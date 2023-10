Chuyên gia an toàn sẽ không mua 5 thực phẩm này ở siêu thị để tránh vi khuẩn xâm nhập cơ thể

Jagdish Khubchandani, giáo sư y tế công cộng tại Đại học Bang New Mexico, chuyên về lĩnh vực y tế công cộng, cho biết: “Trong số tất cả các quốc gia công nghiệp hóa, Hoa Kỳ là một trong những quốc gia hàng đầu về nghiên cứu, luật pháp, quy định, thực hành và quy trình để duy trì an toàn thực phẩm”.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng, theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, gần 1/6 dân số Mỹ sẽ mắc bệnh do thực phẩm mỗi năm.

Đây là những thứ mà các chuyên gia về an toàn thực phẩm sẽ không mua ở cửa hàng tạp hóa và lý do tại sao bạn cũng nên cân nhắc tránh những món này.

Trái cây cắt sẵn

Ảnh minh họa: Internet

Theo Darin Detwiler, Giám đốc Chương trình an toàn thực phẩm của Hiệp hội Y tế Môi trường Quốc gia, nhiều loại trái cây tươi cắt sẵn ở siêu thị không phải là lựa chọn an toàn.

Ông nói, mặc dù việc mua trái cây cắt sẵn rất tiện lợi nhưng “sự tiện lợi không nên được ưu tiên hơn việc bảo vệ bản thân và gia đình chúng ta”.

Detwiler nói với HuffPost rằng anh đã thấy các công nhân trong khu vực trái cây không lau sàn, không rửa tay, sau đó cắt và đóng gói trái cây.

Ông giải thích rằng nhân viên siêu thị chuẩn bị thực phẩm như trái cây tươi “là nơi chúng tôi phát hiện ra các vấn đề ô nhiễm, sự lây lan vi khuẩn và thời gian tăng lên khi thực phẩm không còn an toàn và mầm bệnh phát triển trước cả khi chúng tôi mua chúng”.

Giáo sư Khubchandani nói thêm rằng không có cách nào dễ dàng “để xem những thứ này có phù hợp để tiêu thụ hay không, chẳng hạn như chúng bị thối, ôi thiu hoặc lên men” cho đến khi bạn mang chúng về nhà và mở gói.

Thực phẩm nấu sẵn để ăn

Một nơi khác mà mầm bệnh có thể phát triển là thực phẩm nấu chín sẵn để bán ở khu vực mua mang đi của siêu thị. Những thực phẩm này thường được chế biến trong siêu thị và được dùng ngay khi lấy ra khỏi hộp.

Đối với Detwiler, những loại thực phẩm này không được ưu tiên. Ông giải thích rằng rất khó để giữ nóng với thức ăn nóng và giữ lạnh với thức ăn lạnh.

Những thực phẩm này thường được bảo quản trong “vùng nguy hiểm” mà Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ xác định là nhiệt độ từ 4 đến 60 độ C.

Khi thực phẩm nằm trong “vùng nguy hiểm”, vi khuẩn có thể phát triển nhanh chóng và khiến bạn bị bệnh ― đặc biệt nếu nó ở đó hơn hai giờ.

Ông Detwiler cho biết, thực phẩm ăn liền được chế biến trong siêu thị cũng tạo ra nguy cơ “nhiễm chéo do tay bẩn” và gây lo ngại về chất gây dị ứng.

Rau diếp đóng túi

Ông Detwiler cho biết: “Có quá nhiều đợt bùng phát và thu hồi cũng như sự thiếu minh bạch và truy xuất nguồn gốc” khi nói đến rau diếp đóng gói.

Ông đã thấy “các cửa hàng tạp hóa đóng gói hỗn hợp rau lá xanh mang nhãn hiệu riêng của họ và họ không biết có bao nhiêu đầu rau diếp trong túi hoặc chúng đến từ đâu”.

Ảnh minh họa: Internet

Do một số đợt bùng phát vi khuẩn E. coli và listeria liên quan đến rau diếp đóng túi, ông Detwiler khuyên bạn nên mua cả đầu rau diếp và tự rửa sạch.

“Tại sao sau tất cả những sự cố này, chúng ta vẫn mở một túi rau xanh hỗn hợp 'rửa sạch' có sẵn để ăn nữa?” ông hỏi và lưu ý một lần nữa rằng sự tiện lợi không bao giờ lấn át an toàn thực phẩm.

Hầu hết các mặt hàng tại quầy bán thức ăn

Ông Khubchandani cũng tránh hầu hết các món ăn ở quầy bán đồ ăn nhanh và Detwiler “không phải là người thích mua thịt gà hoặc thịt bò xay ở quầy thịt”.

Theo ông Detwiler, nhân viên thường hiểu biết rất ít về an toàn thực phẩm, không tuân theo nguyên tắc“‘first in, first out’ (tạm dịch: nhập trước, xuất trước), không biết sản phẩm đến từ đâu, cũng như đã ở đó được bao lâu”.

Ông Khubchandani nói thêm rằng những nhân viên chế biến những thực phẩm này có thể bị ốm khi đi làm, có thể không tuân thủ các biện pháp tốt nhất về vệ sinh và có thể không cẩn thận trong việc kiểm soát nhiệt độ trong tủ đồ nguội.

Giáo sư Khubchandani cho biết, mặc dù có các quy định để giữ an toàn cho các mặt hàng đồ nguội tại quầy bán đồ ăn nhanh nhưng “các vấn đề vẫn phổ biến và khá thường gặp”.

Ông Detwiler nói thêm rằng vì người tiêu dùng thường không thể nhìn thấy tên thương hiệu trên bao bì của nhiều mặt hàng đồ nguội nên “không có cách nào xác định nó đến từ đâu... và việc triệu hồi sẽ không thành công vì chúng ta không có ngày tháng hoặc mã lô từ nhà sản xuất”.

Thay vì mua sắm tại quầy đồ nguội, Detwiler khuyên bạn nên mua các gói hàng có dán nhãn tên công ty, ngày tháng và mã lô, đồng thời chuẩn bị thực phẩm tại nhà.

Dưa lưới

Năm 2011, dưa lưới là nguồn gốc của đợt bùng phát vi khuẩn listeria trên toàn quốc khiến ít nhất 33 người thiệt mạng và 147 người khác bị bệnh.

Ông Detwiler cho biết đây là “một trong những đợt bùng phát bệnh do thực phẩm nguy hiểm nhất đất nước”.

Dưa lưới đặc biệt dễ gây bệnh do thực phẩm vì nó “có bề ngoài không thể được làm sạch đầy đủ để tiêu diệt mầm bệnh” và “độ pH bên trong ở mức hỗ trợ mầm bệnh phát triển nhanh chóng”.

Khi người tiêu dùng cắt dưa bằng dao, vi khuẩn trên vỏ dưa sẽ làm nhiễm bẩn bên trong quả và phát triển nhanh chóng.

Đối với những người không thể cưỡng lại dưa lưới, chuyên gia Detwiler cho biết ông “sẽ không tiết kiệm bất kỳ thức ăn thừa nào vì càng nhiều thời gian đồng nghĩa với việc mầm bệnh càng phát triển”.

Ông khuyên tất cả người tiêu dùng tránh xa dưa lưới được phục vụ trong nhà hàng.