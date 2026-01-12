Nữ diễn viên nổi tiếng bất ngờ bị tẩy chay vì 'than nghèo kể khổ'

Các tài khoản của Diêm Học Tinh bị cấm theo dõi. Nữ diễn viên vấp phải tranh cãi khi nói gia đình con trai chỉ thu nhập vài trăm nghìn NDT mỗi năm.

khi livestream trên nền tảng Douyin, Diêm Học Tinh tiết lộ con trai của cô - Lâm Ngạo Phi - theo nghiệp diễn, thù lao một phim là "vài trăm nghìn nhân dân tệ" và mỗi năm chỉ có một phim. Con dâu cô là diễn viên nhà hát kịch sân khấu, thu nhập "còn thấp hơn", đôi vợ chồng đã có em bé.

Theo Diêm Học Tinh, chi phí vận hành đại gia đình mỗi năm là 1,8 triệu tệ (6,7 tỷ đồng). Cô cảm thấy vợ chồng con trai kiên trì được là "việc vô cùng khó khăn, vất vả". Con trai cô chịu áp lực lớn trong lĩnh vực phim truyền hình, hiện anh có "lối thoát" là đến trường quay Hoành Điếm ở tỉnh Chiết Giang tìm kiếm thêm cơ hội diễn xuất.

 

Theo Sina, năm 2024, thu nhập bình quân theo đầu người tại Trung Quốc là hơn 41.000 nhân dân tệ (154 triệu đồng). Sự chênh lệch giữa mức thu nhập bình quân và thu nhập mà Diêm Học Tinh công khai dấy vô số bình luận trên mạng xã hội, phần lớn ý kiến chỉ trích diễn viên.

Nhiều người cho rằng Diêm Học Tinh "than nghèo kể khổ" là biểu hiện của sự thiếu đồng cảm với những người lao động khác, nới rộng khoảng cách giàu nghèo. 

Nữ diễn viên nổi tiếng bất ngờ bị tẩy chay vì 'than nghèo kể khổ' - Ảnh 1

Tối 11/1, Diêm Học Tinh đăng thư xin lỗi dài trên WeChat, thừa nhận phát ngôn xuất phát từ “sự lệch lạc trong suy nghĩ” và cho biết bản thân đã dần quên đi cội nguồn, đánh mất sự tôn trọng đối với đời sống, lao động của người dân. Nữ diễn viên bày tỏ sự hối hận sâu sắc, cam kết điều chỉnh giá trị sống, giữ nhân dân làm nền tảng cho mọi hoạt động nghệ thuật trong tương lai.

“Tôi lớn lên trong một gia đình bình thường. Cuộc sống nghệ thuật của tôi được nuôi dưỡng bởi sự ấm áp và cuộc sống thường nhật của những người dân làng. Tôi luôn nghĩ mình nhớ mọi thứ và sẽ không bao giờ quên. Nhưng trên thực tế, thời gian trôi qua, môi trường đã thay đổi. Nghe thấy tiếng vỗ tay và nhận được hoa, tôi dần quen với việc được người khác tâng bốc, quên đi cội nguồn.

Tôi nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn, nhưng vô thức, tôi nhầm lẫn điều này với cảm giác vượt trội, quên đi quá khứ của mình. Tôi coi người dân và quần chúng như hai từ mơ hồ, thay vì những con người sống động, đáng kính, gắn bó với cội nguồn của tôi. Những lời tôi nói là bằng chứng cho lối suy nghĩ lệch lạc này, bởi trong trái tim tôi, sự tôn trọng và kính trọng quan trọng nhất đã bị hoen ố. Tôi quên mất cội nguồn của mình. Sau khi nhận ra điều này, tôi vô cùng đau khổ. Tôi căm ghét phần con người mình khi đã vô thức thể hiện sự khinh miệt”, nữ diễn viên chia sẻ.

Nữ diễn viên nổi tiếng bất ngờ bị tẩy chay vì 'than nghèo kể khổ' - Ảnh 2

Diêm Học Tinh sinh năm 1972 tại tỉnh Cát Lâm, là diễn viên hạng nhất của Đoàn Nghệ thuật Hải quân Trung Quốc. Cô được biết đến rộng rãi qua bộ phim truyền hình Lưu Lão Căn, Tiểu Bạch Ngọc Sương, Người nhà quê ở thành phố, Phụ nữ làm quan, Lan đồng hoa khai...

Con trai cô là Lâm Ngạo Phi, sinh năm 1993. Lâm Ngạo Phi cũng theo nghiệp diễn viên, tốt nghiệp Học viện Kịch nghệ Trung ương.

Phim 'Đường cung kỳ án' của Bạch Lộc và Vương Tinh Việt ấn định lên sóng

Phim 'Đường cung kỳ án' của Bạch Lộc và Vương Tinh Việt ấn định lên sóng

Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết "Đường cung kỳ án chi huyết ngọc thiết" của tác giả Sâm Lâm Lộc, xoay quanh những vụ án ly kỳ chốn thâm cung triều Đại Đường, đan xen yếu tố điều tra, đấu trí và số phận con người.

