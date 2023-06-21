Mùa thi THPT Quốc gia sắp diễn ra, các sĩ tử cần ăn uống như thế nào để hỗ trợ giải tỏa lo âu

Dinh dưỡng 21/06/2023 14:02

Thời tiết nắng nóng kéo dài cộng với sự căng thẳng, lo lắng khiến nhiều sĩ tử khó mà tập trung ôn thi. Bạc cha mẹ nên tham khảo những món ăn hỗ trợ giải tỏa lo âu, căng thẳng cho con vào thời gian này.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe & Đời sống, BS. Trần Anh Tuấn - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, thi cử luôn là những trải nghiệm rất căng thẳng đối với học sinh, nhất là khi đứng trước các kỳ thi quyết định như thi chuyển cấp, thi tốt nghiệp THPT. Rất nhiều trường hợp học sinh đã có những biểu hiện của rối loạn tâm thần do áp lực của thi cử.

Theo BS. Trần Anh Tuấn, cha mẹ hãy cùng con xác định mục tiêu phù hợp, để trẻ có một tâm thế thoải mái trước khi vào phòng thi. Gần ngày thi, cha mẹ nên áp dụng các liệu pháp tinh thần để cho con vững tâm, tránh rơi vào trường hợp stress bệnh lý hoặc rối loạn tâm thần liên quan đến stress trong mùa thi.

BS. Trần Anh Tuấn lưu ý, trong thời gian này, cha mẹ nên chú ý hơn đến sức khỏe của con bằng chế độ ăn uống hợp lý, bổ sung thêm các vi chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất... giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường sức khỏe. 

Mùa thi THPT Quốc gia sắp diễn ra, các sĩ tử cần ăn uống như thế nào để hỗ trợ giải tỏa lo âu - Ảnh 1
Gần ngày thi, cha mẹ nên áp dụng các liệu pháp tinh thần để cho con vững tâm, tránh rơi vào trường hợp stress bệnh lý hoặc rối loạn tâm thần - Ảnh minh họa: Internet

Những thực phẩm nên ăn trong mùa thi cử 

Thực phẩm giàu vitamin B: Các loại vitamin B đặc biệt là vitamin B12, có thể giúp chuyển hóa cortisol. Ví dụ: Thịt bò, thịt gà, trứng, ngũ cốc nguyên hạt. Động vật có vỏ cũng rất giàu vitamin B12, kẽm, đồng, mangan và selen góp phần vào quá trình tổng hợp các chất dẫn truyền thần kinh như Gamma aminobutyric acid (GABA).

Mùa thi THPT Quốc gia sắp diễn ra, các sĩ tử cần ăn uống như thế nào để hỗ trợ giải tỏa lo âu - Ảnh 2
Các loại vitamin B đặc biệt là vitamin B12, có thể giúp chuyển hóa cortisol - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm giàu axit béo omega-3: Những thực phẩm này làm giảm viêm. Dạng omega-3 được kích hoạt tốt nhất là thông qua cá béo, nhưng bạn cũng có thể lấy nó từ một số nguồn thực vật. Những thực phẩm giàu axit béo omega-3 bao gồm: cá cơm, bơ, hạt chia, hạt lanh, cá trích, cá thu, dầu ôliu, hàu, cá hồi, cá mòi, cá ngừ, quả óc chó.

Thực phẩm giàu magie: Magie cực kỳ có lợi khi giảm viêm, chuyển hóa cortisol và thư giãn cơ thể cũng như tâm trí. Thực phẩm chứa nhiều magie như: Bơ, chuối, bông cải xanh, socola đen, hạt bí ngô, rau chân vịt. 

Mùa thi THPT Quốc gia sắp diễn ra, các sĩ tử cần ăn uống như thế nào để hỗ trợ giải tỏa lo âu - Ảnh 3
Magie cực kỳ có lợi khi giảm viêm, chuyển hóa cortisol và thư giãn cơ thể cũng như tâm trí - Ảnh minh họa: Internet

Những thực phẩm nên tránh mùa thi cử 

Cùng với việc ăn các thực phẩm có tính chất chống căng thẳng nói trên, cũng nên tránh tiêu thụ các thực phẩm làm tăng nồng độ cortisol. Thực phẩm gây căng thẳng cho cơ thể bao gồm:

- Rượu bia.

- Caffeine.

- Thực phẩm chứa nhiều đường.

- Carbs đơn giản, chẳng hạn như bánh ngọt và bánh mỳ từ bột mỳ tinh chế.

- Nước ngọt.

Mùa thi THPT Quốc gia sắp diễn ra, các sĩ tử cần ăn uống như thế nào để hỗ trợ giải tỏa lo âu - Ảnh 4
Hạn chế uống nước ngọt khi đang trong giai đoạn căng thẳng - Ảnh minh họa: Internet

Chuyên gia dinh dưỡng Barth lưu ý, ăn uống điều độ là cần thiết. Nếu muốn giảm căng thẳng, hãy ghi nhớ một lời khuyên quan trọng: Đừng bỏ bữa và cố gắng ăn đều đặn sau 3-5 giờ sẽ giúp cân bằng lượng đường trong máu. Nếu cơ thể trong tình trạng hạ đường huyết sẽ gây căng thẳng và làm tăng lượng cortisol.

Courtney Barth cũng khuyến cáo, không nên tự ý dùng các thực phẩm bổ sung để có được vitamin và chất dinh dưỡng cần thiết. Hãy luôn ưu tiên cung cấp dinh dưỡng qua nguồn thực phẩm và quan trọng là đều đặn hàng ngày

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