Ngoại hình phong độ của "chồng quốc dân" tại Nam vương Siêu quốc gia: Khiến hội chị em xin "in tư" rầm rầm

Sao quốc tế 18/07/2022 10:40

Cuộc thi Mister Supranational - Nam vương Siêu quốc gia 2022 đã diễn ra tại Ba Lan vào sáng ngày 17/7 (theo giờ Việt Nam). Cuộc thi có sự góp mặt của 34 thí sinh điển trai, tài năng khiến cho các chị em phải “đổ ầm ầm”. Một trong số những nam thí sinh được nhiều người xin “in tư” nhất chính là đại diện đến từ Hàn Quốc - Han Jeong Wan.

Han Jeong Wan sinh năm 1998, anh đang theo học khoa Quảng cáo và Truyền thông tại Đại học Cheongju, Hàn Quốc. Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m82 cùng thân hình cường tráng, cơ bụng 6 múi và đặc biệt là bờ vai rộng nên Han Jeong Wan đã theo đuổi nghề người mẫu chuyên nghiệp. Sau khi đăng quang cuộc thi Mister International Korea 2021, anh có cơ hội được hợp tác với nhiều nhãn hàng lớn.

Ngoại hình phong độ của 'chồng quốc dân' tại Nam vương Siêu quốc gia: Khiến hội chị em xin 'in tư' rầm rầm - Ảnh 1
 Han Jeong Wan đã sõ màn thể hiện xuất sắc tại cuộc thi Mister Supranational - Nam vương Siêu quốc gia 2022 - Ảnh: Internet
Ngoại hình phong độ của 'chồng quốc dân' tại Nam vương Siêu quốc gia: Khiến hội chị em xin 'in tư' rầm rầm - Ảnh 2
Han Jeong Wan đăng quang cuộc thi Mister International Korea 2021 - Ảnh: Internet

Han Jeong Wan đã chăm chỉ đến phòng gym 6 buổi một tuần. Ngoài ra, anh còn yêu thích nhiều bộ môn thể thao dưới nước như bơi, lặn. Nam thần sinh năm 1998 được truyền thông Hàn Quốc gọi là “Mỹ nam khỏe nhất” năm 2021. Nhờ có kinh nghiệm làm người mẫu nên Han Jeong Wan trông đầy tự tin trước ống kính máy quay tại cuộc thi.

Ngoại hình phong độ của 'chồng quốc dân' tại Nam vương Siêu quốc gia: Khiến hội chị em xin 'in tư' rầm rầm - Ảnh 3
Han Jeong Wan có một thân hình cường tráng, body 6 múi - Ảnh: Internet

Ngoại hình phong độ của 'chồng quốc dân' tại Nam vương Siêu quốc gia: Khiến hội chị em xin 'in tư' rầm rầm - Ảnh 4

Ngoại hình phong độ của 'chồng quốc dân' tại Nam vương Siêu quốc gia: Khiến hội chị em xin 'in tư' rầm rầm - Ảnh 5

Trong đêm chung kết, Tuy, Han Jeong Wan đã không thể lọt vào top 10, khiến cho nhiều người không khỏi tiếc nuối nhưng anh đã vượt qua nhiều thí sinh để giành được giải thưởng Mister Supra Model. Chiến thắng này là chiếc vé giúp anh có mặt trong top 20 chung cuộc. 

Ngoại hình phong độ của 'chồng quốc dân' tại Nam vương Siêu quốc gia: Khiến hội chị em xin 'in tư' rầm rầm - Ảnh 6

Ngoại hình phong độ của 'chồng quốc dân' tại Nam vương Siêu quốc gia: Khiến hội chị em xin 'in tư' rầm rầm - Ảnh 7

Han Jeong Wan sở hữu phong cách thời trang hiện đại, năng động. Khi không vướng bận lịch trình thì anh thường diện những item như áo phông, áo hoodie, quần jeans,... Phong cách này khiến anh có một hình ảnh dễ thương, khác hẳn với hình ảnh cool ngầu khi xuất hiện trên bìa tạp chí hoặc trong cuộc thi, chúng ta có thể thấy những hình ảnh đấy khi dạo quanh trang cá nhân của anh. Han Jeong Wan được nhiều người ưu ái nhận xét rằng có vẻ ngoài đẹp không kém gì các idol, diễn viên. Khán giả vẫn cảm thấy tiếc khi anh không thể lọt vào top sâu để cạnh tranh ngôi vị Nam vương Siêu quốc gia.

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Từ khóa:   Han Jeong Wan Nam vương Siêu Quốc gia 2022 Đấu trường nhan sắc

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