Bắp là thực phẩm rất tốt nhưng với 4 kiểu người này bác sĩ cảnh báo không nên ăn để tránh sức khỏe “tụt dốc không phanh”

Dinh dưỡng 10/10/2023 06:43

Bắp là một thực phẩm quen thuộc đối với chúng ta, tuy nhiên với 4 kiểu người này thì không nên ăn vì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe sau này.

Người có hệ tiêu hóa kém

Ngô chứa một lượng lớn chất xơ khó tiêu hóa. Đối với những người có hệ tiêu hóa yếu, ăn ngô có thể làm tăng gánh nặng cho đường tiêu hóa, gây khó chịu hoặc đau nhức.

Ngoài ra, chất xơ trong ngô có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, làm nặng thêm tình trạng viêm hoặc loét dạ dày và các vấn đề khác.

Bắp là thực phẩm rất tốt nhưng với 4 kiểu người này bác sĩ cảnh báo không nên ăn để tránh sức khỏe “tụt dốc không phanh” - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tinh bột trong ngô sau khi tiêu hóa có thể tạo ra khí, đối với những người có hệ tiêu hóa yếu thì dễ bị đầy hơi và loét đường ruột.

Vì vậy, đối với những người có hệ tiêu hóa kém nên chọn những thực phẩm dễ tiêu hóa và giàu chất dinh dưỡng như cháo, mì, bánh bao, rau củ,… và ăn càng ít ngô càng tốt.

Dị ứng

Dị ứng là phản ứng mà một số người sẽ gặp phải khi tiếp xúc với một số chất nhất định (như thực phẩm, thuốc, các hạt trong không khí, v.v.).

Trong số đó, dị ứng thực phẩm là một phản ứng phổ biến và ngô là loại thực phẩm thường xuyên gây ra dị ứng này.

Ngô chứa nhiều chất dinh dưỡng như protein, chất béo, carbohydrate, vitamin và khoáng chất. Trong đó, protein và một số axit amin trong ngô có thể gây ra phản ứng dị ứng đối với một số người.

Ngoài ra, một số sắc tố tự nhiên có trong ngô và coumarin cũng có thể gây ra phản ứng dị ứng.

Đối với những bị dị ứng, hệ miễn dịch của họ quá nhạy cảm với một số chất và xem chúng là mối đe dọa, từ đó gây ra phản ứng miễn dịch.

Người có khả năng miễn dịch kém

Ngô là một loại ngũ cốc nguyên hạt giàu dinh dưỡng, ít calo, chứa chất xơ, vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác, có tác dụng thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa và bài tiết.

Tuy nhiên, đối với những người có khả năng miễn dịch kém thì ngô không phải là lựa chọn lý tưởng.

Điều này là do hàm lượng chất xơ trong ngô cao, có thể kích thích đường tiêu hóa và tăng nhu động ruột.

Tuy nhiên, đối với những người có khả năng miễn dịch kém, chức năng rào cản của niêm mạc ruột bị ảnh hưởng ở mức độ nhất định do sự kích thích từ chất xơ thực phẩm, gây ra sự mất cân bằng vi khuẩn đường ruột và không tốt cho sức khỏe dạ dày.

Ngoài ra, ngô chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Những chất này có tác dụng chống lão hóa tốt, nhưng đối với những người có hệ miễn dịch yếu, chúng có thể làm trầm trọng thêm phản ứng căng thẳng oxy hóa trong cơ thể, dễ dẫn đến khả năng miễn dịch giảm thêm.

Người bị thiếu canxi và sắt

Canxi và sắt đều là những khoáng chất cần thiết cho cơ thể con người, đóng vai trò sinh lý quan trọng trong cơ thể con người.

Bắp là thực phẩm rất tốt nhưng với 4 kiểu người này bác sĩ cảnh báo không nên ăn để tránh sức khỏe “tụt dốc không phanh” - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thiếu canxi có thể dẫn đến loãng xương, co thắt cơ, mất ngủ và các vấn đề khác; thiếu sắt có thể dẫn đến thiếu máu, mệt mỏi, chóng mặt và các triệu chứng khác.

Axit phytic trong ngô có thể cản trở quá trình hấp thụ các khoáng chất như canxi và sắt của cơ thể. Axit phytic là một hợp chất tự nhiên trong ngô có thể kết hợp với các khoáng chất trong cơ thể con người, từ đó làm giảm tốc độ hấp thụ của chúng.

Vì vậy, nếu ăn nhiều ngô trong thời gian dài có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu canxi và sắt, vì vậy, những người bị thiếu sắt và canxi cần giảm lượng ngô vào trong khẩu phần ăn.

Chuyên gia tiết lộ 4 sai lầm ít người biết về việc nấu ăn tại nhà có thể khiến bạn ngộ độc thực phẩm

Chuyên gia tiết lộ 4 sai lầm ít người biết về việc nấu ăn tại nhà có thể khiến bạn ngộ độc thực phẩm

Để tránh nhiễm khuẩn khi nấu ăn tại nhà, nhiều chuyên gia đã cảnh báo không nên thực hiện 4 sai lầm này vì có thể làm lây lan mềm bệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   dinh dưỡng bắp sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 32 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 1 giờ 1 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc