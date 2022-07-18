Ngoại hình phong độ của "chồng quốc dân" tại Nam vương Siêu quốc gia: Khiến hội chị em xin "in tư" rầm rầm

Han Jeong Wan sinh năm 1998, anh đang theo học khoa Quảng cáo và Truyền thông tại Đại học Cheongju, Hàn Quốc. Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m82 cùng thân hình cường tráng, cơ bụng 6 múi và đặc biệt là bờ vai rộng nên Han Jeong Wan đã theo đuổi nghề người mẫu chuyên nghiệp. Sau khi đăng quang cuộc thi Mister International Korea 2021, anh có cơ hội được hợp tác với nhiều nhãn hàng lớn.

Han Jeong Wan đã sõ màn thể hiện xuất sắc tại cuộc thi Mister Supranational - Nam vương Siêu quốc gia 2022 - Ảnh: Internet

Han Jeong Wan đăng quang cuộc thi Mister International Korea 2021 - Ảnh: Internet

Han Jeong Wan đã chăm chỉ đến phòng gym 6 buổi một tuần. Ngoài ra, anh còn yêu thích nhiều bộ môn thể thao dưới nước như bơi, lặn. Nam thần sinh năm 1998 được truyền thông Hàn Quốc gọi là “Mỹ nam khỏe nhất” năm 2021. Nhờ có kinh nghiệm làm người mẫu nên Han Jeong Wan trông đầy tự tin trước ống kính máy quay tại cuộc thi.