có được những khung giờ lý tưởng như trên đòi hỏi giấc ngủ của bạn phải luôn ''đúng giờ'' và đầy đủ. Giấc ngủ là điều kiện hàng đầu cho sức khỏe và có liên quan mật thiết đến thần kinh, hệ miễn dịch.

Việc ngủ nghỉ không đúng giờ sinh học sẽ vô tình phá vỡ nhịp sinh học của cơ thể. Nó không chỉ khiến thời gian ngủ nghỉ của các bạn bị rối loạn mà còn làm cho các hoạt động nội tiết của cơ thể chúng ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tình trạng đồng hồ sinh học bị rối loạn kéo dài chính là nguyên nhân khiến cơ thể rơi vào tình trạng thiếu năng lượng, thường xuyên mệt mỏi, giảm sức đề kháng… Điều này có thể gây tác động xấu đến các hoạt động hàng ngày và ảnh hưởng xấu tới sức khỏe đó! Muốn sinh hoạt ăn sáng, tập thể dục hay tắm rửa diễn ra tốt và đúng quy tắc hãy nên thực hiện chế độ ngủ trước 11h và thức dậy trước 8h (thực hiện giấc ngủ đủ 8 tiếng một ngày)