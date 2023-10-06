Tiết lộ mẹo đơn giản mà đầu bếp thường hay dùng để cắt quả bí ngô mà không sợ đứt tay

Các loại bí ngô với mọi hình dạng và kích cỡ đã bắt đầu xuất hiện, nhắc nhở chúng ta về tất cả những món nướng, xào và xay trong thời gian tới.

Nếu bạn đã ghé thăm cửa hàng tạp hóa địa phương hoặc chợ nông sản gần đây, bạn có thể đã nhận ra một điều thú vị.

Chỉ có một vấn đề duy nhất? Tôi hoàn toàn sợ cắt bất cứ thứ gì lớn hơn một quả bí ngô nhỏ.

Cá nhân tôi rất thích bí ngô. Tôi thích bí dâu, bí nghệ và bí ngô nhỏ. Tôi thích một tô canh nấu từ bí ngô, một bí ngô nướng hoàn hảo với muối biển mỏng manh, và một ít khối bí nghệ rải lên mặt một đĩa salad.

Bởi vì tôi chán việc mua những quả bí đã cắt sẵn, đắt tiền, không tốt cho môi trường và nói thẳng là không tốt bằng, nên tôi quyết định tham khảo ý kiến ​​của các đầu bếp để có được những lời khuyên tốt nhất về cách cắt bí mà không bị cắt đứt ngón tay.

Dưới đây là tất cả những gì bạn cần biết về cách cắt bí một cách an toàn và cách xử lý bí sau lần cắt đầu tiên.

Chọn bề mặt ổn định và con dao dài, sắc bén

Điều đầu tiên trước tiên: Khi cố gắng cắt một quả bí lớn, bề mặt của bạn phải cực kỳ ổn định để tránh bị trượt.

Neil Bertucci đầu bếp và nhà sản xuất nội dung tại Ingredient cho biết: “Cắt trên bề mặt sạch sẽ, ổn định như mặt bàn bếp. Hãy cố định thớt của bạn lên bề mặt bằng khăn giấy ẩm hoặc thảm cao su để ngăn nó di chuyển khi bạn cắt.”

Đầu bếp khuyên nên chọn con dao sắc và dài hơn quả bí để dễ cắt hơn. Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ là lúc bắt tay vào làm - với một con dao rất dài và rất sắc. Billy Parisi , một đầu bếp có hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành nhà hàng, cho biết: “Con dao của bạn phải cực kỳ sắc bén và tốt nhất là nên sử dụng một con dao đầu bếp dài ít nhất 8 inch (khoảng 20cm)”.

Nếu bạn không chắc con dao của mình dài bao nhiêu và không muốn lấy thước dây ra, ông Bertucci khuyên bạn nên đảm bảo con dao rất sắc của bạn dài hơn chiều rộng của quả bí.

Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng cắt đôi quả bí và tránh bị kẹt dao trong quả bí và phải lấy nó ra.

Để biết con dao của bạn có đủ sắc hay không, đầu bếp Bertucci sử dụng “bài kiểm tra trên giấy”.

“Giữ chắc phần đầu của tờ giấy, đặt lưỡi dao vuông góc với mép giấy và cắt giấy theo hướng xuống. Một con dao sắc bén sẽ cắt giấy một cách dễ dàng mà không bị rách”, ông nói.

Bắt đầu cắt (Tất nhiên là rất cẩn thận)

Bây giờ là phần thú vị: Đầu bếp Parisi nói rằng hãy bắt đầu quá trình cắt bí bằng cách đặt quả bí nằm nghiêng và nâng con dao của bạn lên cao hơn quả bí 7-10 cm.

Sau đó, hãy cắt một chút để phá vỡ nó. Ông nói: “Dùng tay còn lại (tay không cầm dao), ấn xuống đầu lưỡi dao và cắt xuyên suốt. Bạn cần phải làm phẳng quả bí trước khi cắt để nó ổn định và không bị rung chuyển qua lại”.

Vì mục đích an toàn, đầu bếp Bertucci cũng khuyên bạn nên cắt bí có chủ ý, tập trung và đủ lực.

“Khi cắt bí, hãy cầm chắc cán dao và sát vào lưỡi dao để giúp tăng lực. Nắm chắc quả bí bằng tay không thuận để giữ nó ổn định. Khi cắt, hãy ấn chặt bằng cả hai tay”.

Không nên cắt như thế này vì mặt cắt phải úp xuống thớt để bí không bị lăn khi bạn thái. Ảnh: Getty

Sau khi đã cắt đôi quả bí, bạn sẽ cảm thấy dễ bóc vỏ hơn. Nếu cảm thấy vỏ quá khó bóc, hãy dùng nĩa chọc thủng vài lần và cho bí vào lò vi sóng trong khoảng ba phút để làm mềm vỏ.

Bạn có thể để nguội cho đến khi có thể cầm nắm an toàn rồi tiếp tục bóc vỏ. Ông Bertucci nói: “Đặc biệt, bí đỏ rất khó gọt vỏ trước khi nấu. Sau khi cắt đôi và bỏ hạt, hãy cắt nó thành các múi được xác định bằng gân của quả bí. Sau khi rang, bạn có thể dễ dàng cắt bỏ vỏ bằng dao gọt”.

Khi quả bí của bạn đã chính thức được cắt thành từng lát, đã đến lúc cạo hết hạt bên trong.

“Dùng thìa cạo bỏ hạt. Bây giờ, việc cắt bí thành từng miếng nhỏ sẽ dễ dàng hơn. Đặt mặt cắt của quả bí xuống và cắt thành nửa mặt trăng, cắt hạt lựu hoặc chà xát với dầu ô liu nguyên chất, muối và hạt tiêu đen rồi nướng hai nửa quả. Chúng thậm chí còn dễ cắt hơn sau khi nấu chín!”, Bertucci nói.