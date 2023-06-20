Có đến 3 món cháo được mệnh danh là thuốc ''trường sinh'' già trẻ lớn bé ai cũng nên ăn

Dinh dưỡng 20/06/2023 21:57

Cháo là món ăn phổ biến, bổ dưỡng được nhiều người dùng để tẩm bổ và ăn nhẹ vào sáng sớm. Có đến 3 loại cháo được xem là ''thuốc bổ'', ăn càng nhiều càng tốt cho sức khỏe.

So với cơm trắng, cháo chứa ít calo hơn vì một chén cơm thường có thể nấu được ít nhất 4 bát cháo. Trong 100g cơm chứa hơn 100 kcal, trong khi đó 100g cháo đặc chỉ chứa 30 kcal. Vậy nên, bạn sẽ có thể giảm cân dễ dàng hơn nếu ăn cháo. Có đến 3 món cháo giúp vừa đẹp vừa khỏe mà chị em hay người lớn tuổi, thậm chí trẻ em nên thử qua ít nhất một lần. 

Cháo bí đỏ hạt kê

Bí đỏ là loại thực phẩm thông dụng, ngon và giàu chất dinh dưỡng. Trong bí đỏ chứa vitamin và pectin. Pectin đặc tính hấp phụ tốt, giúp liên kết và loại bỏ vi khuẩn có hại, nên có thể đóng vai trò giải độc, bảo vệ gan và thận.

Bí đỏ còn có tác dụng bảo vệ dạ dày, hỗ trợ tiêu hóa, thúc đẩy tiết mật, tăng cường nhu động đường tiêu hóa, giúp tiêu hóa thức ăn dễ hơn. Ăn bí đỏ thường xuyên giúp da dẻ càng ngày càng đẹp, hồng hào.

Có đến 3 món cháo được mệnh danh là thuốc ''trường sinh'' già trẻ lớn bé ai cũng nên ăn - Ảnh 1
Cháo bí đỏ hạt kê - Ảnh minh họa: Internet

Hạt kê là một trong những loại ngũ cốc có giá trị dinh dưỡng rất cao. Hạt kê giàu vitamin B1, B12 nên có tác dụng chống khó tiêu, chống viêm dây thần kinh, phòng bệnh tê phù. Hạt kê có tác dụng làm giảm nếp nhăn, vết nám trên da.

Hai loại thực phẩm này kết hợp lại sẽ tạo nên món cháo dinh dưỡng vô cùng tốt cho sức khỏe. Trẻ em thường xuyên ăn bí đỏ có thể thúc đẩy quá trình phát triển cơ thể. Người già ăn bí đỏ giúp ngủ ngon, từ đó cải thiện sức khỏe.

Phụ nữ sau sinh có thể chất yếu, có thể dùng món cháo này để bồi bổ cơ thể, lợi sữa. Cách nấu cháo bí đỏ hạt kê rất đơn giản. Bạn chỉ cần các nguyên liệu chính gồm bí đỏ, hạt kê, đường phèn là có thể tạo nên một món ăn ngon và đầy đủ dinh dưỡng.

Cháo vừng đen

Vừng đen giàu vitamin E, giúp làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể, tăng cường sức khỏe xương khớp, kéo dài tuổi thọ. 

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cứ 100 gam vừng sẽ chứa 21,9 gam protein, 61,7 gam chất béo, 564 mg canxi, 368 mg phốt pho, 50 mg sắt. Ngoài ra vừng còn chứa vitamin A, B, D, E và các chất dinh dưỡng khác giúp an thần, cải thiện giấc ngủ, chữa tóc bạc sớm, cải thiện tình trạng suy ngược cơ thể.

Có đến 3 món cháo được mệnh danh là thuốc ''trường sinh'' già trẻ lớn bé ai cũng nên ăn - Ảnh 2
Cháo vừng đen - Ảnh minh họa: Internet

Để nấu một bát cháo vừng đen thơm ngon bổ dưỡng rất đơn giản. Bạn chỉ cần nguyên liệu gồm vừng đen và gạo.

Cách làm: Sau khi vo sạch vừng đen và gạo, cho lượng nước thích hợp vào nồi và đun cho tới khi cháo chín mềm. Sau đó cho thêm một chút đường để dễ ăn.

Cháo vỏ quýt

Công dụng: Bổ tỳ, trừ đàm, giảm ho, thích hợp dùng cho người ăn không tiêu, chán ăn.

Cách làm:

Bạn chuẩn bị nguyên liệu gồm vỏ quýt và gạo.

Bước 1: Vỏ quýt rửa sạch, cắt nhỏ thành sợi hoặc hạt lựu.

Bước 2: Gạo vo sạch, cho vào nồi cùng vỏ quýt và lượng nước thích hợp, ninh tới khi cháo chín mềm là có thể ăn được. 

Có đến 3 món cháo được mệnh danh là thuốc ''trường sinh'' già trẻ lớn bé ai cũng nên ăn - Ảnh 3
Cháo vỏ quýt - Ảnh minh họa: Internet

Cách ăn cháo không tốt cho sức khỏe mà nhiều người thường mắc phải 

Ăn cháo quá nóng

Một trong những quan niệm phổ biến của nhiều người khi ăn cháo là phải "ăn khi còn nóng". Điều này là bởi mọi người cho rằng ăn như vậy mới bổ dưỡng và ngon miệng nhưng thực chất nó lại đang làm hại sức khỏe. Bởi vì biểu mô niêm mạc thực quản của con người rất mỏng manh, dễ bị bỏng khi tiêu thụ thức ăn vượt quá 65 độ C. Nếu tình trạng này diễn ra trong thời gian dài, vết bỏng ở niêm mạc thực quản có thể phát triển thành ung thư thực quản. 

Ăn cháo với dưa chua

Chỉ ăn cháo không thì sẽ khá nhạt nhẽo với nhiều người, do đó họ sẽ ăn nó với dưa chua. Tuy nhiên, hàm lượng muối trong các loại dưa chua tương đối cao, ăn lâu dài có thể gây hại cho hệ tim mạch, tổn thương niêm mạc dạ dày, làm người béo lên do tích nước, tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Hơn nữa, thực phẩm ngâm chua dễ sinh ra nitrit trong quá trình lên men, khi vào cơ thể chất này dễ chuyển hóa thành nitrosamine gây ung thư dạ dày nếu được tiêu thụ trong thời gian dài. 

Có đến 3 món cháo được mệnh danh là thuốc ''trường sinh'' già trẻ lớn bé ai cũng nên ăn - Ảnh 4
Nhiều người ăn cháo với dưa chua, tuy nhiên không hề tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ ăn cháo không

Thành phần chính của cháo trắng là tinh bột hồ hóa và nước, không có các chất dinh dưỡng cần thiết khác cho cơ thể con người như protein, vitamin, chất xơ… vì thế không nên ăn cháo không.

Cháo không có các thành phần khác thì khi ăn bạn không cần phải nhai quá nhiều, một mặt không cần trải qua quá trình tiêu hóa ban đầu với enzym amylase trong nước bọt, mặt khác nó sẽ kích thích tiết axit dịch vị sau khi xuống dạ dày. Đối với những bệnh nhân bị trào ngược thực quản và viêm dạ dày tá tràng thì việc ăn cháo lại càng không có lợi cho quá trình phục hồi của bệnh.

Ngoài ra, chỉ ăn cháo trắng không có tác dụng chống đói. Vì thế, khi ăn cháo bạn nên kết hợp với một số loại rau tươi, thịt hoặc thêm các loại hạt thô vào cháo để nấu cùng, không chỉ giúp tăng cường dinh dưỡng mà còn làm phong phú thêm hương vị. 

Có đến 3 món cháo được mệnh danh là thuốc ''trường sinh'' già trẻ lớn bé ai cũng nên ăn - Ảnh 5
Ăn cháo trắng trong thời gian dài không đáp ứng dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Ăn cháo trong một thời gian dài

Mặc dù, ăn cháo đúng cách và vừa phải có tác dụng nhất định trong việc nuôi dưỡng dạ dày. Nhưng nếu bạn uống cháo trong một thời gian dài, trong cả 3 bữa một ngày không chỉ không nuôi dưỡng dạ dày, mà nó còn phản tác dụng, làm tổn thương dạ dày.

Điều này là bởi ăn cháo lâu dài sẽ làm giảm hành động nhai và sự tiết nước bọt, từ đó không có lợi cho việc tiêu hóa và hấp thụ thức ăn do nhiều enzyme trong nước bọt đóng vai trò thúc đẩy quá trình tiêu hóa và hấp thu. 

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