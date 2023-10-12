Bật mí 4 loại thảo dược bổ sung gây nguy hiểm cho tim mạch, từ tăng huyết áp đến tim đập nhanh

Dinh dưỡng 12/10/2023 13:46

Một bác sĩ tim mạch cho biết một số chất bổ sung có thể gây nguy hiểm cho tim bằng cách tương tác với các loại thuốc mà bạn điều trị và thậm chí gây ra các vấn đề về tim ở người khỏe mạnh.

Tại Hoa Kỳ, bệnh tim mạch ảnh hưởng đến hơn 127 triệu người trưởng thành và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu.

Nhiều bệnh nhân mắc bệnh tim mạch dùng các loại thuốc thông thường như thuốc làm loãng máu và thuốc điều trị huyết áp.

Một số người muốn cải thiện sức khỏe tim mạch hơn nữa cũng có thể chuyển sang sử dụng các chất bổ sung, như chiết xuất nghệ và trà xanh.

Nhưng các chất bổ sung không phải lúc nào cũng mang lại những lợi ích được liệt kê trên chai và một số có thể gây nguy hiểm, đặc biệt đối với những người đã dùng thuốc theo toa.

Danielle Belardo, bác sĩ tim mạch đang làm việc tại thành phố Los Angeles, bang California, nói với Insider: “Thật điên rồ vì bạn có thể mua những thứ không cần kê đơn mà hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến cách thức hoạt động của thuốc”.

Bất chấp những nguy hiểm, Mayo Clinic báo cáo rằng chỉ có 25% số người dùng thực phẩm bổ sung báo cáo đã đưa họ đến gặp bác sĩ.

Bà Belardo nói với Insider về 4 chất bổ sung thảo dược phổ biến có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe tim mạch.

Nghệ

Củ nghệ đã cho thấy một số hứa hẹn trong việc giảm viêm, kể cả ở những bệnh nhân bị viêm xương khớp.

Có thể có một số bằng chứng cho thấy nó thậm chí có thể làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư và tốt cho sức khỏe tim mạch.

Bật mí 4 loại thảo dược bổ sung gây nguy hiểm cho tim mạch, từ tăng huyết áp đến tim đập nhanh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bà Belardo cho rằng nghệ với liều lượng cao có thể gây nguy hiểm.

Không chỉ có thể dẫn đến tổn thương gan mà nghệ dùng liều cao còn có thể gây loãng máu. Và nếu dùng chung với thuốc làm loãng máu, nghệ có thể làm tăng nguy cơ chảy máu nguy hiểm, theo Tổ chức Tim mạch Anh .

Bà Belardo nói rằng vì các chất bổ sung thảo dược không được FDA quản lý chặt chẽ nên không có sự nhất quán trong cách sản xuất chúng, điều này khiến việc sử dụng liều cao trở thành mối lo ngại.

Một số chất bổ sung cũng có thể bị nhiễm các thành phần không được tiết lộ.

Bà nói: “Không phải lúc nào bạn cũng biết mình đang nhận được những gì hoặc bao nhiêu, điều này có thể khiến tình trạng dùng thuốc quá liều và tương tác thuốc trở nên phổ biến hơn”.

Chiết xuất từ trà xanh

Tạo ra từ cùng loại lá trà được sử dụng trong ly matcha latte ưa thích của bạn, chiết xuất trà xanh được cho là tăng sự tỉnh táo tinh thần và giúp giảm cân, theo Viện Y tế quốc gia Hoa Kỳ (NIH).

Một số nghiên cứu cho thấy uống trà xanh hoặc dùng chiết xuất trà xanh có thể có lợi cho sức khỏe tim mạch, theo Cleveland Clinic.

Tuy nhiên, việc sử dụng chiết xuất trà xanh có thể gây nguy hiểm, đặc biệt khi kết hợp với các loại thuốc khác, bà Belardo nói.

Caffeine có trong chiết xuất trà xanh đôi khi có thể gây ra các vấn đề, ví dụ như tăng huyết áp, điều này có thể gây khó khăn đối với những người đã có huyết áp cao.

Theo Mount Sinai, quá nhiều caffeine, bao gồm cả chiết xuất trà xanh, cũng có thể dẫn đến tim đập nhanh .

St. John's Wort (hoa ban âu)

Nổi tiếng với khả năng điều trị chứng trầm cảm nhẹ đến trung bình, St. John's Wort là một loại cây có hoa màu vàng có lịch sử lâu đời trong y học cổ truyền châu Âu.

Nhưng St. John's Wort có thể tương tác với nhiều loại thuốc theo những cách tiềm ẩn nguy hiểm, bác sĩ Belardo nói.

Theo NIH, hai loại thuốc tim phổ biến mà St. John's Wort có thể tương tác bao gồm digoxin, được kê đơn để giúp điều trị một số chứng rối loạn nhịp tim và kiểm soát suy tim và ivabradine, được kê đơn để điều trị bệnh suy tim mãn tính. St.John's Wort có thể làm cho cả hai loại thuốc này kém hiệu quả hơn.

Bật mí 4 loại thảo dược bổ sung gây nguy hiểm cho tim mạch, từ tăng huyết áp đến tim đập nhanh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cam đắng

Cam đắng hay còn gọi là Citrus aurantium , có nguồn gốc từ một loại cây có nguồn gốc từ châu Á.

Theo NIH, cam đắng đã trở thành một thành phần phổ biến trong các sản phẩm thể hình và giảm cân. Nặc dù vẫn chưa biết liệu cam đắng có thực sự giúp ích cho một trong hai mục tiêu này hay không.

Nhưng cam đắng có thể gây hại cho người khỏe mạnh, bác sĩ Belardo nói. Cụ thể, cam đắng có liên quan đến nhịp tim không đều, được gọi là rối loạn nhịp tim.

Theo NIH, cam đắng cũng có thể làm tăng huyết áp và nhịp tim.

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Từ khóa:   tim mạch củ nghệ tăng huyết áp

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