Món ăn Việt Nam vang danh thế giới, tuy nhiên ăn quá nhiều sẽ gây thiếu chất xơ

Lợi ích của phở với sức khỏe là gì?

heo các chuyên gia phở hội tụ đủ các yếu tố của dinh dưỡng với nước dùng, thịt, sợi bánh và một chút rau. Nhưng phở cũng không tốt cho sức khỏe bởi nhiều muối và chất béo. Dưới đây là những tác dụng và lợi ích của phở đối với sức khỏe.

Nước dùng của phở được chế biến bằng cách hầm xương bò hoặc xương gà trên lửa nhỏ trong thời gian dài nên có rất nhiều dưỡng chất.

Trong nước hầm xương có chứa glucosamine, chondroitin và collagen - tất cả đều có thể thúc đẩy sức khỏe khớp.

Bổ sung các loại thảo mộc và rau quả

Phở thường được ăn cùng các loại rau hay thảo mộc có nhiều dưỡng chất và hợp chất chống viêm mạnh như húng quế, rau mùi, hành lá và ớt.

Rau mùi và húng quế trong phở cũng chứa nhiều polyphenol có thể giúp bạn giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim và ung thư.

Chỉ cần ăn một tô phở, bạn có thể bổ sung cho mình nhiều loại rau gia vị và thảo mộc phong phú ít thấy trong những bữa ăn thông thường.

Nước dùng của phở được chế biến bằng cách hầm xương bò hoặc xương gà trên lửa nhỏ trong thời gian dài nên có rất nhiều dưỡng chất - Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung protein

Các loại phở khác nhau cũng có nhiều loại thịt khác nhau như thịt bò, thịt lợn hay thịt gà nên đây là món nhiều protein. Một phần phở 475ml chứa khoảng 30g protein, đây là nguồn dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Ăn đủ protein rất quan trọng, vì chất dinh dưỡng đa lượng này đóng vai trò là khối xây dựng chính cho cơ thể của bạn và được sử dụng để tạo cơ, gân, các cơ quan, da và nội tiết tố.

Lượng protein được khuyến nghị mỗi ngày là 0,8g mỗi kg trọng lượng cơ thể. Có nghĩa là nếu bạn nặng 50kg, bạn cần bổ sung cho cơ thể khoảng 40g protein. Để nạp đủ lượng protein này, phở là một món thích hợp.

Phở là món sáng phổ biến của người Việt Nam - Ảnh minh họa: Internet

Ăn phở thường xuyên có tốt không? Vì sao?

Một bát phở bò, nguyên liệu ước lượng khoảng 140 g bánh phở, 100 g thịt bò, thêm chút hành lá, hành tây, mỡ cùng 350 ml nước dùng, cung cấp 350-400 Kcal, kèm theo đó là protein, chất xơ, đường, muối. Lượng chất xơ ít hơn nhiều so với các nhóm khác (chỉ 0,4 g), trong khi lượng muối chiếm 3,8 g.

Bạn thường xuyên ăn phở sẽ thiếu đi lượng chất xơ cần thiết. Từ đó, cơ thể không nhận đủ vitamin và khoáng chất. Thiếu chất xơ ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa, gây táo bón.

Về lượng muối, theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi người một ngày chỉ nên bổ sung 5 g muối. Vì vậy, nếu ăn hết một bát phở cùng với các bữa ăn khác trong ngày, cơ thể sẽ thừa muối. Nhiều nghiên cứu chứng minh ăn mặn gây nên các bệnh nguy hiểm như cao huyết áp, tim mạch, sỏi thận, loãng xương, hen phế quản.

Ăn phở nhiều gây thiếu chất xơ cần thiết - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý, lượng muối trong bát phở chủ yếu có trong nước dùng. Vì vậy, để giảm muối, bạn không nên dùng hết bát nước mà chỉ thưởng thức chút ít. Các chuyên gia cũng khuyên rằng nếu ăn một bát phở sáng, bạn nên nhịn muối một ngày.

Tốt nhất, bạn không nên ăn phở kéo dài sẽ dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng, mà nên đổi món. Bất kể thực phẩm gì ăn nhiều cũng không tốt.