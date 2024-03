Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc gây sốt khi biến hậu trường phim thành sàn catwalk

Những ngày qua dự án Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng do Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh húc đã chính thức khai máy. Nhiều khán giả vô cùng háo hức hóng đợi những hình ảnh hậu trường của cặp đôi.

Kết hợp với Trần Tinh Húc, Địch Lệ Nhiệt Ba được kỳ vọng sẽ “hâm nóng” lại tên tuổi sau nhiều dự án chưa thành công. Trước đó, phim An Lạc Truyện do cô và Cung Tuấn đóng chính không đạt được hiệu ứng như mong đợi, phần vì phong độ diễn xuất, một phần do sự cạnh tranh từ các phim lên sóng cùng thời điểm.

Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vĩ Ngư, phim còn có tên khác là Cú Rời Đất Xanh. Trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai Nhiếp Cửu La - hậu duệ của một tổ chức nổi tiếng "quấn đầu quân", tồn tại từ thời Tần Thủy Hoàng, còn Trần Tinh Húc hóa thân thành nam chính Viêm Thác.

Nhiếp Cửu La và Viêm Thác sau một lần gặp gỡ rồi vô tình dính líu tới nhau bất tri bất giác, cả hai cùng nhau làm việc và dần dần khám phá ra nhiều sự thật được giấu kín...