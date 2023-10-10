Bắp là thực phẩm rất tốt nhưng với 4 kiểu người này bác sĩ cảnh báo không nên ăn để tránh sức khỏe “tụt dốc không phanh”

Ngô chứa một lượng lớn chất xơ khó tiêu hóa. Đối với những người có hệ tiêu hóa yếu, ăn ngô có thể làm tăng gánh nặng cho đường tiêu hóa, gây khó chịu hoặc đau nhức.

Tinh bột trong ngô sau khi tiêu hóa có thể tạo ra khí, đối với những người có hệ tiêu hóa yếu thì dễ bị đầy hơi và loét đường ruột.

Ngoài ra, chất xơ trong ngô có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, làm nặng thêm tình trạng viêm hoặc loét dạ dày và các vấn đề khác.

Vì vậy, đối với những người có hệ tiêu hóa kém nên chọn những thực phẩm dễ tiêu hóa và giàu chất dinh dưỡng như cháo, mì, bánh bao, rau củ,… và ăn càng ít ngô càng tốt.

Dị ứng

Dị ứng là phản ứng mà một số người sẽ gặp phải khi tiếp xúc với một số chất nhất định (như thực phẩm, thuốc, các hạt trong không khí, v.v.).

Trong số đó, dị ứng thực phẩm là một phản ứng phổ biến và ngô là loại thực phẩm thường xuyên gây ra dị ứng này.

Ngô chứa nhiều chất dinh dưỡng như protein, chất béo, carbohydrate, vitamin và khoáng chất. Trong đó, protein và một số axit amin trong ngô có thể gây ra phản ứng dị ứng đối với một số người.

Ngoài ra, một số sắc tố tự nhiên có trong ngô và coumarin cũng có thể gây ra phản ứng dị ứng.

Đối với những bị dị ứng, hệ miễn dịch của họ quá nhạy cảm với một số chất và xem chúng là mối đe dọa, từ đó gây ra phản ứng miễn dịch.

Người có khả năng miễn dịch kém

Ngô là một loại ngũ cốc nguyên hạt giàu dinh dưỡng, ít calo, chứa chất xơ, vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác, có tác dụng thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa và bài tiết.

Tuy nhiên, đối với những người có khả năng miễn dịch kém thì ngô không phải là lựa chọn lý tưởng.

Điều này là do hàm lượng chất xơ trong ngô cao, có thể kích thích đường tiêu hóa và tăng nhu động ruột.

Tuy nhiên, đối với những người có khả năng miễn dịch kém, chức năng rào cản của niêm mạc ruột bị ảnh hưởng ở mức độ nhất định do sự kích thích từ chất xơ thực phẩm, gây ra sự mất cân bằng vi khuẩn đường ruột và không tốt cho sức khỏe dạ dày.

Ngoài ra, ngô chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Những chất này có tác dụng chống lão hóa tốt, nhưng đối với những người có hệ miễn dịch yếu, chúng có thể làm trầm trọng thêm phản ứng căng thẳng oxy hóa trong cơ thể, dễ dẫn đến khả năng miễn dịch giảm thêm.

Người bị thiếu canxi và sắt

Canxi và sắt đều là những khoáng chất cần thiết cho cơ thể con người, đóng vai trò sinh lý quan trọng trong cơ thể con người.

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Thiếu canxi có thể dẫn đến loãng xương, co thắt cơ, mất ngủ và các vấn đề khác; thiếu sắt có thể dẫn đến thiếu máu, mệt mỏi, chóng mặt và các triệu chứng khác.

Axit phytic trong ngô có thể cản trở quá trình hấp thụ các khoáng chất như canxi và sắt của cơ thể. Axit phytic là một hợp chất tự nhiên trong ngô có thể kết hợp với các khoáng chất trong cơ thể con người, từ đó làm giảm tốc độ hấp thụ của chúng.

Vì vậy, nếu ăn nhiều ngô trong thời gian dài có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu canxi và sắt, vì vậy, những người bị thiếu sắt và canxi cần giảm lượng ngô vào trong khẩu phần ăn.