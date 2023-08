Trong ảnh, Cúc Tịnh Y và Quách Tuấn Thần có cử chỉ thân mật, áp sát nên khiến cho phần make up của nữ diễn viên hoàn toàn "lệch pha" so với bạn diễn. Nếu Quách Tuấn Thần trông khá tự nhiên, cuốn hút với góc nghiêng cực phẩm thì Cúc Tịnh Y make up với son môi đỏ rực, làn da trắng toát thiếu sức sống.