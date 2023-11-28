Ninh An Như Mộng 'đại thắng' cuối năm 2023 nhưng vẫn khiến khán giả ngao ngán vì góc quay 'xấu đau xấu đớn' của đạo diễn Chu Duệ Bân

Theo đó, vấn đề lớn nhất của Ninh An Như Mộng nằm ở góc quay quá dìm nhan sắc diễn viên. Cả Bạch Lộc lẫn Trương Lăng Hách đều có tạo hình ổn nhưng khi lên phim, đạo diễn đã tìm ra mọi góc xấu nhất cho lên hình.

Ninh An Như Mộng là dự án phim "làm mưa làm gió" màn ảnh Hoa ngữ cuối năm 2023. Couple chính là dàn diễn viên siêu hot như Bạch Lộc - Trương Lăng Hách càng khiến bộ phim tăng nhiệt, nhưng khi lên sóng, phim khiến khán giả vỡ mộng vì loạt lý do.

Chu Duệ Bân thường xuyên sử dụng các góc máy quay tròn để thể hiện cảm xúc của nhân vật. Điều này ảnh hưởng lớn tới trải nghiệm xem phim của khán giả. Ống kính của vị đạo diễn này bị ví như "lồng máy giặt" khiến người xem chóng mặt. Bên cạnh đó, đạo diễn người Hong Kong, Trung Quốc còn có những góc máy khó hiểu, khiến các diễn viên lộ khuyết điểm ngoại hình, trở nên xấu xí hơn trên màn ảnh.

Những khoảnh khắc dàn nhân vật chính bị biến dạng khuôn mặt do hiệu ứng slow motion không đúng lúc, hay setup ánh sáng thiếu tinh tế đã khiến hội mỹ nam mỹ nữ của phim "xấu đau xấu đớn", bị khán giả ngỡ là phim hài.

Dù bị chê bai thậm tệ vì góc quay xầu, song Ninh An Như Mộng vẫn có rating và thành tích đáng nể trên các BXH phim.

"Ninh an như mộng" là một dự án cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình "Khôn Ninh" của tác giả Thời Kính.

Bộ phim kể về cuộc đời của nữ chính Khương Tuyết Ninh không nơi nương tựa, kiếp trước bởi vì muốn tự bảo vệ mình và cũng bởi vì lòng tham của mình mà nàng không từ thủ đoạn giành lấy quyền thế, bày ra trăm phương ngàn kế để leo lên được đến vị trí hoàng hậu.

Nhưng nàng đã giẫm đạp lên vô số chân tâm của người khác mà phải nhận lấy sự phản bội của chính thanh mai trúc mã của mình.

Đế sư Tạ Nguy đương triều bởi vì chịu ơn cứu mạng của Khương Tuyết Ninh mà phải giúp nàng mưu phản, bức vua thoái vị, hoàng đế băng hà, Khương Tuyết Ninh mới biết được bản thân đã mất đi người mà nàng xem trọng nhất...