Đường là “máy gia tốc” cho tế bào ung thư? Bác sĩ cảnh báo 5 loại thực phẩm này mới thực sự là nguyên nhân thúc đẩy bệnh tật

Dinh dưỡng 08/10/2023 07:32

Nhiều chuyên gia cảnh báo không nên ăn 5 loại thực phẩm này vì trong đó có chứa rất nhiều chất gây ung thư và ảnh hưởng đến sức khỏe về lâu dài.

Đường có thúc đẩy nhanh tế bào ung thư phát triển?

Trong cuộc sống hàng ngày, đường là một chất có mặt rất phổ biến. Nó là chất chính cung cấp năng lượng cho cơ thể và cũng là một trong những chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người.

Đường có nhiều dạng khác nhau, chẳng hạn như monosacarit (đường đơn), disacarit (đường đôi) và polysacarit (đường đa). Đường được tạo thành từ một phân tử duy nhất là các đường đơn, chẳng hạn như glucose và fructose.

Khi các đơn đường kết hợp với nhau, chúng tạo thành các đường đôi, ví dụ như đường trắng và đường nâu thường thấy trong cuộc sống.

Khi phân tử đường kết nối với các phân tử dài hơn, hương vị ngọt sẽ giảm đi và tính chất không tan trong nước cũng tăng lên, loại đường này được gọi là đường đa, thành phần chính trong cơ bản của gạo, bánh mì và các loại mì ống là đa đường.

Vì tế bào ung thư cần một lượng lớn glucose để cung cấp năng lượng trong quá trình phát triển nên nhiều người tin rằng ăn đường tương đương với việc nuôi dưỡng tế bào và đẩy nhanh sự tiến triển của ung thư.

Đường là “máy gia tốc” cho tế bào ung thư? Bác sĩ cảnh báo 5 loại thực phẩm này mới thực sự là nguyên nhân thúc đẩy bệnh tật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng điều đó không có nghĩa là cắt bỏ đường sẽ ngăn chặn sự tiến triển của bệnh.

Vì tế bào bình thường cũng cần glucose để cung cấp năng lượng nên cơ thể không thể cắt ngang nguồn cung cấp glucose mà chỉ ngăn chặn tế bào ung thư tiếp nhận glucose.

Từ đó khiến chúng không thể sử dụng glucose để cung cấp năng lượng như bình thường. Trong khi đó, tế bào bình thường vẫn có khả năng sử dụng glucose để cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Tuy nhiên, việc từ chối tiêu thụ đường một cách mù quáng thậm chí có thể dẫn đến việc cung cấp dưỡng chất kém cho cơ thể.

Hiện tại không có bằng chứng nào cho thấy việc hạn chế tiêu thụ đường sẽ làm tăng sự phát triển của ung thư, cũng không có nghiên cứu cho thấy việc không ăn đường sẽ làm cho khối u co lại hoặc biến mất.

Đối với người mắc ung thư, không phải là không được ăn đường mà là cần ăn đường một cách thông minh.

Vì thế mên ăn thực phẩm giàu polysacarit như ngũ cốc nguyên hạt, khoai tây và đậu hoặc trái cây giàu chất xơ và chất chống oxy hóa như vitamin C.

Nhưng hãy cẩn thận, không nên uống các loại nước ép trái cây và đồ uống đã qua chế biến kỹ. Đường trong những thực phẩm này là đường tinh luyện, dễ dẫn đến tăng cân, béo phì và ở một mức độ nhất định có thể thúc đẩy sự phát triển của bệnh ung thư.

5 loại thực phầm nên hạn chế để tránh bị ung thư

Thịt qua chế biến

Đường là “máy gia tốc” cho tế bào ung thư? Bác sĩ cảnh báo 5 loại thực phẩm này mới thực sự là nguyên nhân thúc đẩy bệnh tật - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thông thường, nitrite sẽ được thêm vào thịt chế biến trong quá trình sản xuất. Chất này khi đi vào cơ thể sẽ kết hợp với protein để tạo thành các hợp chất nitrosamine, đây là các chất độc hại và có khả năng gây ung thư mạnh.

Tiếp xúc lâu dài với các sản phẩm thịt chế biến có thể tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. Các loại thịt như giăm bông, thịt xông khói, xúc xích... thường được coi là thịt chế biến phổ biến trong cuộc sống hàng ngày.

Thực phẩm bị mốc

Thực phẩm bị mốc có khả năng chứa aflatoxin, một chất gây ung thư mạnh, có thể gây ung thư gan trong cơ thể chỉ với một lượng nhỏ. Một khi gặp phải đậu phộng, ngô, các loại hạt, dầu tự ép,… bị mốc thì bạn phải loại bỏ kịp thời.

Cá ướp muối

Khi ướp cá cần phải thêm một lượng lớn muối vào quá trình này. Muối sẽ chuyển đổi thành nitrit và khi chất này đi vào cơ thể, nó sẽ tạo thành các thành phần như nitrosodimethylamine. Điều này có thể dẫn đến tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Đồ nướng

Đường là “máy gia tốc” cho tế bào ung thư? Bác sĩ cảnh báo 5 loại thực phẩm này mới thực sự là nguyên nhân thúc đẩy bệnh tật - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong quá trình nướng, thực phẩm sẽ sinh ra các hydrocacbon thơm đa vòng, benzopyrene và các chất khác, rõ ràng là những chất gây ung thư, nếu tiếp xúc lâu dài dễ dẫn đến ung thư trong cơ thể.

Thuốc lá và rượu

Thuốc lá và rượu là những chất gây ung thư rõ ràng, trong khói thuốc lá có hơn 60 chất gây ung thư. Còn tượu sau khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành acetaldehyde, cũng là một chất gây ung thư rõ ràng.

Những người hút thuốc và uống rượu trong thời gian dài có nguy cơ mắc bệnh ung thư tăng lên đáng kể.

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Từ khóa:   dinh dưỡng ung thư đường

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