Lương Lạc Thi sinh 3 con trai cho tỷ phú khét tiếng nhưng không danh phận giờ ra sao?

Ghi điểm trong mắt khán giả không chỉ bởi nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm mà còn có tố chất thông minh. Năm 2008 đánh dấu bước đột phá trong sự nghiệp của Lương Lạc Thi, cô nhận được vai chính đầu tay trong bom tấn Xác Ướp Ai Cập 3. Thời điểm đó, cô trở thành “con cưng” của làng giải trí, được săn đón ráo riết.

Lương Lạc Thi từng là tên tuổi có tiềm năng của làng giải trí xứ Cảng Thơm khi được công ty giải trí nổi tiếng Hong Kong Anh Hoàng lăng xê.

Lý Trạch Giai là con trai thứ hai của tỷ phú khét tiếng Lý Gia Thành. Hiện ông là chủ tịch tập đoàn viễn thông PCCW Limited lớn nhất Hồng Kông, đồng thời sở hữu 50% cổ phần của tạp chí kinh tế Hồng Kông Economic Journal. Năm 2016, dựa trên thống kê của Forbes, Lý Trạch Giai đứng thứ 15 trong danh sách những người giàu nhất Hông Kông với khối tài sản hơn 4 tỷ USD.

Tuy nhiên, sau một buổi tiệc thì cuộc sống của Lương Lạc Thi đã rẽ sang một hướng khác khi gặp được đại gia Lý Trạch Giai, con trai tỷ phú Hong Kong Lý Gia Thành hơn cô 22 tuổi.

Cặp đôi hò hẹn từ một năm trước khi công khai. Từ khi sánh bước bên vị đại gia này, Lương Lạc Thi “một bước lên mây”, không phải lo lắng về tiền bạc. Không những vậy, cô được ở trong biệt thự hạng sang tại San Francisco. Hằng ngày có 5 vệ sĩ, 4 người vú nuôi và một trợ lý riêng phục vụ.

Đến năm 2009, cô bất ngờ tuyên bố giải nghệ để làm mẹ và sinh con cho đại gia Lý Trạch Giai. Trước khi bé trai này chào đời, gia đình họ Lý không ủng hộ mối quan hệ giữa Lý Trạch Giai và Lương Lạc Thi. Gia đình họ Lý cho rằng, Lương Lạc Thi không thích hợp với con trai họ và không đồng ý cho Lý Trạch Giai kết hôn với Lương Lạc Thi, song cặp đôi này vẫn quyết định ra nước ngoài sinh con.

Tuy nhiên, kể từ khi bé trai này chào đời đến nay, Lương Lạc Thi và Lý Trạch Giai vẫn chưa hề tổ chức đám cưới. Một năm sau, cô tiếp tục mang thai và sinh một cặp sinh đôi hai trai cho gia đình họ Lý.

Thế nhưng, Lương Lạc Thi lại không nhận được cái gật đầu đồng ý của gia tộc họ Lý dù giữa cô và vị Trạch Giai có với nhau ba mặt con. Sau thời gian chung sống 4 năm không hôn thú, không danh phận, Lương Lạc Thi quyết định chia tay Lý Trạch Giai. Từ đây, giấc mộng bước chân vào giới hào môn cũng lụi tàn.

Dù vậy, Lương Lạc Thi khẳng định cô không tiếc nuối vì đã sinh con cho Lý Trạch Giai dù giữa hai người không có hôn thú: "Tôi chính là Lương Lạc Thi, người đã chọn lựa thì sẽ không bao giờ hối hận. Tôi tin rằng khi bạn yêu một ai đó, bạn sẽ yêu họ hết mình, chẳng tiếc bất cứ điều gì".

Hậu chia tay, Lương Lạc Thi trở thành mẹ đơn thân một mình nuôi 3 con nhỏ. Được biết, Lý Trạch Giai đã hỗ trợ cô 500 triệu đô la Hồng Kông (tương đương 1,454 tỷ đồng) như một sự bù đắp. Cô từng đưa các con sang Canada ở ẩn một thời gian, nhưng sau đó về Hồng Kông để quay lại hoạt động trong làng giải trí.

Tuy nhiên, việc bận rộn với ba đứa con nhỏ khiến cô không thể tập trung cho sự nghiệp. Năm 2020, Lương Lạc Thi tham gia bộ phim The First Incense nhưng không gây được tiếng vang. Dần dần cô trở nên nhạt nhòa trong giới giải trí khắc nghiệt.

Hiện tại, cô cùng 3 con sống trong căn biệt thự sang trọng, quý phái rộng 2000 mét vuông, gồm cả khuôn viên, với cây cối bao xung quanh và có cả hồ bơi riêng. Ngôi nhà chủ yếu bằng gỗ với giá 361 triệu NDT (hơn 1,200 tỷ đồng), mất 8 năm để hoàn thành. Tổng tài sản của cô ước tính 200 triệu USD (4,537 tỷ đồng).

Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ cuộc sống giàu sang, sung túc. Thỉnh thoảng, nữ diễn viên cũng đăng những khoảnh khắc vui đùa bên con cái nhưng vẫn giữ kín mặt của ba quý tử. Với khối tài sản kếch xù, Lương Lạc Thi thường xuyên diện trang phục đắt đỏ đến từ các thương hiệu thời trang cao cấp: Prada, Sergio Rossi… Có thể thấy, dù chuyện tình không đến hồi kết đẹp nhưng nữ diễn viên cũng không phải trải qua cảnh “chật vật kiếm sống” để nuôi dạy ba đứa con.

Hiện tại, Lương Lạc Thi đang là người mẫu cho một số thương hiệu thời trang cao cấp và xuất hiện trên các trang bìa tạp chí lớn như Elle, Harper’s Bazaar Hồng Kông. Sau sóng gió nửa cuộc đời, nữ minh tinh đã tìm được sự bình yên và vui vẻ bên các con và công việc.

Đến nay, Lương Lạc Thi và Lý Trạch Giai đã chia tay được 10 năm. Cả hai duy trì quan hệ bạn bè, cùng chăm sóc 3 con trai và cố gắng không để lộ hình ảnh các con trên truyền thông.