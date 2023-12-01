Từng bị hủy bỏ lịch phát sóng vì nam phụ dính phong sát ngầm, không ngờ Ninh An Như Mộng thuận lợi ra mắt là nhờ công của người này!

Trước đó, phim được dự kiến ​​phát sóng lúc 19h ngày 19/5 đã bị đoàn làm phim hoãn lại vì lý do kỹ thuật. Tuy nhiên, cư dân mạng suy đoán rằng, nguyên nhân có thể liên quan đến nam chính thứ 3 Châu Tuấn Vỹ trong phim. Cụ thể, vào tháng 2, nam diễn viên Châu Tuấn Vỹ từng bị cấm phát ngôn trên trang cá nhân Weibo với lý do có hành vi trái pháp luật.

Như vậy là hành trình kéo dài 38 tập của bộ phim Ninh An Như Mộng đã chính thức khép lại với cái kết có hậu, tràn ngập hạnh phúc.

Bộ phim Ninh An Như Mộng đã chính thức khép lại với cái kết có hậu, tràn ngập hạnh phúc.

Nam diễn viên Châu Tuấn Vỹ từng bị cấm phát ngôn trên trang cá nhân Weibo với lý do có hành vi trái pháp luật.

Sau đó, xuất hiện hàng loạt tin đồn về lịch công chiếu của Ninh An Như Mộng nhưng đều 'sai bét', cho tới đầu tháng 11, đoàn phim bắt đầu thông báo chiếu khiến netizen được một phen bất ngờ, hầu hết ai cũng không tin là sự thật. Gần đây, truyền thông xứ Trung còn có thông tin được dỡ bỏ lệnh cấm có sự tác động của Diệp Hy Nguyệt, người thủ vai ác nữ Tiết Thù trong phim.



Truyền thông xứ Trung còn có thông tin được dỡ bỏ lệnh cấm có sự tác động của Diệp Hy Nguyệt, người thủ vai ác nữ Tiết Thù trong phim.

Được biết, Diệp Hy Nguyệt sinh năm 1994. Cô gây ấn tượng mạnh mẽ khi góp mặt trong các phim như Trầm Vụn Hương Phai, G Storm, Ô Lan Mục Kỵ Đơn Nguyên, Ô Lan Mục Kỵ Đơn Nguyên,..

Cô tốt nghiệp trường Đại học London (UCL) tại Anh với bằng cử nhân kinh tế và thạc sĩ khoa học. Sau khi về nước, nữ diễn viên làm việc trong tổ chức tài chính Quốc gia, trở thành thành viên ủy ban đánh giá đầu tư của một trụ sở ngân hàng nổi tiếng.

Ngoài ra, nữ diễn viên còn tự mở công ty gia đình, đồng chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế CICC với chứng chỉ Quản lý Tài sản đến từ Viện quản lý tài chính Hoa Kỳ. Nữ diễn viên cũng được Hội đồng doanh nhân trẻ APEC lựa chọn là đại diện lãnh đạo trẻ xuất sắc trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Với địa vị cao và nguồn tài chính khổng lồ như thế, có tin đồn cho rằng trước đó cô là một trong những nhà đầu tư sản xuất của Ninh An Như Mộng. Thế nên, cô đã lợi dụng mối quan hệ sẵn có bản thân để "mở đường" giúp siêu phẩm đẩy nhanh lịch chiếu.

Cô gây ấn tượng mạnh mẽ khi góp mặt trong phim Trầm Vụn Hương Phai.

Có tin đồn cho rằng trước đó cô là một trong những nhà đầu tư sản xuất của Ninh An Như Mộng.

Ninh An Như Mộng dù vấp phải hàng loạt những tranh cãi về phục trang, tạo hình, cảnh quay, nhưng tác phẩm vẫn thu về hàng loạt những thành tích khá tốt. Cụ thể, phim từng vượt mốc 100 triệu view/ngày, thị phần chiếm tới 35.2%, nhiệt độ (độ hot, phủ sóng) toàn mạng là 18.818 điểm.