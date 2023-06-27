Rau của bảo quản trong tủ lạnh được bao lâu và nếu ăn rau củ hỏng có nguy hại gì đến sức khỏe?

Theo các chuyên gia, nếu biết cách riêng để bảo quản mỗi loại, chúng sẽ để được lâu hơn và ngon hơn. Dưới đây là thời gian bảo quản từng loại rau củ quả được đăng trên website Bệnh viện Đa khoa Vinmec.

Rất nhiều người nội trợ có thói quen tích trữ thực phẩm và bảo quản trong tủ lạnh dùng dần để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, nếu như không biết cách bảo quản khoa học, chúng sẽ gây hại cho sức khỏe .

Nếu dự định ăn táo mỗi ngày, bạn có thể giữ chúng trong nhiệt độ phòng tối đa 1 tuần. Tuy nhiên, táo sẽ có hạn sử dụng lâu hơn rất nhiều (từ 4 - 6 tuần) nếu được bảo quản trong tủ lạnh. Táo tỏa ra khí ethylene, khiến các loại rau củ tươi sống khác chín nhanh hơn. Vì vậy, tốt nhất nên để táo tránh xa các loại trái cây và rau khác trừ khi bạn muốn chúng chín nhanh.

Táo sẽ có hạn sử dụng lâu hơn rất nhiều (từ 4 - 6 tuần) nếu được bảo quản trong tủ lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Cà chua

Cà chua sẽ giữ được bên ngoài cho đến khi chín mềm. Sau khi chín, chúng sẽ tươi thêm 1 tuần nữa trong nhiệt độ phòng hoặc trong tủ đựng thức ăn tránh nắng hoặc nhiệt. Bạn không nên cho cà chua vào tủ lạnh vì sẽ làm thay đổi mùi vị, giảm chất dinh dưỡng và nhanh hỏng hơn. Nhưng có một ngoại lệ là hãy đặt cà chua vào tủ lạnh nếu bạn đã cắt chúng.

Bông cải xanh và súp lơ trắng

Bông cải xanh và súp lơ trắng sẽ để được trong tủ lạnh từ 3 - 5 ngày. Tốt nhất nên đặt chúng trong ngăn kéo tránh xa các món khác.

Bông cải xanh và súp lơ trắng sẽ để được trong tủ lạnh từ 3 - 5 ngày - Ảnh minh họa: Internet

Xà lách và các loại rau xanh

Bạn nên giữ rau diếp và các loại rau lá xanh khác - như cải xoăn, rau bina hoặc cải thìa, trong tủ lạnh. Rau diếp nên giữ trong 1 - 2 tuần. Rau bina, hay còn gọi là bó xôi / chân vịt, sẽ không tươi ngon quá 1 tuần. Các loại rau xanh khác sẽ tươi trong 4 ngày nếu để tủ lạnh. Nếu chọn rau xanh được đóng gói hoặc đóng túi sẵn, chúng sẽ giữ được ít thời gian hơn - chỉ khoảng 3 - 5 ngày. Đừng để rau xanh đóng túi quá 2 ngày sau khi mở.

Các loại củ

Đặt các loại rau củ tươi sống - như cà rốt, củ cải vàng, củ cải đỏ và củ dền, vào tủ lạnh. Cà rốt và củ cải đỏ (hình tròn) sẽ tươi lâu trong tủ lạnh đến 3 tuần. Củ cải vàng và củ dền sẽ để được khoảng 2 tuần. Nếu bảo quản cà rốt trong ngăn đá, bạn nên trụng nước sôi trong 2 phút, rồi cho vào túi nilon kín trước. Làm như vậy có thể trữ cà rốt lên đến 8 - 12 tháng.

Thay vì để trong tủ lạnh, tốt nhất bạn nên để khoai tây và khoai lang trong tủ đựng thức ăn hoặc nơi tối và thoáng mát. Khoai tây để trong tủ lạnh có thể bị sẫm màu khi nấu và có vị ngọt. Ngay cả ở nhiệt độ phòng, chúng vẫn có thể tươi ngon 10 ngày. Lưu ý, không đặt khoai tây sát nền đất nhằm tránh nảy mầm và gây ngộ độc.

Bảo quản các loại rau củ - Ảnh minh họa: Internet

Các loại bí

Bí đao và bí xanh sẽ tươi đến 5 ngày trong tủ lạnh. Bí ngô hoặc bí đỏ có thể giữ được lâu hơn rất nhiều. Chúng sẽ tồn tại đến 3 tháng trong một nơi tối, mát mẻ như tủ đựng thức ăn, hầm rượu hoặc tủ lạnh. Nhưng sau khi đã bổ hoặc cắt nhỏ, bạn cần giữ lạnh bí trong hộp kín và bảo quản được trong 1 tuần.

Tỏi và hành củ

Giữ tỏi và hành củ ở nơi tối và mát trong tủ đựng thức ăn bình thường. Ở nhiệt độ lạnh, tỏi dễ bị thối bên trong và hành củ sẽ dễ bị mốc, mềm nhũn. Ở nhiệt độ thường, tỏi có thể sử dụng trong 2 tháng, còn hành được bảo quản trong 1 tháng.

Nếu đã tách các tép tỏi, tốt nhất nên cho vào tủ lạnh. Giữ tỏi và hành tây tách biệt để mùi nồng của chúng không ảnh hưởng đến hương vị của các loại trái cây và rau củ tươi sống khác.

Giữ tỏi và hành củ ở nơi tối và mát trong tủ đựng thức ăn bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi bảo quản rau củ trong tủ lạnh

“Để quên" rau củ quả quá lâu trong tủ lạnh

Trong thời điểm dịch bệnh trở lại khiến việc đi chợ mỗi ngày gần như là bất khả thi, nhiều bố mẹ có xu hướng mua khá nhiều rau củ quả và trữ trong tủ lạnh. Tuy nhiên, thời hạn bảo quản của mỗi loại rau củ quả đều có sự khác biệt.

Cụ thể, rau xà lách có thể giữ được độ tươi tận 10 ngày nếu bảo quản đúng cách trong tủ lạnh. Song, một số loại rau củ như bắp cải, các loại nấm, măng tây chỉ có thể bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh trong 2-3 ngày.

Việc mua quá nhiều rau củ quả sẽ khiến bố mẹ vô tình quên để ý đến thời hạn của các loại rau củ quả. Đặc biệt, rau củ quả bị hư không những gây hại đến sức khoẻ của các thành viên, ảnh hưởng đến các loại thực phẩm khác mà còn gây mất vệ sinh cho tủ lạnh. Vậy nên, để tránh điều này, mẹ nên lưu ý đến thời gian để kịp thời ăn nhé!

Để rau quá lâu trong tủ lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Để luôn rau củ quả còn “bẩn" vào tủ lạnh

Trước khi bảo quản rau củ quả trong tủ lạnh, mẹ nên rửa sạch bùn đất, phân bón còn dính ở vỏ ngoài. Công đoạn này giúp ngăn vi khuẩn, vi rút gây hại bám bên ngoài rau củ quả tiếp tục sinh sôi nảy nở. Nhờ đó, rau củ quả của mẹ sẽ được bảo quản lâu hơn và ngăn chúng phát triển lây sang những loại thực phẩm khác trong tủ lạnh.