Tung bộ ảnh đón sinh nhật ở tuổi 32, Đàm Tùng Vận khiến netizen xuýt xoa trước vẻ đẹp tựa như tiên nữ hạ phàm

Ở tuổi 32 Đàm Tùng Vận vẫn khiến người hâm mộ bất ngờ trước nhan sắc thuộc hàng cực phẩm của mình.

Vốn được biết đến là một trong những nữ diễn viên sở hữu tài năng hiếm hoi của Cbiz khi có thể làm tốt ở nhiều vai trò khác nhau trong các bộ phim từ hiện đại đến cổ trang. Mới đây, Đàm Tùng Vận đã khiến cho netizen xứ Trung được một phen bấn loạn trước vẻ đẹp cực phẩm trong bộ ảnh đón sinh nhật lần thứ 32 của mình.

Nhan sắc bất chấp mọi góc chụp của Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet Được biết bộ ảnh sinh nhật này được phòng làm việc của nữ diễn viên đăng tải lên MXH với tổng cộng 18 bức ảnh vô cùng xinh đẹp. Trong đó, Tùng Vận gây ấn tượng khi mặc trang phục truyền thống màu trắng kèm nơ buộc tóc xanh.

Dù chụp ở góc cận mặt hay góc nghiêng, mỹ nhân họ Đàm vẫn khiến khán giả xuýt xoa bởi làn da trắng mịn không tì vết, các đường nét trên gương mặt đều nhỏ nhắn và cân đối. Cô nàng dường như chỉ trang điểm nhẹ, nhưng vẫn toát lên khí chất ngút ngàn trong từng tấm ảnh. Ở tuổi 32 nữ diễn viên vẫn sở hữu nhan sắc tựa như tiên nữ hạ phàm - Ảnh: Internet Ngay sau khi loạt ảnh trên được đăng tải, công chúng khắp nơi đã dành nhiều lời khen có cánh cho nhan sắc thuộc hàng cực phẩm của cô nàng. Bên cạnh đó, khán giả không quên gửi lời chúc tốt đẹp đến nữ diễn viên.

Cụ thể với netizen xứ Trung, Đàm Tùng Vận không chỉ đơn thuần là một nữ diễn viên tài năng, xinh xắn, mà cô còn sở hữu nhân cách vàng và đời tư trong sạch. Với những gì đã - đang và sẽ cống hiến cho người hâm mộ, cô xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất. Một số bình luận của khán giả: - Chúc chị yêu tuổi mới thật thành công nha. - Lưu ảnh mà rung tay luôn á, vì chị đẹp ná thở. - Nhan sắc này đóng thêm một bộ cổ trang là đúng bài. - Sinh nhật nên chụp ảnh ở sa mạc mới chịu. Bên cạnh danh hiệu nữ thần thanh xuân mà khán giả ưu ái đặt cho Tùng Vận, cô còn gây ấn tượng bởi nhiều dạng vai khác. Bộ phim gần đây của Đàm Tùng Vận - Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám đóng cùng Lâm Canh Tân đạt được nhiều thành tích nổi bật trên các nền tảng chiếu.

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