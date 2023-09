Tìm hiểu về bệnh nhồi máu não

Trước khi tìm hiểu về cách chăm sóc bệnh nhân nhồi máu não, chúng ta cũng nên biết qua về căn bệnh nhồi máu não - một trong những bệnh lý nguy hiểm thường gặp ở người cao tuổi. Nhồi máu não là một quá trình bệnh lý làm giảm lưu lượng tuần hoàn tới một vùng của não do bị hẹp, tắc mạch máu não hay do ảnh hưởng của việc hạ huyết áp. Trong khi đó, thiếu máu não là tình trạng một phần của não ngừng cung cấp máu. Nếu việc thiếu cung cấp máu không được sớm khắc phục hoặc tiếp tục kéo dài thì phần não sẽ bị hoại tử do ảnh hưởng của việc thiếu oxy và glucose. Vùng não khi bị hoại tử do thiếu cung cấp máu được gọi là nhồi máu não.