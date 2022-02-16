Biểu tượng gợi cảm một thời Lâm Hy Lôi viên mãn và hạnh phúc ở tuổi 47

Dù từng có một thời tuổi trẻ "nổi loạn" với những thước phim nóng bỏng và táo bạo, Lâm Hy Lôi ở tuổi 47 có một cuộc sống vô cùng bình yên và hạnh phúc bên người chồng đại gia.

Diễn viên Lâm Hy Lôi gia nhập làng giải trí Hoa ngữ vào năm 1994, khi đó cô mới chỉ 19 tuổi. Ở thời đỉnh cao sự nghiệp, cô cùng với 2 cái tên khác là Thư Kỳ và Từ Nhược Tuyên là bộ 3 mỹ nhân gợi cảm hàng đầu Đài Loan lúc bấy giờ. Trên một cuộc bình chọn của tạp chí xứ Đài vào năm 2014, cô lọt vào top 10 sao nữ có vòng 1 đẹp nhất. Diễn viên Lâm Hy Lôi gia nhập làng giải trí Hoa ngữ vào năm 1994 bằng những bộ phim cấp 3 và những bức hình nóng bỏng, khi đó cô mới chỉ 19 tuổi Sau thời gian dài đóng phim cấp 3 và chụp những bộ ảnh táo bạo để nổi tiếng, năm 1999 Lâm Hy Lôi bất ngờ rẽ lối sang Hong Kong để làm lại sự nghiệp từ con số 0. May mắn đã mỉm cười khi nữ minh tinh có cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất của mình qua các tác phẩm nổi tiếng như Thục Sơn Truyện, Sát Thủ, Nữ Đặc Công...

So với nhiều sao nữ khác, chuyện tình cảm của cô không tốn quá nhiều giấy mực, suốt sự nghiệp của mình, cô chỉ có một mối tình đẫm nước mắt với thành viên F4 Chu Hiếu Thiên trước khi kết hôn cùng doanh nhân Dương Thần. Hiện tại, cặp đôi vẫn vô cùng hạnh phúc sau 11 năm hôn nhân và có với nhau hai cô con gái đáng yêu và ngoan ngoãn. Gia đình hạnh phúc của Lâm Hy Lôi bên chồng và 2 con gái nhỏ Vào dịp Tết Âm lịch vừa qua, Lâm Hy Lôi đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một bức ảnh chào xuân. Ngay lập tức, bức ảnh đã nhận được nhiều lượt yêu thích từ phía cộng đồng mạng, những người bạn thân của cô như Thư Kỳ hay Lâm Tâm Như cũng đã để lại những bình luận tán dương nhan sắc của cô.

Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn nhan sắc của mình dù cho đã rời xa làng giải trí nhiều năm, Lâm Hy Lôi không ngại chia sẻ rằng bí quyết của cô là tuân thủ những quy định nghiêm ngặt về sức khỏe mà bản thân cô tự đặt ra. Yoga là bộ môn mà Lâm Hy Lôi sử dụng để duy trì vóc dáng Theo đó, cô luôn ngủ sớm và dậy sớm, ăn uống đủ chất và đủ lượng, tuyệt đối không uống nước lạnh và duy trì thói quen tập thể dục, tập yoga mỗi ngày. Nhờ những bí quyết trên mà ở tuổi 47 và sinh con 2 lần, Lâm Hy Lôi vẫn vô cùng trẻ trung, xinh đẹp. Ảnh: Internet, Weibo

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