Tương tự, nữ sinh L.T.C.Đ (19 tuổi), sinh viên một trường đại học tại TP.HCM cho biết cô đã áp dụng chế độ ăn cắt tinh bột để giảm cân trong 1,5 tháng. Kết quả khá mỹ mãn cô giảm được 4 kg. Mặc dù phương pháp này giảm cân khá hiệu quả nhưng Đ bị mất tập trung, sụt giảm trí nhớ so với giai đoạn trước, mau quên, nên tới giai đoạn thi học kỳ 2, Đ đã dừng lại.

Theo thông tin ghi nhận từ báo Thanh Niên, L.T.T.T (30 tuổi, ở TP.Thủ Đức, TP.HCM) cao 1,54 m nặng 55 kg. Sau khi mang thai con đầu lòng, cô tăng 15 kg lên 70 kg, sau sinh cân nặng còn 65 kg. Mặc cảm vì thân hình nặng nề, cô lên mạng tìm cách giảm cân . Cô được khuyên nên cắt tinh bột, còn lại ăn chân giò, thịt cá thoải mái. Tuy nhiên bước qua ngày thứ 4 chị T bắt đầu cảm thấy rất mệt mỏi, đầu óc lơ mơ, đau đầu, rất khát nước và táo bón. Khi hỏi thì mọi người có bảo giai đoạn đầu sẽ có tác dụng phụ này, ráng vài bữa sẽ quen. Nhưng chị T ăn thêm 2 ngày nữa, có sụt được 1 kg nhưng quá mệt nên bỏ cuộc.

"Hạn chế carbohydrate lâu dài có thể dẫn đến thiếu vitamin, chất khoáng vốn có trong các thực phẩm chứa carbohydrate và gây rối loạn tiêu hóa. Những người giảm ăn carbohydrate có thể sẽ ăn nhiều thực phẩm chứa chất béo và protein có nguồn gốc động vật, từ đó dẫn đến nguy cơ về sức khỏe như bệnh tim mạch, ung thư...", BS Vĩnh Niên chia sẻ.

PGS-TS-BS Lâm Vĩnh Niên, Trưởng khoa Dinh dưỡng - Tiết chế Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, chế độ ăn ít carbohydrate (low carb), đặc biệt là chế độ ăn rất ít carbohydrate, có thể giúp giảm cân nhanh chóng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, hầu hết nghiên cứu cho thấy vào thời điểm 12 hoặc 24 tháng sau, lợi ích của chế độ này không khác biệt so với các chế độ ăn giảm cân khác.

BS Nguyễn Thu Hà, Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn, chia sẻ trong chế độ ăn thông thường, tỷ trọng tinh bột bao giờ cũng chiếm cao nhất (60-70%). Nếu trải qua giai đoạn cắt giảm tinh bột hoàn toàn khỏi chế độ ăn một cách đột ngột rất có thể bạn sẽ trải qua giai đoạn cơ thể bị “sốc”.

Carbohydrate (bao gồm: tinh bột, đường, chất xơ) là nguồn năng lượng chính cho hoạt động của cơ thể, đặc biệt là não là cơ quan cần nhiều năng lượng từ glucose nhất.

Cách giảm cân hiệu quả nhất phụ nữ nên áp dụng ?

Tập luyện thể thao

Tập luyện thể thao chính là một cách giảm cân hiệu quả mà bạn không nên bỏ qua để sở hữu một thân hình săn chắc và dẻo dai. Sau một thời gian tập luyện, khối lượng cơ sẽ tăng lên và hệ cơ bắp cũng được cải thiện tốt hơn. Bạn có thể tập nâng tạ để lượng cơ được tăng lên theo thời gian và nâng cao sức bền.

Bên cạnh đó, việc tập luyện thể dục thể thao cũng sẽ giúp cơ thể duy trì được một khối lượng cơ thể tiêu chuẩn không có mỡ thừa và giúp cho lượng calo tiêu hao khi nghỉ ngơi tăng cao hơn. Vậy nên, bạn có thể tận dụng các bài tập nâng tạ hoặc các loại dụng cụ hỗ trợ khác để bài tập luyện của mình đạt hiệu quả tốt hơn.

Tập luyện thể thao chính là một cách giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung nhiều protein trong chế độ ăn hàng ngày

Các loại thực phẩm có chứa nhiều hàm lượng protein sẽ giúp cho quá trình giảm cân của bạn đạt được hiệu quả rất bất ngờ. Bởi lẽ, lượng protein được nạp vào cơ thể sẽ giúp bạn giảm cảm giác thèm ăn và lượng calo cũng được đốt cháy nhiều hơn. Việc bổ sung nhiều protein trong chế độ ăn hàng ngày sẽ giúp cho nguy cơ béo bụng được giảm đi đáng kể.

Cách giảm cân hiệu quả - ngủ đủ giấc mỗi ngày

Một trong những cách giảm cân hiệu quả mà bạn không ngờ đến chính là ngủ đủ giấc. Trong suốt quá trình ngủ nghỉ, cơ thể của bạn cũng đang tiêu hao một lượng calo cần thiết cho hoạt động này. Bạn nên đi ngủ sớm hơn hoặc có thể dậy muộn hơn cũng sẽ giúp quá trình đốt calo được diễn ra tốt hơn, nhờ đó quá trình giảm cân cũng được thúc đẩy nhanh chóng.

Một trong những cách giảm cân hiệu quả mà bạn không ngờ đến chính là ngủ đủ giấc - Ảnh minh họa: Internet

Cho thêm giấm vào các món ăn

Nếu bạn muốn quá trình giảm cân được thúc đẩy nhanh chóng hơn thì có thể thử cho giấm vào trong các món ăn hàng ngày của mình. Giấm vốn rất nổi tiếng với khả năng tăng cường sức khỏe. Bên cạnh những tác dụng đối với sức khỏe của tim mạch và giúp kiểm soát được lượng đường có ở trong máu thì giấm ăn còn giúp cho quá trình đốt cháy chất béo được hiệu quả hơn.

Trung bình chỉ cần sử dụng khoảng 1 - 2 muỗng canh giấm ăn (từ 15ml đến 30ml) hàng ngày kéo dài trong 12 tuần thì trọng lượng của cơ thể sẽ được giảm đi đáng kể. Phần mỡ bụng và cả vòng eo của bạn cũng sẽ nhỏ đi trông thấy. Ngoài ra, giấm ăn cũng sẽ khiến cho bạn có cảm giác no lâu hơn và những cơn thèm ăn cũng được giảm đi.