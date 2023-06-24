Dậy ăn đêm hay cố nhịn đói đi ngủ?

Người ta phát hiện ra rằng chỉ một lần cuối cùng, tuổi thọ của ruồi giấm đã được kéo dài đáng kể, trong đó tuổi thọ của ruồi giấm cái tăng 18% và tuổi thọ của ruồi giấm đực tăng 13%. Hơn nữa, thời gian nhịn ăn 20 giờ cũng rất quan trọng, chỉ những con ruồi nhịn ăn vào ban đêm và ăn vào buổi trưa mới có tuổi thọ cao hơn.

Nghiên cứu đã chọn ruồi giấm làm đối tượng và thiết kế 4 mô hình ăn kiêng: ăn không giới hạn 24 giờ, ăn ngày 12 giờ, nhịn ăn 24 giờ và ăn không giới hạn 24 giờ, và chế độ iTRF được nghiên cứu (cho ăn 4 giờ, nhịn ăn 20 giờ, không giới hạn ngày hôm sau).

Cơ thể con người hàng ngày cần một nguồn năng lượng nhất định để duy trì các hoạt động thường ngày, nếu cứ bỏ bữa và giữ nguyên các lối sống khác thì về lâu dài sẽ bị suy dinh dưỡng , dẫn đến bơ phờ, thể lực kém, suy nhược. Đối với những người mắc bệnh đặc biệt, việc bỏ bữa tối còn có thể làm tình trạng bệnh trầm trọng hơn.

Điều đó có nghĩa là những người không ăn đêm, không ăn tối và đi ngủ với cái bụng đói sẽ sống lâu hơn?

Ảnh minh họa: Internet

Ai có thể bỏ bữa tối?

Một là ăn nhiều hơn trước bữa tối, nếu bữa trưa bạn ăn quá nhiều thịt cá, hoặc ăn buffet, ăn nhiều đồ ăn vặt, bánh quy,… vào buổi chiều và không vận động buổi tối, bạn có thể cân nhắc bỏ qua ăn tối.

Thứ hai là cơ thể người đã đến ngưỡng béo phì, những người cần giảm cân và kiểm soát cân nặng của mình cần thỉnh thoảng bỏ một hoặc hai bữa tối trong giai đoạn kiểm soát cân nặng ban đầu.

Chuyên gia dinh dưỡng Wang Silu, phó chủ tịch Hiệp hội Nâng cao Sức khỏe và Dinh dưỡng Nội Mông, nhắc nhở rằng nếu thường xuyên bỏ bữa tối, bạn có thể cảm thấy đói vào nửa đêm và thậm chí ảnh hưởng đến giấc ngủ. Một khi bạn không thể nhịn được vào ban đêm, rất dễ dẫn đến ăn tối, không có lợi cho việc kiểm soát calo.

Điều gì xảy ra nếu ăn đêm?

Gây bệnh đường tiêu hóa

Các tế bào niêm mạc dạ dày được làm mới sau mỗi 2-3 ngày và ban đêm là thời gian tốt nhất để nó sửa chữa. Nếu bạn ăn đêm sẽ gây ra gánh nặng tiêu hóa cho đường tiêu hóa, ảnh hưởng đến quá trình sửa chữa niêm mạc dạ dày, có thể gây viêm hang vị.

Mất cân bằng chuyển hóa dinh dưỡng

Bữa tối chủ yếu nhiều chất béo, nhiều protein và nhiều carbohydrate, dễ dẫn đến việc hấp thụ dinh dưỡng không cân bằng, đẩy nhanh quá trình mất canxi và tiêu hao vitamin B.

Mạch máu trở nên mỏng và giòn hơn

Cơ sở trao đổi chất là cố định, ban đêm ăn quá nhiều, calo không tiêu hao hết sẽ tích trữ trong cơ thể, tăng gánh nặng cho đảo tụy, gây rối loạn nội tiết, từ đó tiềm ẩn nguy cơ xơ cứng động mạch.

Béo phì

Tỷ lệ trao đổi chất sẽ giảm vào ban đêm, khả năng tiêu hóa calo sẽ yếu đi và lượng calo dư thừa sẽ được chuyển thành chất béo và được lưu trữ trong cơ thể chúng ta, dẫn đến mỡ thừa.

Để bụng đói đi ngủ không tốt cho sức khỏe, nhưng ăn khuya lại có hại, bạn nên làm gì?

Trước hết, tốt nhất nên ăn trước 2 giờ. Nếu bạn thường đi ngủ lúc 12 giờ và cảm thấy đói lúc 11 giờ, thì hãy ăn thêm đồ ăn nhẹ vào lúc 10 giờ. Bằng cách này, chúng ta có thể cố gắng để thức ăn được tiêu hóa một cách cơ bản trước khi đi ngủ.

Thứ hai, đồ ăn nhẹ ít béo, ít calo, dinh dưỡng cao, dễ tiêu hóa, không gây gánh nặng cho dạ dày, nên chọn các loại trái cây, sữa chua , sữa nóng, cháo ngũ cốc,… thực phẩm cho bữa ăn nhẹ đêm khuya.

Ảnh minh họa: Internet

Nhịn ăn mù quáng rất có hại, nên ăn như thế nào?

Hạn chế khẩu phần ăn là tốt, nhưng cứ khăng khăng bỏ bữa một cách mù quáng có thể dẫn đến suy dinh dưỡng và các hậu quả khác.

Phương pháp nhịn ăn 5:2

Một tuần có 5 ngày ăn uống bình thường, hai ngày không liên tiếp còn lại là những ngày nhịn ăn, lượng thức ăn giảm xuống còn 25% ~ 30%. Vào những ngày kiêng ăn nhẹ, nên ăn một ít rau xanh, cháo kê, bã rau củ quả, rau luộc.

Nhịn ăn thay thế trong ngày

Mỗi ngày dành ra 16 giờ "khoảng thời gian trống rỗng" trong dạ dày để không ăn, 8 giờ còn lại ăn uống bình thường, chẳng hạn như không ăn từ 6 giờ tối đến 10 giờ sáng hôm sau, ăn uống bình thường trong suốt thời gian còn lại.

Cần lưu ý rằng những nhóm người này không nên hấp tấp áp dụng chế độ nhịn ăn nhẹ, bao gồm phụ nữ mang thai, bệnh nhân trầm cảm, bệnh nhân ung thư tiến triển, người đang trong giai đoạn tăng trưởng và phát triển, người quá gầy và suy dinh dưỡng.

Từ quan điểm sức khỏe, không nên ăn khuya hoặc nhịn ăn một cách mù quáng, tốt hơn hết là ăn uống lành mạnh, hợp lý và tuân theo quy luật sinh lý để đảm bảo hoạt động bình thường của nhiều cơ quan khác nhau trong cơ thể.