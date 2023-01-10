Cận kề Tết Nguyên Đán 2023, fan xót xa khi nghe điều ước giản dị của Vương Hạc Đệ

Sau thành công của "Thương lan quyết", đóng cặp với Ngu Thư Thân, Vương Hạc Đệ tiếp tục gây ấn tượng với "Phù đồ duyên". Từ một diễn viên tự nhận phải đi xin vai diễn, nam diễn viên "một bước lên hương" và đang được săn đón không khác gì một ngôi sao hạng A của Hoa ngữ.

Trong năm 2022, màn ảnh Hoa ngữ chứng kiến sự vươn lên vượt trội của dàn diễn viên lứa sau 1995. Đặc biệt, thời gian qua, cái tên gây sốt rầm rồ chính là Vương Hạc Đệ .

Chính vì sự thành công không ngờ này mà tài nguyên cũng như giá trị thương mại của Vương Hạc Đệ tăng lên một cách chóng mặt. Nam diễn viên liên tục xuất hiện tại các sự kiện, cũng như là gương mặt đại diện cho các nhãn hàng hay trang bìa tạp chí khiến ngôi sao sinh năm 1998 liên tục bận rộn không ngớt. Vừa qua, danh tiếng Vương Hạc Đệ còn vượt qua nhiều tên tuổi top đầu như Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi để đứng nhất bảng xếp hạng chỉ số truyền thông.

Mới đây, khi được hỏi bản thân ước nguyện điều gì cho năm mới, Vương Hạc Đệ nói đơn giản rằng: "Hình như năm nào tôi cũng ở đoàn phim hoặc trên sân khấu vào dịp sát Tết, nên tôi chỉ muốn năm mới có thể về nhà bên gia đình mà thôi!". Khi nghe điều ước của nam chính Phù Đồ Duyên ai nấy cũng đều phải xúc động.

Được biết, bố mẹ Vương Hạc Đệ mở một cửa hàng xiên que chiên ở quê nhà Lạc Sơn, Tứ Xuyên. Sau này khi Vương Hạc Đệ đã trở thành một ngôi sao lớn, anh ấy vẫn trở về nhà để giúp bố mẹ phục vụ ở cửa hàng.

Vương Hạc Đệ là một chàng trai rất hiếu thảo, khi tham gia một chương trình tạp kỹ, lần đầu tiên cậu phải gọi điện cho những người thân thiết nhất liền nghĩ ngay đến mẹ mình. Anh cũng bị người đi đường bắt gặp khi dùng thân hình to lớn của mình để che chở cho mẹ trên xe buýt đông đúc, chật chội.

Hiện tại, Vương Hạc Đệ vẫn trong thời gian quay hình cho bộ phim ngôn tình hiện đại Dĩ Ái Vi Doanh đóng cùng Bạch Lộc. Ngoài ra, anh còn tham gia đêm hội cuối năm của nhiều nhà đài lớn. Với quỹ thời gian vô cùng bận rộn như vậy, người hâm mộ cũng bày tỏ hy vọng nam diễn viên sẽ giữ sức khỏe để đạt được những thành công như anh mong muốn!