Nó chứa rất nhiều dưỡng chất quan trọng và uống một ly mỗi ngày rất tốt cho cơ thể. Tuy nhiên nhiều gia đình thường mua nhiều hộp sữa nên không uống hết và để quá hạn. Vì thế, dưới đây là 7 công dụng của sữa hết hạn mà chúng ta nên biết để áp dụng vào cuộc sống.

Sữa là một loại đồ uống hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta, được rất nhiều người già và trẻ em yêu thích.

Nếu trong nhà bạn có sữa đã quá hạn, bạn có thể dùng nó để ngâm chân. Ngâm chân trong sữa quá hạn sẽ làm cho da chân mềm mại hơn.

Ngâm chân vào sữa để ngâm lớp biểu bì, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp chân để làm mềm lớp biểu bì, đồng thời giữ ẩm cho da chân và ngăn chân bị khô và nứt nẻ sau khi rửa.

Lau bàn gỗ

Sữa đã quá hạn có thể được sử dụng để lau bàn, để bảo dưỡng bàn ghế gỗ của chúng ta. Hãy pha loãng sữa quá hạn bằng nước sạch, sau đó sử dụng để lau bàn.

Điều này sẽ giúp làm sạch bề mặt bàn và làm cho nó sáng bóng hơn. Bởi vì sữa đã quá hạn chứa axit lactic, nó có thể tạo ra một lớp màng bảo vệ trên bề mặt bàn, giữ ẩm tốt và ngăn chặn việc gỗ bị nứt. Đồng thời, nó cũng giúp làm cho bàn sạch sẽ và có hiệu quả rất tốt.

Rửa mặt

Sử dụng sữa đã quá hạn để rửa mặt không chỉ dưỡng ẩm cho da mà còn giúp cải thiện tình trạng da của chúng ta.

Khi rửa mặt, hãy đổ sữa đã quá hạn vào chậu để rửa mặt. Điều này sẽ làm da trở nên mềm mịn hơn và có hiệu quả giữ ẩm tốt, hãy thử ngay nhé.

Gội đầu

Nhiều người sử dụng sữa hết hạn để chăm sóc da. Nói chung, hàm lượng protein trong sữa tương đối cao, giàu chất dinh dưỡng, có thể dùng để gội đầu và cung cấp dưỡng chất cần thiết cho tóc, thay thế cho việc mua dầu xả.

Khử mùi tủ lạnh

Ảnh minh họa: Internet

Để sữa hết hạn sử dụng vào tủ lạnh có tác dụng khử mùi, cắt một đường trên sữa rồi cho vào tủ lạnh, mùi hôi trong tủ sẽ từ từ biến mất.

Loại bỏ rỉ sét

Sữa hết hạn sử dụng có tác dụng tẩy rỉ sét trên dụng cụ rất mạnh, có thể làm sạch vết rỉ sét.

Đổ sữa hết hạn vào cốc, thêm một ít giấm, sau đó cho dụng cụ bị rỉ sét vào ngâm một lúc rồi lấy ra rửa sạch bằng nước và lau khô bằng vải sạch để loại bỏ rỉ sét

Tưới cây

Đừng bao giờ tưới trực tiếp lên cây hoa vì điều này dễ gây mốc, thu hút côn trùng nhỏ và gây hại cho rễ cây.

Thay vào đó, hãy đổ sữa quá hạn vào một chai và thêm một ít vỏ cam cắt nhỏ để giảm thiểu mùi hương kích thích trong quá trình lên men.

Đặt chai dưới ánh nắng mặt trời trong ba ngày, sau đó pha loãng bằng nước và tưới cây hoa. Sữa lên men chứa nhiều chất dinh dưỡng, hãy sử dụng mỗi một hoặc hai tuần một lần để cải thiện chất đất và giúp cây hoa phát triển mạnh mẽ hơn.