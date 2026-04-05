Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (6/4-7/4), 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', tiền bạc nhiều như lá sung, duyên lành ùa vào mình

Tâm linh - Tử vi 05/04/2026 11:45

3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', tiền bạc nhiều như lá sung, duyên lành ùa vào mình.

Tuổi Ngọ

Công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra trôi chảy, êm đẹp. Trí thông minh và sự nhạy bén vốn có giúp cho người tuổi này nhanh giải quyết khối lượng khổng lồ trong ngày. Nguồn thu nhập có dấu hiệu tăng một cách nhanh chóng khi các hạng mục mà con giáp này đầu tư đều gặp thuận lợi cũng như may mắn mà Quý nhân mang lại.

Con giáp may mắn này sẽ hanh thông trong sự nghiệp và tình duyên, mọi việc suôn sẻ bất ngờ, bất kể làm việc gì, bạn cũng có thể hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Đối với những người làm ăn kinh doanh, nếu gặp cơ hội để đầu tư thì nên nắm bắt, có khi cuối năm nay trở thành đại gia lúc nào không hay, cuộc sống an nhàn, mỹ mãn.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (6/4-7/4), 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', tiền bạc nhiều như lá sung, duyên lành ùa vào mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi diễn ra tương đối “dễ thở”. Những năng lực của người tuổi này đều được cấp trên công nhân và cất nhắc lên những vị trí cao hơn. Ngoài ra, bản mệnh còn được giao thêm nhiều trọng trách mới và điều này đồng nghĩa với việc áp lực nhiều hơn nhưng vinh quang lớn hơn.

Vận trình tình cảm tương đối ổn định, tốt đẹp. Bạn và người ấy vì quá yêu nhau nên cả hai đều rất chú ý đến mọi cử chỉ cũng như từng hành động nhỏ nhặt của đối phương.

 

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (6/4-7/4), 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', tiền bạc nhiều như lá sung, duyên lành ùa vào mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ có niềm vui lớn, may mắn, mưa thuận gió hòa, trúng thưởng lớn, tiền bạc rủng rỉnh, giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của bản thân. Ngoài ra, bạn càng nhanh chóng thoát khỏi trạng thái uể oải, tích cực làm việc, năng nổ, nhạy bén trong các nhiệm vụ bao nhiêu thì càng dễ gặt hái được thành tích bấy nhiêu.

Bên cạnh đó, mối quan hệ xã hội và gia đình cũng thuận buồm xuôi gió, quan hệ với đối tác hài hòa. Người độc thân sẽ có dịp gặp gỡ tình yêu đích thực của đời mình, hãy tận dụng mọi khả năng có thể cho buổi hẹn hò thêm ngọt ngào. Đối với những người đang yêu, bạn cần giải quyết những khúc mắc, mâu thuẫn giữa tình yêu và tình bạn. Cuộc sống gia đình của những người kết hôn sẽ rất tuyệt vời và thỏa mãn.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (6/4-7/4), 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', tiền bạc nhiều như lá sung, duyên lành ùa vào mình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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