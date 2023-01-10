Cận kề Tết Nguyên Đán 2023, fan xót xa khi nghe điều ước giản dị của Vương Hạc Đệ

Sao quốc tế 10/01/2023 17:21

Thành công trong sự nghiệp diễn xuất luôn là điều mà các diễn viên mong muốn có được nhưng đổi lại họ cũng sẽ không có nhiều thời gian để dành cho gia đình của mình.

Trong năm 2022, màn ảnh Hoa ngữ chứng kiến sự vươn lên vượt trội của dàn diễn viên lứa sau 1995. Đặc biệt, thời gian qua, cái tên gây sốt rầm rồ chính là Vương Hạc Đệ.

Sau thành công của "Thương lan quyết", đóng cặp với Ngu Thư Thân, Vương Hạc Đệ tiếp tục gây ấn tượng với "Phù đồ duyên". Từ một diễn viên tự nhận phải đi xin vai diễn, nam diễn viên "một bước lên hương" và đang được săn đón không khác gì một ngôi sao hạng A của Hoa ngữ.

Cận kề Tết Nguyên Đán 2023, fan xót xa khi nghe điều ước giản dị của Vương Hạc Đệ - Ảnh 1

Chính vì sự thành công không ngờ này mà tài nguyên cũng như giá trị thương mại của Vương Hạc Đệ tăng lên một cách chóng mặt. Nam diễn viên liên tục xuất hiện tại các sự kiện, cũng như là gương mặt đại diện cho các nhãn hàng hay trang bìa tạp chí khiến ngôi sao sinh năm 1998 liên tục bận rộn không ngớt. Vừa qua, danh tiếng Vương Hạc Đệ còn vượt qua nhiều tên tuổi top đầu như Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi để đứng nhất bảng xếp hạng chỉ số truyền thông. 

Cận kề Tết Nguyên Đán 2023, fan xót xa khi nghe điều ước giản dị của Vương Hạc Đệ - Ảnh 2

Mới đây, khi được hỏi bản thân ước nguyện điều gì cho năm mới, Vương Hạc Đệ nói đơn giản rằng: "Hình như năm nào tôi cũng ở đoàn phim hoặc trên sân khấu vào dịp sát Tết, nên tôi chỉ muốn năm mới có thể về nhà bên gia đình mà thôi!". Khi nghe điều ước của nam chính Phù Đồ Duyên ai nấy cũng đều phải xúc động. 

Được biết, bố mẹ Vương Hạc Đệ mở một cửa hàng xiên que chiên ở quê nhà Lạc Sơn, Tứ Xuyên. Sau này khi Vương Hạc Đệ đã trở thành một ngôi sao lớn, anh ấy vẫn trở về nhà để giúp bố mẹ phục vụ ở cửa hàng.

Vương Hạc Đệ là một chàng trai rất hiếu thảo, khi tham gia một chương trình tạp kỹ, lần đầu tiên cậu phải gọi điện cho những người thân thiết nhất liền nghĩ ngay đến mẹ mình. Anh cũng bị người đi đường bắt gặp khi dùng thân hình to lớn của mình để che chở cho mẹ trên xe buýt đông đúc, chật chội.

Cận kề Tết Nguyên Đán 2023, fan xót xa khi nghe điều ước giản dị của Vương Hạc Đệ - Ảnh 3

Hiện tại, Vương Hạc Đệ vẫn trong thời gian quay hình cho bộ phim ngôn tình hiện đại Dĩ Ái Vi Doanh đóng cùng Bạch Lộc. Ngoài ra, anh còn tham gia đêm hội cuối năm của nhiều nhà đài lớn. Với quỹ thời gian vô cùng bận rộn như vậy, người hâm mộ cũng bày tỏ hy vọng nam diễn viên sẽ giữ sức khỏe để đạt được những thành công như anh mong muốn!

Giải mã sức hút 'khó cưỡng' của Vương Hạc Đệ sau thành công của 'Thương Lan Quyết'

Giải mã sức hút 'khó cưỡng' của Vương Hạc Đệ sau thành công của 'Thương Lan Quyết'

Với những ngôi sao trẻ Hoa ngữ, Vương Hạc Đệ đang là cái tên khá nổi bật sau thành công của bộ phim "Thương Lan Quyết".

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Thương Lan Quyết Phù Đồ Duyên Dĩ Ái Vi Doanh phim hoa ngữ sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Giải mã sức hút 'khó cưỡng' của Vương Hạc Đệ sau thành công của 'Thương Lan Quyết'

Giải mã sức hút 'khó cưỡng' của Vương Hạc Đệ sau thành công của 'Thương Lan Quyết'

Giữa lúc dân tình 'đẩy thuyền' Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ sau loạt ảnh tình tứ, Trương Lăng Hách liền có động thái lạ trên mạng xã hội

Giữa lúc dân tình 'đẩy thuyền' Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ sau loạt ảnh tình tứ, Trương Lăng Hách liền có động thái lạ trên mạng xã hội

Bạch Lộc bất ngờ hóa cô dâu, sánh đôi ngọt ngào cùng Vương Hạc Đệ trong Dĩ Ái Vi Doanh khiến dân tình 'lụi tim'

Bạch Lộc bất ngờ hóa cô dâu, sánh đôi ngọt ngào cùng Vương Hạc Đệ trong Dĩ Ái Vi Doanh khiến dân tình 'lụi tim'

Vắng Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ bỗng hóa thành diễn viên tầm thường đến kỳ lạ

Vắng Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ bỗng hóa thành diễn viên tầm thường đến kỳ lạ

Nghi ngờ biển số xe giả, siêu xe có biển số ngũ quý của Vương Hạc Đệ bị cảnh sát cẩu đi

Nghi ngờ biển số xe giả, siêu xe có biển số ngũ quý của Vương Hạc Đệ bị cảnh sát cẩu đi

Rộ tin Vương Hạc Đệ và Trần Phi Vũ hợp tác trong một dự án phim song nam chủ?

Rộ tin Vương Hạc Đệ và Trần Phi Vũ hợp tác trong một dự án phim song nam chủ?

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đang làm việc, nam công nhân bất ngờ rơi xuống từ tầng 3 và cái kết thương tâm

Đang làm việc, nam công nhân bất ngờ rơi xuống từ tầng 3 và cái kết thương tâm

Video 38 phút trước
Mẹ bỏ rơi con sơ sinh vì 'đã có 2 con và không có việc làm'

Mẹ bỏ rơi con sơ sinh vì 'đã có 2 con và không có việc làm'

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
3 ngư dân câu được 2 con cá trê khổng lồ nặng 120kg và 85kg trong hồ

3 ngư dân câu được 2 con cá trê khổng lồ nặng 120kg và 85kg trong hồ

Video 1 giờ 6 phút trước
Danh tính nam sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm

Danh tính nam sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Sao quốc tế 1 giờ 47 phút trước
Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay