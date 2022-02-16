Mới đây, đoàn phim cổ trang Hoa Nhung đã hòa nhịp vào dịp lễ Tết Nguyên tiêu, là một trong số ít các dự án tung cảnh cặp đôi ăn mừng. Hình ảnh mới nhất của Cúc Tịnh Y bên cạnh bạn diễn Quách Tuấn Thần trái lại khiến khán giả hoang mang hết cỡ vì lỗi trang điểm quá lố và khó nhìn.

Cúc Tịnh Y là một trong những tiểu hoa 9x sở hữu nhan sắc xinh đẹp của Cbiz. Được truyền thông quốc tế ưu ái gọi với danh xưng "mỹ nhân 4000 năm có một", cô nàng trở thành đối thủ đáng gờm của dàn sao đình đám như Phạm Băng Băng, Lưu Diệc Phi, Dương Mịch... trên đường đua nhan sắc. Tuy nhiên, tạo hình phim ảnh của Cúc Tịnh Y lại luôn gặp phải vô vàn ý kiến trái chiều.

Trong ảnh, Cúc Tịnh Y và Quách Tuấn Thần có cử chỉ thân mật, áp sát nên khiến cho phần make up của nữ diễn viên hoàn toàn "lệch pha" so với bạn diễn. Nếu Quách Tuấn Thần trông khá tự nhiên, cuốn hút với góc nghiêng cực phẩm thì Cúc Tịnh Y make up với son môi đỏ rực, làn da trắng toát thiếu sức sống.

Đáng chú ý, ở clip hậu trường khác của Hoa Nhung, nhan sắc và tông màu da, màu môi của Cúc Tịnh Y hoàn toàn đồng điệu với bạn diễn nam, không có dấu hiệu "lố banh xác" như ảnh.

Nhiều khán giả so sánh tạo hình của Cúc Tịnh Y trong Hoa nhung với các tác phẩm cổ trang như Tân bạch nương tử truyền kỳ, Như Ý phương phi, Vân tịch truyện… và chỉ ra cô gần như không hề thay đổi cách trang điểm. Thậm chí, một số người xem còn phát hiện tạo hình của ngôi sao Hoa ngữ 27 tuổi trong phim mới dường như chỉ khác màu trang phục và kiểu tóc so với các phim trước đây.

Dẫu vậy, “mỹ nữ 4.000 năm” vẫn quyết bỏ qua mọi lời chê bai để kiên định lập trường: Kiên định 1 kiểu make up, 1 kiểu làm tóc và 1 kiểu tạo hình từ phim này qua phim khác. Dù có nhan sắc dịu nhẹ, gây thiện cảm nhưng Cúc Tịnh Y vẫn khó thuyết phục khán giả vì kiểu trang điểm quá cầu kỳ và khiên cưỡng trên phim.

Hoa nhung là bộ phim đề tài cổ trang tiên hiệp, được cải biên từ tiểu thuyết Ngộ trường sinh của tác giả Lâm Gia Thành. Phim có nội dung chính kể về câu chuyện ngược luyến trong tam giới của phượng hoàng chuyển thế và thần mặt trời, từ tương ái tương sát trở thành giúp đỡ lẫn nhau.