Người bị rối loạn tiền đình nên ăn gì, kiêng gì và nguyên nhận vì sao bị rối loạn tiền đình?

Dinh dưỡng 21/06/2023 15:35

Rối loạn tiền đình là một căn bệnh thường thấy ở người tuổi từ trung niên, tuy nhiên gần đây các bệnh nhân bắt đầu trẻ hóa tuổi đáng lo ngại, cần ăn uống lành mạnh để bệnh không nặng thêm.

Hiện nay, chưa có chế độ ăn chính thức nào giúp chữa khỏi bệnh tiền đình. Tuy nhiên, chị có thể hạn chế hoặc tăng cường một số loại thực phẩm có liên quan đến sự tích tụ dịch ốc tai để giúp ích cho việc quản lý bệnh Meniere (rối loạn tiền đình). 

Chế độ ăn ít muối: Chế độ ăn ít muối có ích đối với bệnh Meniere, nhất là ở giai đoạn đầu. Việc giảm muối trong chế độ ăn phần nào giúp giảm sự tích tụ dịch, từ đó, giảm các triệu chứng về tiền đình. Lượng muối được khuyến cáo sử dụng là 1-1,5 g một ngày (dưới 1/3 muỗng cà phê). 

Uống đủ nước: Nước cần cho tất cả hoạt động bình thường của cơ thể người, không chỉ riêng của hệ tiền đình. Một người lớn trưởng thành cần uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày.

Người bị rối loạn tiền đình nên ăn gì, kiêng gì và nguyên nhận vì sao bị rối loạn tiền đình? - Ảnh 1
Một người lớn trưởng thành cần uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế caffeine, thức uống có cồn: Sử dụng caffeine có thể gây co thắt mạch máu cung cấp cho hệ thống tiền đình và tai trong, khiến triệu chứng chóng mặt trở nên trầm trọng hơn. Do đó, người bệnh Meniere nên hạn chế dùng caffeine. Tương tự như caffeine, sử dụng rượu, bia cũng có thể khiến bệnh lý tiền đình trở nên trầm trọng hơn. 

Vì sao lại mắc chứng rối loạn tiền đình ? 

Rối loạn cơ quan tiền đình ngoại biên do các nguyên nhân: Chóng mặt tư thế kịch phát lành tính, viêm thần kinh tiền đình, viêm tiền đình, bệnh Ménière, viêm mê nhĩ, rò ngoại dịch, u dây thần kinh 8, dị vật ống tai ngoài, viêm tai giữa cấp; Rối loạn chuyển hóa bao gồm: suy giáp, tiểu đường, tăng ure huyết…

Nguyên nhân gây ra hội chứng tiền đình trung ương thường gặp nhất là migraine, nhiễm trùng não, xuất huyết não, nhồi máu não, chấn thương, u não, xơ cứng rải rác.

Ngoài ra, một số nguyên nhân khác gây rối loạn tiền đình bao gồm:

- Tuổi tác: phần lớn những người ở độ tuổi từ 40 trở lên có nguy cơ mắc hội chứng rối loạn tiền đình cao hơn những người trẻ do suy giảm chức năng của 1 số cơ quan. Theo số liệu thống kê, cứ trung bình 100 người từ 40 tuổi trở lên thì có 35 người mắc bệnh lý tiền đình.

- Mất máu quá nhiều: những người bị mất máu do chấn thương, người mắc bệnh nào khó khiến cơ thể thường xuyên nôn ra máu, đi ngoài ra máu, phụ nữ sau sinh… là đối tượng có nguy cơ rối loạn tiền đình cao.

- Căng thẳng và dùng quá nhiều chất kích thích như rượu, bia… 

Người bị rối loạn tiền đình nên ăn gì, kiêng gì và nguyên nhận vì sao bị rối loạn tiền đình? - Ảnh 2
Nguyên nhân gây rối loạn tiền đình là gì - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị rối loạn tiền đình như thế nào? 

Khám lâm sàng

Tình trạng bệnh có thể được chẩn đoán ban đầu dựa vào các dấu hiệu sau:

- Chóng mặt: cảm giác đồ vật xung quanh quay tròn và thường kèm theo các triệu chứng rối loạn thần kinh thực vật như buồn nôn, vã mồ hôi, cảm giác sợ ngã, đặc biệt khó chịu.

- Mất thăng bằng: Mức độ có thể rất mãnh liệt khiến bệnh nhân không thể đứng được thường gặp trong giai đoạn đầu của hội chứng tiền đình ngoại biên hoặc có thể ở mức độ vừa phải được phát hiện thông qua các nghiệm pháp khám như: dấu hiệu Romberg, bước đi hình sao…

- Rung giật nhãn cầu: Là một vận động tự động của cả hai nhãn cầu, đặc trưng bởi sự xuất hiện liên tục có nhịp, khá đều đặn và sự liên tục thay đổi hướng của sự chuyển động xen kẽ nhau…

Người bị rối loạn tiền đình nên ăn gì, kiêng gì và nguyên nhận vì sao bị rối loạn tiền đình? - Ảnh 3
Khám lâm sàng khi nghi vvaasn bị bệnh rối loạn tiền đình - Ảnh minh họa: Internet

Xét nghiệm

Dựa vào tình trạng bệnh, bác sĩ có thể yêu cầu bạn thực hiện thêm một số kiểm tra cận lâm sàng để củng cố cơ sở chẩn đoán bệnh:

Các xét nghiệm cơ bản; Siêu âm hệ mạch cảnh đốt sống: xác định mảng xơ vữa, bóc tách động mạch gây hẹp mạch, tắc mạch…; Chụp CT-Scanner sọ não, MRI sọ não tìm các tổn thương như: U góc cầu tiểu não, TBMM não… Đo chức năng tiền đình bằng Ảnh động nhãn đồ (VNG)

Mùa thi THPT Quốc gia sắp diễn ra, các sĩ tử cần ăn uống như thế nào để hỗ trợ giải tỏa lo âu

Mùa thi THPT Quốc gia sắp diễn ra, các sĩ tử cần ăn uống như thế nào để hỗ trợ giải tỏa lo âu

Thời tiết nắng nóng kéo dài cộng với sự căng thẳng, lo lắng khiến nhiều sĩ tử khó mà tập trung ôn thi. Bạc cha mẹ nên tham khảo những món ăn hỗ trợ giải tỏa lo âu, căng thẳng cho con vào thời gian này.

Xem thêm
Từ khóa:   rối loạn tiền đình ăn gì vì sao rối loạn tiền đình cách trị rối loạn tiền đình

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 8 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 8 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 38 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 1 giờ 38 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ