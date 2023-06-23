6 loại củ quả quen thuộc có vỏ và hạt là 'thuốc quý' nhưng nhiều người lại vứt đi

Vỏ bí xanh có vị hơi ngọt, tính mát, bao quanh bên ngoài quả bí. Loại vỏ này cứng và dày nên trong quá trình nấu ăn mọi người sẽ có thói quen vứt đi.

Bạn có thể làm sạch vỏ bí rồi phơi khô. Sau đó dùng vỏ bí khô đun cùng nước để uống, bạn sẽ vô cùng bất ngờ về công dụng của món trà rẻ tiền mà lại hiệu quả này.

Tuy nhiên, vỏ bí xanh lại là vị thuốc rất tốt, hỗ trợ chữa được nhiều bệnh. Vỏ bí xanh giúp thanh nhiệt, chữa ung nhọt, giảm phù nề, tiểu rắt, bổ tỳ.

Vỏ bí xanh có vị hơi ngọt, tính mát, bao quanh bên ngoài quả bí - Ảnh minh họa: Internet

Vỏ quýt

Quýt là thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng có tác dụng bồi bổ sức khỏe. Tất cả các bộ phận của quả quýt đều là những vị thuốc “vàng” quý giá.

Vỏ quýt vị cay nồng, tính ấm, tác dụng kiện tỳ ích khí, hóa đờm, chống nôn. Dùng trong các trường hợp ho có đờm nhiều, viêm khí phế quản, ăn uống khó tiêu. Mùi thơm của vỏ quýt cũng giúp tâm hồn thư thái an nhiên.

Bạn có thể kết hợp vỏ quýt cùng một số món ăn để tăng thêm hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng như rắc một ít vỏ quýt thái chỉ lên trên cháo đậu xanh hoặc cháo đậu đỏ. Bạn cũng có thể phơi khô vỏ quýt sau đó đun sôi cùng nước và uống. Khi chọn mua quýt để lấy vỏ làm thuốc, bạn nên chọn mua ở những nơi uy tín.

Vỏ quýt vị cay nồng, tính ấm, tác dụng kiện tỳ ích khí, hóa đờm, chống nôn - Ảnh minh họa: Internet

Vỏ táo

Vỏ táo rất giàu chất chống oxy hóa và hoạt chất sinh học, ăn cả vỏ táo rất tốt cho sức khỏe. Vỏ táo chứa nhiều hoạt chất sinh học như phenol, flavonoids. Các hoạt chất này có lợi trong điều trị bệnh huyết áp, giúp phòng ngừa và giảm tỉ lệ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ.

Ăn vỏ táo có thể làm giảm tỷ lệ mắc bệnh ung thư phổi. Các nghiên cứu chỉ ra rằng vỏ táo có hoạt tính chống oxy hóa mạnh, cao hơn so với các loại trái cây và rau củ khác.

Các chất trong vỏ táo có thể ức chế sự phát triển của vi khuẩn trong khoang miệng, tác dụng chống ăn mòn, bảo vệ răng. Vì vậy khi ăn táo, bạn bên rửa sạch và ăn cả vỏ để nhận được trọn vẹn lợi ích của loại quả này mang lại.

Ăn vỏ táo có thể làm giảm tỷ lệ mắc bệnh ung thư phổi - Ảnh minh họa: Internet

Hạt dưa hấu

Dưa hấu có vị béo, ngọt và sảng khoái, là một loại trái cây siêu mát khiến chúng ta nhớ đến mùa hè và tất cả những rung cảm hạnh phúc đi kèm với nó. Chúng ta đã có thói quen loại bỏ hạt khi ăn dưa hấu mà không hề biết chúng có tác dụng tuyệt vời. Hạt dưa hấu chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa được sử dụng chủ yếu để điều trị mụn trứng cá và giúp có làn da đẹp hơn.

Cách ăn: Hạt dưa hấu có thể được rang hoặc bạn có thể cho một ít dầu ô liu và một chút muối và nướng trong lò để có thêm hương vị tuyệt vời. Tuy nhiên, bạn cũng có thể ăn trực tiếp hạt với phần thịt của dưa hấu vì chúng rất dễ tiêu hóa.

Hạt dưa hấu chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa được sử dụng chủ yếu để điều trị mụn trứng cá và giúp có làn da đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Hạt lựu

Lựu là loại quả thanh mát này chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Mặt khác, hạt lựu là một liều thuốc tốt cho sức khỏe và có thể giúp bạn giảm cân.

Cách ăn hạt lựu: Để tận hưởng những lợi ích của hạt lựu, hãy nhớ rắc chúng vào các bữa ăn giảm cân hoặc ép chúng để làm nước ép, rất tốt cho sức khỏe.

Lựu là loại quả thanh mát này chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Mặt khác, hạt lựu là một liều thuốc tốt cho sức khỏe và có thể giúp bạn giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Hạt bơ

Chúng ta đều biết bơ là một trong những loại trái cây tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã chứng minh rằng hạt bơ là một nguồn chưa được tận dụng và cực kỳ có lợi cho sức khỏe của tim và mạch máu.

Cách ăn hạt: Gọt bỏ phần vỏ nâu rồi phơi khô, sau đó cho xay hạt thành bột, bạn có thể dùng bột này để làm sinh tố hoặc các loại trà.