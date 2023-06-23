6 loại củ quả quen thuộc có vỏ và hạt là 'thuốc quý' nhưng nhiều người lại vứt đi

Dinh dưỡng 23/06/2023 21:49

Theo thói quen ăn uống, chúng ta thường vứt vỏ và hạt của rau củ quả, chỉ ăn phần ruột bên trong mà không biết một trong số đó rất tốt cho sức khỏe.

Vỏ bí xanh 

Vỏ bí xanh có vị hơi ngọt, tính mát, bao quanh bên ngoài quả bí. Loại vỏ này cứng và dày nên trong quá trình nấu ăn mọi người sẽ có thói quen vứt đi.

Tuy nhiên, vỏ bí xanh lại là vị thuốc rất tốt, hỗ trợ chữa được nhiều bệnh. Vỏ bí xanh giúp thanh nhiệt, chữa ung nhọt, giảm phù nề, tiểu rắt, bổ tỳ.

Bạn có thể làm sạch vỏ bí rồi phơi khô. Sau đó dùng vỏ bí khô đun cùng nước để uống, bạn sẽ vô cùng bất ngờ về công dụng của món trà rẻ tiền mà lại hiệu quả này.  

6 loại củ quả quen thuộc có vỏ và hạt là 'thuốc quý' nhưng nhiều người lại vứt đi - Ảnh 1
Vỏ bí xanh có vị hơi ngọt, tính mát, bao quanh bên ngoài quả bí - Ảnh minh họa: Internet

Vỏ quýt 

Quýt là thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng có tác dụng bồi bổ sức khỏe. Tất cả các bộ phận của quả quýt đều là những vị thuốc “vàng” quý giá.

Vỏ quýt vị cay nồng, tính ấm, tác dụng kiện tỳ ích khí, hóa đờm, chống nôn. Dùng trong các trường hợp ho có đờm nhiều, viêm khí phế quản, ăn uống khó tiêu. Mùi thơm của vỏ quýt cũng giúp tâm hồn thư thái an nhiên.

Bạn có thể kết hợp vỏ quýt cùng một số món ăn để tăng thêm hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng như rắc một ít vỏ quýt thái chỉ lên trên cháo đậu xanh hoặc cháo đậu đỏ. Bạn cũng có thể phơi khô vỏ quýt sau đó đun sôi cùng nước và uống. Khi chọn mua quýt để lấy vỏ làm thuốc, bạn nên chọn mua ở những nơi uy tín.  

6 loại củ quả quen thuộc có vỏ và hạt là 'thuốc quý' nhưng nhiều người lại vứt đi - Ảnh 2
Vỏ quýt vị cay nồng, tính ấm, tác dụng kiện tỳ ích khí, hóa đờm, chống nôn - Ảnh minh họa: Internet
 

Vỏ táo 

Vỏ táo rất giàu chất chống oxy hóa và hoạt chất sinh học, ăn cả vỏ táo rất tốt cho sức khỏe. Vỏ táo chứa nhiều hoạt chất sinh học như phenol, flavonoids. Các hoạt chất này có lợi trong điều trị bệnh huyết áp, giúp phòng ngừa và giảm tỉ lệ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ.

Ăn vỏ táo có thể làm giảm tỷ lệ mắc bệnh ung thư phổi. Các nghiên cứu chỉ ra rằng vỏ táo có hoạt tính chống oxy hóa mạnh, cao hơn so với các loại trái cây và rau củ khác.

Các chất trong vỏ táo có thể ức chế sự phát triển của vi khuẩn trong khoang miệng, tác dụng chống ăn mòn, bảo vệ răng. Vì vậy khi ăn táo, bạn bên rửa sạch và ăn cả vỏ để nhận được trọn vẹn lợi ích của loại quả này mang lại.  

6 loại củ quả quen thuộc có vỏ và hạt là 'thuốc quý' nhưng nhiều người lại vứt đi - Ảnh 3
Ăn vỏ táo có thể làm giảm tỷ lệ mắc bệnh ung thư phổi - Ảnh minh họa: Internet

Hạt dưa hấu 

Dưa hấu có vị béo, ngọt và sảng khoái, là một loại trái cây siêu mát khiến chúng ta nhớ đến mùa hè và tất cả những rung cảm hạnh phúc đi kèm với nó. Chúng ta đã có thói quen loại bỏ hạt khi ăn dưa hấu mà không hề biết chúng có tác dụng tuyệt vời. Hạt dưa hấu chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa được sử dụng chủ yếu để điều trị mụn trứng cá và giúp có làn da đẹp hơn.

Cách ăn: Hạt dưa hấu có thể được rang hoặc bạn có thể cho một ít dầu ô liu và một chút muối và nướng trong lò để có thêm hương vị tuyệt vời. Tuy nhiên, bạn cũng có thể ăn trực tiếp hạt với phần thịt của dưa hấu vì chúng rất dễ tiêu hóa.  

6 loại củ quả quen thuộc có vỏ và hạt là 'thuốc quý' nhưng nhiều người lại vứt đi - Ảnh 4
Hạt dưa hấu chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa được sử dụng chủ yếu để điều trị mụn trứng cá và giúp có làn da đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Hạt lựu 

Lựu là loại quả thanh mát này chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Mặt khác, hạt lựu là một liều thuốc tốt cho sức khỏe và có thể giúp bạn giảm cân.

Cách ăn hạt lựu: Để tận hưởng những lợi ích của hạt lựu, hãy nhớ rắc chúng vào các bữa ăn giảm cân hoặc ép chúng để làm nước ép, rất tốt cho sức khỏe. 

6 loại củ quả quen thuộc có vỏ và hạt là 'thuốc quý' nhưng nhiều người lại vứt đi - Ảnh 5

Lựu là loại quả thanh mát này chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Mặt khác, hạt lựu là một liều thuốc tốt cho sức khỏe và có thể giúp bạn giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Hạt bơ 

Chúng ta đều biết bơ là một trong những loại trái cây tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã chứng minh rằng hạt bơ là một nguồn chưa được tận dụng và cực kỳ có lợi cho sức khỏe của tim và mạch máu.

Cách ăn hạt: Gọt bỏ phần vỏ nâu rồi phơi khô, sau đó cho xay hạt thành bột, bạn có thể dùng bột này để làm sinh tố hoặc các loại trà.  

6 loại củ quả quen thuộc có vỏ và hạt là 'thuốc quý' nhưng nhiều người lại vứt đi - Ảnh 6
Hạt bơ là một nguồn chưa được tận dụng và cực kỳ có lợi cho sức khỏe của tim và mạch máu - Ảnh minh họa: Internet

 

Món ăn Việt Nam vang danh thế giới, tuy nhiên ăn quá nhiều sẽ gây thiếu chất xơ

Món ăn Việt Nam vang danh thế giới, tuy nhiên ăn quá nhiều sẽ gây thiếu chất xơ

Một món ăn sáng ngon lành cho nhiều người Việt, được bạn bè quốc tế biết đến, được mệnh danh là ''món mỳ ngon nhất thế giới'', tuy nhiên ăn nhiều lại gây thiếu chất xơ cần thiết.

Xem thêm
Từ khóa:   dưa hấu hạt lựu vỏ quýt

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 1 giờ 32 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 2 phút trước
Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ