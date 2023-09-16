Đừng vứt túi chống ẩm trong các sản phẩm, chuyên gia chỉ ra 3 mẹo tái sử dụng để giải quyết những rắc rối trong cuộc sống

Mẹo vặt trong bếp 16/09/2023 00:44

Sau khi mở sản phẩm, chúng ta thường có thói quen vứt chúng đi. Tuy nhiên, đây là một lãng phí vì túi chống ẩm vẫn có thể được sử dụng để giải quyết những rắc rối trong cuộc sống đặc biệt là 3 việc này.

Hút ẩm trong giày

Sau khi mang giày một ngày, bên trong sẽ bị ướt, đặc biệt vào mùa hè, chân chúng ta dễ đổ mồ hôi hơn. Ngay cả khi để những đôi giày như vậy qua đêm thì hơi ẩm bên trong cũng khó có thể khô hoàn toàn.

Đừng vứt túi chống ẩm trong các sản phẩm, chuyên gia chỉ ra 3 mẹo tái sử dụng để giải quyết những rắc rối trong cuộc sống - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi gặp vấn đề này chúng ta có thể sử dụng chất hút ẩm để giải quyết. Sau khi cởi giày ra, hãy cho một hoặc hai gói hút ẩm vào bên trong mỗi chiếc giày rồi đặt ở nơi thoáng gió.

Sáng hôm sau, khi lấy chất hút ẩm ra thì giày đã rất khô, chất hút ẩm đã hút hết hơi ẩm bên trong.

Loại bỏ độ ẩm khỏi tủ quần áo.

Quần áo chúng ta cất vào tủ cũng dễ bị ảnh hưởng bởi hơi ẩm trong không khí, sờ vào thấy ẩm thậm chí có mùi hôi.

Vì thế lúc này chúng ta có thể dùng vài gói hút ẩm để hỗ trợ. Chỉ cần gom vài gói hút ẩm rồi cho trực tiếp vào tủ.

Tác dụng hút ẩm của hạt hút ẩm có thể hút ẩm trong tủ quần áo và làm khô không khí, tất nhiên quần áo của chúng ta sẽ không bị ẩm nếu để trong môi trường khô ráo.

Sau khi đặt túi hút ẩm được một thời gian, chúng ta lấy ra và thay thế bằng vài gói hút ẩm mới, để tủ quần áo của chúng ta luôn khô ráo.

 

Chống sách bị ẩm

Đừng vứt túi chống ẩm trong các sản phẩm, chuyên gia chỉ ra 3 mẹo tái sử dụng để giải quyết những rắc rối trong cuộc sống - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu ở nhà có quá nhiều sách vở, chúng ta sẽ lựa chọn gói gọn vào hộp và để ở một góc nhà. Nhưng theo thời gian, những cuốn sách này sẽ bị ẩm, mốc hoặc bị côn trùng phá hoại. 

Trên thực tế, khi bảo quản sách, chúng ta có thể cho vài gói hút ẩm vào bên trong để tránh những vấn đề này.

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Từ khóa:   túi hút ẩm mẹo vặt quần áo

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